Рамзан Кадыров подтвердил отставку Ледяхова с поста главного тренера "Ахмата"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подтвердил уход Игоря Ледяхова с поста главного тренера "Ахмата"."Этот матч стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды. Он по своей инициативе подал в отставку. Она была принята руководством клуба.В данный момент рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера. Думаю, что этот вопрос будет решен без особой задержки", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.