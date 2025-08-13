Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
1 - 1 (П 5 - 3) 1 153
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
БалтикаЗавершен
Динамо
0 - 4 0 4
КраснодарЗавершен

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Каманцев прокомментировал назначение судей на матч "Спартак" — "Зенит"

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «РБ Спорт» рассказал о принципах назначения арбитров на центральный матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
Фото: ФК "Спартак"
«РФС объявляет о назначениях исключительно на официальных ресурсах. При всем уважении, не можем нарушать это правило. Вне зависимости от мест команд в турнирной таблице, речь про один из самых ожидаемых матчей сезона. Судейская бригада будет состоять из арбитров, находящихся в лучшей физической и психологической форме», — заявил Каманцев «РБ Спорт».

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» на выезде уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. После 4 сыгранных туров петербуржцы с 5 набранными очками располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.

В другом матче 4-ого тура «Спартак» проиграл московскому «Локомотиву» (2:4). Таким образом, «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей. На данный момент команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с четырьмя очками.

