Александр Максименко поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

Спасибо за поддержку красно белые ??? A post shared by @ maximenkoa on Aug 15, 2018 at 1:56am PDT

Голкипер "Спартака" Александр Максименко обратился с благодарностью к болельщикам красно-белых за поддержку в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК."Спасибо за поддержку красно-белые", — написал Максименко.