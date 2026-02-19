Как сообщает Legalbet, агент французского футболиста ищет варианты трудоустройства для игрока в клубах РПЛ.
31-летний центрбек остаётся свободным агентом после ухода из ЧФР, где за пять месяцев провёл всего четыре матча. Сам футболист и его представители считают переход в румынский клуб неудачным шагом.
Ранее Зума уже рассматривал возможность переезда в российский чемпионат и запрашивал зарплату на уровне 1,5–2 млн евро в год. Теперь защитник готов существенно снизить финансовые требования - примерно до 400 тысяч евро за сезон.
Экс-защитнику "Челси" ищут клуб в России - источник
Бывший игрок "Челси" Курт Зума может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Челси"