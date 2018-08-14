В Премьер-лиге могут создать стабилизационный фонд для помощи клубам, испытывающим проблемы

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном создании резервного финансового фонда с целью предотвратить снятие с чемпионата России клубов, испытывающих проблемы с деньгами."Ряд клубов уже обратились ко мне с вопросом о стабилизационном фонде, и я их поддерживаю. Негоже, чтобы через две недели после старта команда снималась с чемпионата, особенно для той страны, которая проводила мундиаль.Нам нужно создавать какой-то финансовый резерв. На ближайшем собрании обсудим этот вопрос", — сказал Прядкин.