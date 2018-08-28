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Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов пока не определился со своим будущим.

26-летний игрок сборной Болгарии ведет переговоры с "Крыльями Советов" – эту информацию не стали опровергать в самарском клубе.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Миланов рассматривает вариант с переходом в одну из команд немецкой бундеслиги. Футболиста привлекает возможность выступать в турнире высокого уровня, но его зарплата там будет ниже.

Миланов играл за ЦСКА с 2013 по 2018 год, покинув армейцев этим летом после завершения срока контракта.
Теги: Миланов Крылья Советов
Сегодня, 18:11
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(1)
№5 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Играл играл. Игралллл играл, а потом ушел бесплатно. Впрочем так поступают с гинером 98% футболистов цска.

полный бред ;) про "умение растить и продавать" в РПЛ многим нужно просто молчать smirk
- а Миланов специфичный игрок, не раскрывший потенциал и травматичный... может ему нужно Найти "свою команду" - Удачи в поиске!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
Абсолютно неясно за что ему вообще платить.Нулевой игрок,который даже в состав Цска из ветеранов и молодежи не проходил.Его уровень Пфл по хорошему,а его еще уговаривают)Ну что он может дать Крыльям?У него есть техника,пас,обводка и креатив?Уверен самарцы еще раскаются если подпишут данного персонажа.Это далеко даже не Молло.

Помню его голешник вам, по факту игрок подверженный травмам, так и не вышедший на высокий уровень.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Абсолютно неясно за что ему вообще платить.Нулевой игрок,который даже в состав Цска из ветеранов и молодежи не проходил.Его уровень Пфл по хорошему,а его еще уговаривают)Ну что он может дать Крыльям?У него есть техника,пас,обводка и креатив?Уверен самарцы еще раскаются если подпишут данного персонажа.Это далеко даже не Молло.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (5)

Он выбирает между зарплатой. Бундеслига круче,что тут говорить !?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:13) #
  • -6
  •  (14)
online

Миланов играл за ЦСКА с 2013 по 2018 год, покинув армейцев этим летом после завершения срока контракта.


Играл играл. Игралллл играл, а потом ушел бесплатно. Впрочем так поступают с гинером 98% футболистов цска.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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