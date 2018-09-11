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Нигматуллин: Кокорину и Смолову теперь предстоит заново доказывать свою состоятельность

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу команды над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

"Здорово, что сборная позволяет раскрываться игрокам типа Ионова и Заболотного. А ведь есть еще Дзюба.

Прежним основным форвардам Кокорину и Смолову придется с нуля доказывать свою состоятельность", - цитирует Нигматуллина СЭ.
Теги: Нигматуллин Сборная России Ионов Заболотный Кокорин Смолов Дзюба
Сегодня, 08:27
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№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 08:47) #
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«Реал»
Что с нашими футболистами сделал Черчесов?
Ещё пару месяцев назад мы горевали из-за дефицита более-менее мастеровитых исполнителей, а теперь уже "через губу" может тренерский штаб сборной разговаривать с такими, вчера незаменимыми, игроками как Кокорин и Смолов. Им действительно теперь надо будет напрягаться в играх своих команд клубных, чтобы вновь доказать Стасу свою состоятельность. Да у нас на пару составов довольно таки приличных футболистов сегодня, способных решать высокие задачи, выступать на уровне лучших сборных мира.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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