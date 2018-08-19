Нападающий молодёжки "Крыльев" забил "Локомотиву" со своей половины поля (видео)

Нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков в матче молодёжного первенства с "Локомотивом" поразил ворота соперника ударом со своей половины поля. На 23-й минуте при счёте 1:0 в пользу своей команды Голенков заметил позиционную ошибку голкипера "Локомотива" Тимура Крайкова и сумел его перебросить.Таким образом, Голенков установил окончательный счёт встречи - 2:0 в пользу самарцев, до него отличился Босов. Для волжан победа стала первой в сезоне, "Локомотив" же впервые проиграл. Встреча получилась богатой на события: "Крылья" на 38-й минуте остались в меньшинстве из-за прямого удаления Сапова, также "Локомотив" не реализовал пенальти.