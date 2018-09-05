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Леонид Федун: "Спартаку" тоже предлагали Маркизио, но наши полузащитники не хуже

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что его клубу предлагали подписать Клаудио Маркизио, но он отказался. В итоге бывший игрок сборной Италии перешел в "Зенит".

"Нам тоже предлагали Маркизио, но наши центральные полузащитники не хуже. Не согласен со словами Карреры, что у "Зенита" теперь самая сильная линия центральных полузащитников в чемпионате", - цитирует Федуна Sport24.
Теги: Федун Спартак Маркизио
Сегодня, 14:03
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№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Еременко, Ломовицкий есть и хватит...правильно Хозяин рассуждает, зачем еще з.п. платить и куда этих деть.... Маркизио не предлагают, он сам выбирает...вот и выбрал...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№12 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Ну да, Глушаков с его обрезами прям наглядный пример. Или каратэ-пацан Фернандо. В полузащите Спартака только Зобнин чего-то стоит.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
он в отличие от вас свои платит со своего кармана, а не с пенсий бабулек.

Ага, вовремя ук. приватизировал у бабушек нефтяные скважины и теперь платит со "своих".

Получается, что Газпром хоть часть оставляет "бабушкам", а Федун все себе забрал.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Хоть бы у Карреры спросили)

Федун денег по ходу зажал.

Вагабонди с тарасовки


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ERBULAN
Звезды топ-чемпионатов в возрасте 32 лет с идеальной тактической выучкой и культурой паса, не помешают ни в одной из команд РФПЛ.

хз, смотря сколько он запросит лички.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:29) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
дурак ты Лёня! дурак!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Сегодня, 14:26) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Хех....Так Федун всегда был в неадеквате.....Что стоит только его выссказывание о Давыдове-РУССКОМ МЕССИ.....Естестественно он нас бы не хило усилил
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: ERBULAN (Сегодня, 14:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Звезды топ-чемпионатов в возрасте 32 лет с идеальной тактической выучкой и культурой паса, не помешают ни в одной из команд РФПЛ.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:12) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
laughing

Хоть бы у Карреры спросили)

Федун денег по ходу зажал.

он в отличие от вас свои платит со своего кармана, а не с пенсий бабулек.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
laughing

Хоть бы у Карреры спросили)

Федун денег по ходу зажал.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да мало ли что ты там считаешь.
Денисов тоже считал что он должен получать как Халк, что аж на поле выходить отказался, пока зп не поднимут.
Только за Халка готовы оказались заплатить 56 млн, а Денисов так и проторчал всю жизнь в РФПЛ. В себя меньше верить надо, а смотреть на вещи реально.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:06) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Поперло стратега. Фамилии назови хоть одну, наших мега полузащитников. Не согласен с Каррерой -увольняй.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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