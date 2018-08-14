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В Премьер-лиге могут создать стабилизационный фонд для помощи клубам, испытывающим проблемы

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном создании резервного финансового фонда с целью предотвратить снятие с чемпионата России клубов, испытывающих проблемы с деньгами.

"Ряд клубов уже обратились ко мне с вопросом о стабилизационном фонде, и я их поддерживаю. Негоже, чтобы через две недели после старта команда снималась с чемпионата, особенно для той страны, которая проводила мундиаль.

Нам нужно создавать какой-то финансовый резерв. На ближайшем собрании обсудим этот вопрос", — сказал Прядкин.

Чемпионат
Теги: Прядкин
Сегодня, 14:16
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№20 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Цитата: shtnk19
Лучше бы подумали, как убрать автобусные клубы из РПЛ.


Прекратить кормить клубы за счёт бюджета!
Цель существования многих клубов - получать бюджетные деньги. Они не воспитывают молодых футболистов, им наплевать, сколько болельщиков приходит на стадион.
Расширить Премьер - лигу до 18, 20 а ещё лучше до 30 команд их мечта!
И чтобы не вылететь и не лишиться бюджетных (халявных) денег они готовы выстраивать на поле любые автобусы.

"Стабилизационный фонд" - очередная "кормушка" для халявщиков от футбола.

там не только автобусы, но и явный слив некоторых матчей за те же бабки будет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№19 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: shtnk19
Лучше бы подумали, как убрать автобусные клубы из РПЛ.


Прекратить кормить клубы за счёт бюджета!
Цель существования многих клубов - получать бюджетные деньги. Они не воспитывают молодых футболистов, им наплевать, сколько болельщиков приходит на стадион.
Расширить Премьер - лигу до 18, 20 а ещё лучше до 30 команд их мечта!
И чтобы не вылететь и не лишиться бюджетных (халявных) денег они готовы выстраивать на поле любые автобусы.

"Стабилизационный фонд" - очередная "кормушка" для халявщиков от футбола.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№18 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:02) #
  • 0
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online

Цитата: Antip7
Хотя если не будут брать бабки у государства.. тогда их дело

Будут брать бабки у клубов, которые в свою очередь берут их у государства...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№17 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
и взносы в этот фонд,естественно,будут делать др клубы?

а кто ж?Спартак Краснодар частные клубы, их и начнут трястию Кони вон в убытке -27 лямов, скажут у нас откуда деньги нету, Зеня тоже -денег нет. даже на ЛЕ.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№16 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 14:59) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр из Тюмени
Нужно ПЛ сократить до 12 команд с новым условием розыгрыша и все дела, а несостоявшиеся команды должны играть в турнирах рангом ниже со своими материальными возможностями. Мертвого припарками не оживишь.

Нужно сократить до 12 сильнейших команд, фнл оставить прежним, а пл поделить на 4 части (север, юг, запад, восток). Тогда может будет интереснее.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№15 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 14:52) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
тема, кстати, серьезная... Выживание нашего Высшего Футбола (Спорта) в новых экономических/политических условиях и реалиях, млять rage
- в чем-то придется, видимо, ужаться... Научиться правильно растить Молодежь smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№14 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 14:46) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нужно ПЛ сократить до 12 команд с новым условием розыгрыша и все дела, а несостоявшиеся команды должны играть в турнирах рангом ниже со своими материальными возможностями. Мертвого припарками не оживишь.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№13 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:32) #
  • +3
  •  (7)
online

Негоже, чтобы через две недели после старта команда снималась с чемпионата

Так не допускайте к участию в чемпионате без финансовых гарантий на сезон
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№12 Написал: Valar (Сегодня, 14:31) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Страхуются питерские, если Газпром в один момент решит перестать забрасывать баблом, то им даже на зарплаты скупленным в большом количестве игрокам не хватит, а кто-то должен же играть на подаренном стадионе, а то некрасиво получится.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 14:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы подумали, как убрать автобусные клубы из РПЛ.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
ага, скинуться всем что бы анжуйцы не снялись

Поскольку начальником финансовой службы в РФСявляется Гинер, он в первую очередь позаботится о себе, покупать то игроков надо.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:24) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ага, скинуться всем что бы анжуйцы не снялись


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 14:23) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: yanus0407
Совсем с ума сошли....Может ещё и футболистами усиливать из других клубов?!

да хорошая идея ... + зарплату сами им платите и отдайте в другие клубы ... как Шатов и Дзюба в том году + пусть они вам голы забивают очков лишают, огромных денег попадания в ЛЧ ))) красота же ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:23) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
и взносы в этот фонд,естественно,будут делать др клубы?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: liasport433 (Сегодня, 14:21) #
  • +9
  •  (11)

ага, а детям? пенсионерам инвалидам? не , зачем? у нас футболисты голодают!!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 14:21) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В головах некоторых руководитель создать бы стабилизационный фонд. Но у нас все как обычно "зима пришла неожиданно"
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:21) #
  • +9
  •  (11)

Зениту надо помочь
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 14:20) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Совсем с ума сошли....Может ещё и футболистами усиливать из других клубов?!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:19) #
  • +9
  •  (9)

А стабилизационный фонд для пенсионеров? НЕ?
Хотя если не будут брать бабки у государства.. тогда их дело
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:18) #
  • +11
  •  (11)
online

Негоже, чтобы через две недели после старта команда снималась с чемпионата,

Негоже такие команды допускать до чемпионата.
Кто их проверял???
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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