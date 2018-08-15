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Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу поражения московского "Спартака" от греческого ПАОКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, отметив, что это крайне неприятно, и тем не менее это еще не трагедия.

- Почему красно-белые не смогли пройти ПАОК?

- Наверное, надо сказать, что в принципе "Спартак" достойно играл. Думаю, что красно-белые были лучше физически готовы, чем их соперники. А не получилось, потому что "Спартак" в домашней встрече не использовал свой потенциал в атаке. Можно вспомнить только несколько эпизодов, когда они по-настоящему создавали что-то у ворот соперника. При этом эти моменты складывались больше во втором тайме, когда игроки греческой команды явно устали и уже доводили дело до логического конца. В целом ПАОК хорошо комбинировал, но при этом много внимания уделял обороне. При потере мяча греческая команда возвращалась назад. Гости, видимо, держали в уме счет первого матча. Как ни странно, но после удаления "Спартак" более активно стал играть в атаку. Понравился своей игрой Роман Зобнин: он многое делал для организации атакующих действий, для того, чтобы команда победила. Но добиться результата "Спартак" в итоге, к сожалению. не сумел. И все потому, что команда сейчас не блещет снайперскими качествами. Мы видим это и в чемпионате России, где голы красно-белым даются очень тяжело.

- "Спартак" не вышел в Лигу чемпионов. Массимо Карреру нужно отправлять в отставку?

- Увольнять — это не наша задача. Увольнять всегда просто. Сейчас у команды есть Лига Европы, и они будут там выступать. Хотя,то, что случилось, удар по престижу. По всему «Спартак» должен был играть в Лиге чемпионов. А по поводу отставок — я не руководитель "Спартака": Федун пусть думает.

- То, что произошло, трагедия для "Спартака"?

- Ну, как мне говорили в ОАЭ, трагедия — это когда нефтяной фонтан перестает бить. В принципе, конечно, да, неприятно, тяжело для болельщиков, футболистов и руководства клуба, но "трагедия" - все-таки это очень громко сказано.

Rusfootball.info
Теги: Игнатьев Каррера Спартак ПАОК
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