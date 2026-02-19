"Арсенал" объявил о продлении контракта со своим лидером

Букайо Сака продлил контракт с "Арсеналом" до 2031 года.

Фото: ФК "Арсенал"

О новом соглашении с одним из лидеров команды официально сообщил лондонский клуб.



Ранее британские СМИ писали, что обновлённые условия предусматривают существенное повышение зарплаты и закрепляют статус вингера как одного из ведущих игроков европейского футбола.



В текущем сезоне футболист провёл 34 матча, забив восемь мячей и оформив пять ассистов на партнёров. По данным Transfermarkt, рыночная стоимостьигрока оценивается в 130 млн евро.