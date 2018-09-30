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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Аяз Гулиев: если бы забил "Спартаку", тоже бы не праздновал (видео)
Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев поделился мнением о матче со "Спартаком" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
Видео интервью Гулиева будет доступно на нашем сайте позже
- Сегодня было немало спартаковских футболистов в составе "Ростова". Перед игрой с ними обсуждали это событие? Какие у вас воспоминания?
- Единственное, что обсуждали, это чтобы не перегореть на поле. Настраивали друг друга не думать об этом.
- Удалось не перегореть?
- Думаю, да. Старались играть как и все остальные игры.
- Стало неожиданностью, что "Спартак" изменил схему? Или это не сыграло роли?
- Нет, не удивило.
- Паршивлюк после матча подошел к фанатам "Спартака". Вы почему не подошли?
- Я подошел, но не к фан-сектору, а к обычным, которые возле болельщиков "Ростова".
- Зуев не праздновал гол. Если бы вы забили, праздновали бы?
- Нет. Неправильно это. Зачем праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила?
- В СМИ пишут, что нужно Гулиева зимой возвращать в "Спартак". Читали? Влияют как-то?
Специально не ищу какие-то новости, но не получается не увидеть, что пишут, что "Спартак" может меня вернуть. Конечно, это приятно для любого, что тебя хотят видеть в команде. Но я контракт с "Ростовом" только подписал, не знаю… Вряд ли это возможно.
- "Ростов" по итогам сезона будет выше "Спартака"?
- Возможно, что да.
Видео интервью Гулиева будет доступно на нашем сайте позже
- Сегодня было немало спартаковских футболистов в составе "Ростова". Перед игрой с ними обсуждали это событие? Какие у вас воспоминания?
- Единственное, что обсуждали, это чтобы не перегореть на поле. Настраивали друг друга не думать об этом.
- Удалось не перегореть?
- Думаю, да. Старались играть как и все остальные игры.
- Стало неожиданностью, что "Спартак" изменил схему? Или это не сыграло роли?
- Нет, не удивило.
- Паршивлюк после матча подошел к фанатам "Спартака". Вы почему не подошли?
- Я подошел, но не к фан-сектору, а к обычным, которые возле болельщиков "Ростова".
- Зуев не праздновал гол. Если бы вы забили, праздновали бы?
- Нет. Неправильно это. Зачем праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила?
- В СМИ пишут, что нужно Гулиева зимой возвращать в "Спартак". Читали? Влияют как-то?
Специально не ищу какие-то новости, но не получается не увидеть, что пишут, что "Спартак" может меня вернуть. Конечно, это приятно для любого, что тебя хотят видеть в команде. Но я контракт с "Ростовом" только подписал, не знаю… Вряд ли это возможно.
- "Ростов" по итогам сезона будет выше "Спартака"?
- Возможно, что да.
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