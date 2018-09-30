Аяз Гулиев: если бы забил "Спартаку", тоже бы не праздновал (видео)

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев поделился мнением о матче со "Спартаком" (1:0), передает корреспондентМихаил Гончаров.- Единственное, что обсуждали, это чтобы не перегореть на поле. Настраивали друг друга не думать об этом.- Думаю, да. Старались играть как и все остальные игры.- Нет, не удивило.- Я подошел, но не к фан-сектору, а к обычным, которые возле болельщиков "Ростова".- Нет. Неправильно это. Зачем праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила?Специально не ищу какие-то новости, но не получается не увидеть, что пишут, что "Спартак" может меня вернуть. Конечно, это приятно для любого, что тебя хотят видеть в команде. Но я контракт с "Ростовом" только подписал, не знаю… Вряд ли это возможно.- Возможно, что да.