"Арсенал" объявил о продлении контракта со своим лидером

Букайо Сака продлил контракт с "Арсеналом" до 2031 года.
Фото: ФК "Арсенал"
О новом соглашении с одним из лидеров команды официально сообщил лондонский клуб.

Ранее британские СМИ писали, что обновлённые условия предусматривают существенное повышение зарплаты и закрепляют статус вингера как одного из ведущих игроков европейского футбола.

В текущем сезоне футболист провёл 34 матча, забив восемь мячей и оформив пять ассистов на партнёров. По данным Transfermarkt, рыночная стоимостьигрока оценивается в 130 млн евро.

