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Нападающий молодёжки "Крыльев" забил "Локомотиву" со своей половины поля (видео)

Нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков в матче молодёжного первенства с "Локомотивом" поразил ворота соперника ударом со своей половины поля. На 23-й минуте при счёте 1:0 в пользу своей команды Голенков заметил позиционную ошибку голкипера "Локомотива" Тимура Крайкова и сумел его перебросить.



Таким образом, Голенков установил окончательный счёт встречи - 2:0 в пользу самарцев, до него отличился Босов. Для волжан победа стала первой в сезоне, "Локомотив" же впервые проиграл. Встреча получилась богатой на события: "Крылья" на 38-й минуте остались в меньшинстве из-за прямого удаления Сапова, также "Локомотив" не реализовал пенальти.
Теги: Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 12:05
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молоток!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 12:34) #
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Интересно, в РПЛ сколько паспортистов в ворота с этой позиции попадут))


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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