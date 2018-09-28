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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Грушевский: Фёдор Чалов - красавец, бомбардир!
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Оренбурга" (1:0) в 9-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Мы увидели не самого высокого качества футбол, и виной тому, прежде всего, жуткий газон, который создавал лишние сложности футболистам, особенно "армейцам", поскольку "Оренбург" не техничная команда. Хозяева поля полагались на навесы, на случайное давление, хотя, нужно признать, что шансы у них были, они не в холостую подходили к воротам Игоря Акинфеева, который в первом тайме в сложном эпизоде команду выручил.
ЦСКА играть было тяжело, и дело не в желании команды сберечь побольше сил для мадридского "Реала", а из-за поля. В таких условиях удовольствия от игры получать невозможно, действует на поле через "не могу". А так, было бы попроще, распоряжайся команда чуть лучше своими моментами. Мне кажется, немного перебарщивали с комбинационной игрой: Влашич, Дзагоев и Ахметов могли всё-таки больше брать на себя. Хотелось играть в пас, но из-за этого несколько перспективных атак было упущено. В целом, нервозной даже концовку матча не назвать, потому что ЦСКА полностью контролировал происходящее на поле.
- О пенальти:
Для разбора эпизода требуется комментарий большого судейского профессионала. Изначально я подумал, что это свободный удар из пределов штрафной площади, но, возможно, последняя трактовка правил предполагает за собой пенальти в подобных моментах. Следует обратить внимание, что Безбородов назначил 11-метровый после подсказки ассистента. И я не думаю, что главный арбитр перепутал пенальти со свободным ударом. Да и свободный был бы страшным наказанием.
- О поведении игроков "Оренбурга":
Не понравилось базарное поведение футболистов хозяев поля, особенно в концовке. "Оренбург" весь матч играл грязно, о чём говорит количество предупреждений. Особенно смешно смотрелся эпизод с попаданием мяча в прижатую к животу руку Марио Фернандеса. Пенальти в таком случае мог бы поставить только далёкий от футбола человек.
"Оренбург" произвёл странное впечатление. Осмысленной игры у них я не увидел, и, думаю, рано или поздно они окажутся в зоне борьбы за выживание. Команда играет посредственно, газон на стадионе не выдерживает никакой критики. Думаю, на этом газоне нельзя показать яркий футбол, какая бы из играющих в атакующий футбол команд не приехала в Оренбург. Все будут свои шансы вымучивать.
- Об игроках ЦСКА:
Фёдор Чалов - красавец, бомбардир! Большой привет Евгению Бушманову (главный тренер молодёжной сборной России - прим. RF). Я считаю, что чем больше забивает Чалов, тем принципиальней Бушманов должен не ставить его в основу. А вообще, надеюсь, Станиславу Черчесову это надоест, и он будет приглашать Чалова в первую сборную. Пусть лучше в главной команде страны сидеть в запасе или выходить в концовках, чем не играть в странном раскладе имени Бушманова.
Мне очень нравится как прибавляет Тимура Жамалетдинова. Он что в Чехии хорошо вышел на замену, что сегодня сыграл толково. Чалов уже не откровение, а вот Жамалетдинов для меня является приятной неожиданностью. Надеюсь, что Дмитрий Ефремов будет получать больше игровой практики, а также чуть большего ожидаю от Арнора Сигурдссона. Уверен, исландец будет прибавлять и будет получать свои шансы, талант у него явно есть.
Уверен, что Такума Нисимура ещё удивит болельщиков, и Иван Обляков будет прибавлять. В целом, мне радостно наблюдать за ЦСКА. Куда приятней наблюдать за развитием молодой и детской команды, чем за последствиями поставленных лайков в социальных сетях.
- Об игре:
Мы увидели не самого высокого качества футбол, и виной тому, прежде всего, жуткий газон, который создавал лишние сложности футболистам, особенно "армейцам", поскольку "Оренбург" не техничная команда. Хозяева поля полагались на навесы, на случайное давление, хотя, нужно признать, что шансы у них были, они не в холостую подходили к воротам Игоря Акинфеева, который в первом тайме в сложном эпизоде команду выручил.
ЦСКА играть было тяжело, и дело не в желании команды сберечь побольше сил для мадридского "Реала", а из-за поля. В таких условиях удовольствия от игры получать невозможно, действует на поле через "не могу". А так, было бы попроще, распоряжайся команда чуть лучше своими моментами. Мне кажется, немного перебарщивали с комбинационной игрой: Влашич, Дзагоев и Ахметов могли всё-таки больше брать на себя. Хотелось играть в пас, но из-за этого несколько перспективных атак было упущено. В целом, нервозной даже концовку матча не назвать, потому что ЦСКА полностью контролировал происходящее на поле.
- О пенальти:
Для разбора эпизода требуется комментарий большого судейского профессионала. Изначально я подумал, что это свободный удар из пределов штрафной площади, но, возможно, последняя трактовка правил предполагает за собой пенальти в подобных моментах. Следует обратить внимание, что Безбородов назначил 11-метровый после подсказки ассистента. И я не думаю, что главный арбитр перепутал пенальти со свободным ударом. Да и свободный был бы страшным наказанием.
- О поведении игроков "Оренбурга":
Не понравилось базарное поведение футболистов хозяев поля, особенно в концовке. "Оренбург" весь матч играл грязно, о чём говорит количество предупреждений. Особенно смешно смотрелся эпизод с попаданием мяча в прижатую к животу руку Марио Фернандеса. Пенальти в таком случае мог бы поставить только далёкий от футбола человек.
"Оренбург" произвёл странное впечатление. Осмысленной игры у них я не увидел, и, думаю, рано или поздно они окажутся в зоне борьбы за выживание. Команда играет посредственно, газон на стадионе не выдерживает никакой критики. Думаю, на этом газоне нельзя показать яркий футбол, какая бы из играющих в атакующий футбол команд не приехала в Оренбург. Все будут свои шансы вымучивать.
- Об игроках ЦСКА:
Фёдор Чалов - красавец, бомбардир! Большой привет Евгению Бушманову (главный тренер молодёжной сборной России - прим. RF). Я считаю, что чем больше забивает Чалов, тем принципиальней Бушманов должен не ставить его в основу. А вообще, надеюсь, Станиславу Черчесову это надоест, и он будет приглашать Чалова в первую сборную. Пусть лучше в главной команде страны сидеть в запасе или выходить в концовках, чем не играть в странном раскладе имени Бушманова.
Мне очень нравится как прибавляет Тимура Жамалетдинова. Он что в Чехии хорошо вышел на замену, что сегодня сыграл толково. Чалов уже не откровение, а вот Жамалетдинов для меня является приятной неожиданностью. Надеюсь, что Дмитрий Ефремов будет получать больше игровой практики, а также чуть большего ожидаю от Арнора Сигурдссона. Уверен, исландец будет прибавлять и будет получать свои шансы, талант у него явно есть.
Уверен, что Такума Нисимура ещё удивит болельщиков, и Иван Обляков будет прибавлять. В целом, мне радостно наблюдать за ЦСКА. Куда приятней наблюдать за развитием молодой и детской команды, чем за последствиями поставленных лайков в социальных сетях.
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