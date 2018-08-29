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Дзагоев вернется в общую группу 8-9 сентября

Дзагоев вернется в общую группу 8-9 сентября

Алан Дзагоев рассказал о предположительных сроках своего восстановления после травмы:

- Мое восстановление идёт по плану. До 6 сентября я прохожу лечение в Германии. 8-9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе с командой.
Теги: ЦСКА сборная России Дзагоев Гончаренко
Сегодня, 15:53
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№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С Дзагой и Шатовым и их многолетними лечениями и выздоравлениями хочется сразу спросить надолго ли.К сожалению оба не сколько играют,сколько ноги лечат.По хорошему конечно с таким здоровьем пора и заканчивать.К сожалению.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
если еще одна травма то нужно заканчивать
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
типа к ЛЧ... можно и не особо форсировать, лишь бы постабильнее со Здоровьем вышло!
- Алан нам очченна нужен, Удачи!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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