Новости партнеров

Рамзан Кадыров подтвердил отставку Ледяхова с поста главного тренера "Ахмата"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подтвердил уход Игоря Ледяхова с поста главного тренера "Ахмата".

"Этот матч стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды. Он по своей инициативе подал в отставку. Она была принята руководством клуба.

В данный момент рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера. Думаю, что этот вопрос будет решен без особой задержки", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Теги: Кадыров Ледяхов Ахмат
Сегодня, 01:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.