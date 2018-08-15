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Александр Максименко поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

Голкипер "Спартака" Александр Максименко обратился с благодарностью к болельщикам красно-белых за поддержку в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК.

"Спасибо за поддержку красно-белые", — написал Максименко.

Теги: Максименко Спартак
Сегодня, 16:11
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
нынче футболисты больше трещат и пишут
а вот играют все хуже и хуже.
и я не про КБ братву, а про всех...Уфа еле словенцев дожимает (и то спасибо словенцу), Зенит с Минском - вообще отдельная песня. ЦСКА - тут понятна ситуация, Локо - с такой игрой тоже в ЛЧ делать нечего
сути нет от ваших извинений
даже НАОБОРОТ - вам надо ЗАПРЕТИТЬ сидеть во всех этих инстаграмах и твитерах


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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