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Сердер Сердеров: сразу решился на переезд в Польшу, хотя были предложения из России

Российский полузащитник Сердер Сердеров рассказал, почему решил продолжить карьеру в польской "Краковии".

"Чемпионат Польши – это хороший уровень, сильнее Болгарии, где я играл раньше. Тут любят футбол, много болельщиков, зрелищная игра. В общем, всё нравится, хотя и в Болгарии, и в России было хорошо. Я всегда рад тому, что имею.

Сравнить польский и российские чемпионаты пока не могу, потому что тут я только месяц. Первое впечатление о Польше очень хорошее. Все команды примерно одного уровня. Когда узнал об интересе "Краковии", сразу принял предложение.

Были ли ещё предложения? Были разговоры, интересовались и зарубежные клубы. Из России пару клубов выходили на моих агентов. Мы думали над этими предложениями. Но когда появилась возможность уехать в Польшу, сразу решился", - цитирует Сердерова "Чемпионат.сом".
Теги: Сердеров
Вчера, 23:16
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№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Вчера, 23:34) #
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Российский полузащитник Сердер Сердеров рассказал, почему решил продолжить карьеру в польской "Краковии".


А почему полузащитник? Он в РПл форвардом был.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Вчера, 23:25) #
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Молодец!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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