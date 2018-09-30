Валерий Карпин: "Спартак" играл плохо? А что тут удивительного? (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов после победы над "Спартаком" в 9-м туре чемпионата России, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.- Удивил тем, что Зобнин и Фернандо вдвоем в центре играли в опорной зоне. Все остальное - то же самое.- Мы взяли три очка. А фразу про сбитого летчика каждый день вспоминаю и не сплю.- Результатом доволен, действием в обороне - да, игрой в атаке - не во всем. Не совсем понравилось, как сыграла команда в атаке. Может быть, не хватало техники, либо спокойствия.- В чем удивительная?- А что тут удивительного? (смех в зале)- Он же был в сборной, когда в "Спартаке" играл. У Станислава Саламыча спросите.- Хорошие футболисты собраны. Все.