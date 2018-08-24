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Александр Максименко: каждую игру срываю голос, на "Открытие-Арене" за 5 метров ничего не слышно

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал клубной пресс-службе об адаптации в роли основного вратаря команды.

— Вратари хорошо видят поле и нередко подсказывают партнерам. Вы в этом плане не исключение?

— Да. Но меня обычно никто не слышит. Передаю информацию ближнему игроку, и дальше она идет по цепочке. А так… докричаться до кого-то очень тяжело. В каждой игре срываю голос. Понимаете, пока для меня всё в новинку. Раньше играл за «Спартак-2» в Сокольниках. Туда приходило сто–двести человек, не больше. Поэтому я с поля мог докричаться даже до интерната. А на поле «Открытие Арены» пять метров — и уже ничего не слышно.

— Что еще для вас в Премьер-Лиге в новинку?

— Ритм игры совсем другой, поэтому тело сильно устает. На второй день после матча все начинает ныть. Казалось бы, просто стою, а тело постоянно в напряжении. Концентрация максимальная. В общем, после игр все ломит и болит. Раньше такая ситуация бывала только на сборах. А сейчас стресс — сорок тысяч человек смотрят на тебя, ты выходишь играть за первую команду. Ответственность совсем другая. Пока еще не привык.

Все случилось мгновенно. Можно сказать, по щелчку изменилось: оп — и уже выступаю за основу «Спартака». Когда вышел на поле во встрече с «Оренбургом», мне кажется, даже не понял, реальность это была или сон. Матч завершился, потом в раздевалке осознал: «А ведь и правда за первую команду сыграл...» Ну а в следующей игре уже чувствовал себя увереннее. Через матч — еще увереннее. С каждой встречей расту.

— Сколько сообщений вам пришло после матча с «Оренбургом»?

— Много. У нас большая семья. Много родственников. Еще писали друзья и друзья друзей. Псевдодрузья. Старался всем ответить, но это было невозможно. Самые теплые поздравления были, естественно, от родителей. У мамы, как она говорит, во время матча руки дрожали. Так волновалась за меня. А после игры сказала: «Молодец! Гордимся тобой. Продолжай в том же духе, не сбавляй». А папа вообще не мог найти слов: «О-о-о-о-о!..» Эмоции переполняли.

— Вам всего двадцать. Как ощущаете себя в команде с более опытными партнерами?

— Я уже третий год работаю с основой, освоился. А первое время, помню, боялся. Думал: «Вот это игроки рядом! А я кто вообще такой?..» Тогда тренировался с Артёмом Ребровым, Сергеем Песьяковым и Антоном Митрюшкиным. Сейчас уже втянулся, набрался опыта.

— Что-то еще изменилось для вас?

— Стало больше внимания. Пресса пишет: Максименко, Максименко, Максименко… Поначалу было приятно. А потом понял, что это мешает. Лучше буду спокойно тренироваться. Еще такие статьи пишут… В один день может быть и пряник, и кнут… Не то чтобы целенаправленно искал статьи о себе. Но бывает, они сами попадаются на глаза. Посмотрю, в чем суть материала, и закрываю. А комментарии вообще не читаю. Этому Артём Ребров научил: «Лучше не читай: ни плохие, ни хорошие». И я бы ничего не знал. Но брат, сёстры, мама с папой интересуются: «Мы прочитали статью о тебе… Ты не видел?» — «Нет». — «Знаменитым стал...» А я родным отвечаю: «Давайте лучше “за жизнь” поговорим...»
Теги: Максименко Спартак
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