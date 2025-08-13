Каманцев прокомментировал назначение судей на матч "Спартак" — "Зенит"

«РФС объявляет о назначениях исключительно на официальных ресурсах. При всем уважении, не можем нарушать это правило. Вне зависимости от мест команд в турнирной таблице, речь про один из самых ожидаемых матчей сезона. Судейская бригада будет состоять из арбитров, находящихся в лучшей физической и психологической форме», — заявил Каманцев «РБ Спорт».
В 4-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» на выезде уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. После 4 сыгранных туров петербуржцы с 5 набранными очками располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.
В другом матче 4-ого тура «Спартак» проиграл московскому «Локомотиву» (2:4). Таким образом, «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей. На данный момент команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с четырьмя очками.