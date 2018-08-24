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Виталий Кафанов: ЦСКА - сильная и довольно опытная команда

Тренер «Рубина» Виталий Кафанов поделился мнением о будущем сопернике по матчу 5-го тура и рассказал о состоянии своих игроков.

— У соперников другая команда, другая оборона. И с каждой игрой она становится все сплоченнее, сыграннее. Последняя игра показала, что они набирают ход. Игроки все сильные, поэтому им не так много надо, чтобы сыграться и «вернуть» тот ЦСКА. На сегодняшний день это сильная и довольно опытная команда.

Все эти пропущенные нами голы в концовке матчей надо рассматривать по отдельности. Где-то была потеря концентрации, где-то ошибка отдельного игрока, где-то невезение. В данном случае была потеря концентрации.

— В каком состоянии Сослан Джанаев?

— Он готовится к этому матчу по индивидуальной программе. Надеемся, что к субботе будет готов.

— А остальные игроки?

— У нас практически все вернулись в строй. И Бухаров, и Подберезкин готовятся к матчу. Уже несколько дней тренируются. Даже Кудряшов.

— «Рубин» заявлял, что, возможно, расстанется с рядом игроков. Какие новости в этом плане?

— Пока никаких. У нас не так много игроков, чтобы сейчас ими разбрасываться. Надо для начала что-то взять взамен.

— Есть надежда, что будут новички?

— Надежда всегда есть, — цитирует Кафанова «Реальное время».
Теги: ЦСКА Рубин
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