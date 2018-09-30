Новости партнеров

Аяз Гулиев: если бы забил "Спартаку", тоже бы не праздновал (видео)

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев поделился мнением о матче со "Спартаком" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.

Видео интервью Гулиева будет доступно на нашем сайте позже

- Сегодня было немало спартаковских футболистов в составе "Ростова". Перед игрой с ними обсуждали это событие? Какие у вас воспоминания?

- Единственное, что обсуждали, это чтобы не перегореть на поле. Настраивали друг друга не думать об этом.

- Удалось не перегореть?

- Думаю, да. Старались играть как и все остальные игры.

- Стало неожиданностью, что "Спартак" изменил схему? Или это не сыграло роли?

- Нет, не удивило.

- Паршивлюк после матча подошел к фанатам "Спартака". Вы почему не подошли?

- Я подошел, но не к фан-сектору, а к обычным, которые возле болельщиков "Ростова".

- Зуев не праздновал гол. Если бы вы забили, праздновали бы?

- Нет. Неправильно это. Зачем праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила?

- В СМИ пишут, что нужно Гулиева зимой возвращать в "Спартак". Читали? Влияют как-то?

Специально не ищу какие-то новости, но не получается не увидеть, что пишут, что "Спартак" может меня вернуть. Конечно, это приятно для любого, что тебя хотят видеть в команде. Но я контракт с "Ростовом" только подписал, не знаю… Вряд ли это возможно.

- "Ростов" по итогам сезона будет выше "Спартака"?

- Возможно, что да.
Теги: Гулиев Ростов Спартак Rвидео
Сегодня, 22:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.