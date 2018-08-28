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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой
Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов пока не определился со своим будущим.
26-летний игрок сборной Болгарии ведет переговоры с "Крыльями Советов" – эту информацию не стали опровергать в самарском клубе.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Миланов рассматривает вариант с переходом в одну из команд немецкой бундеслиги. Футболиста привлекает возможность выступать в турнире высокого уровня, но его зарплата там будет ниже.
Миланов играл за ЦСКА с 2013 по 2018 год, покинув армейцев этим летом после завершения срока контракта.
26-летний игрок сборной Болгарии ведет переговоры с "Крыльями Советов" – эту информацию не стали опровергать в самарском клубе.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Миланов рассматривает вариант с переходом в одну из команд немецкой бундеслиги. Футболиста привлекает возможность выступать в турнире высокого уровня, но его зарплата там будет ниже.
Миланов играл за ЦСКА с 2013 по 2018 год, покинув армейцев этим летом после завершения срока контракта.
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