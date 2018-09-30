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Валерий Карпин: "Спартак" играл плохо? А что тут удивительного? (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов после победы над "Спартаком" в 9-м туре чемпионата России, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- "Спартак" ничем не удивил?

- Удивил тем, что Зобнин и Фернандо вдвоем в центре играли в опорной зоне. Все остальное - то же самое.

- Что для вас значит эта победа и вспоминали ли вы перед игрой фразу о сбитом летчике?

- Мы взяли три очка. А фразу про сбитого летчика каждый день вспоминаю и не сплю.

- Как вам игра своей команды?

- Результатом доволен, действием в обороне - да, игрой в атаке - не во всем. Не совсем понравилось, как сыграла команда в атаке. Может быть, не хватало техники, либо спокойствия.

- Удивительная победа…

- В чем удивительная?

- "Спартак" не играет.

- А что тут удивительного? (смех в зале)

- Вы можете довести Паршивлюка до уровня сборной? Он же классным футболистом у вас стал.

- Он же был в сборной, когда в "Спартаке" играл. У Станислава Саламыча спросите.

- Ваш взгляд на "Спартак" со стороны?

- Хорошие футболисты собраны. Все.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Ростов Rвидео Карпин
Сегодня, 21:41
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(7)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:00) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
справедливость возмездия

и исполнит его окуенная сволочь....это я(с). smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:55) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
красавчег laughing

Имеет право, сколько говна на него выливалось из свинячих поганых ртов, какой бы воспитанным не был, такого случая поглумиться над убогими не пропустишь.
Ведь что для русского прежде всего, ЭТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ, а здесь имеет место справедливость возмездия, confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 21:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
А что тут удивительного? И при мне куёво играл.
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как бы после окончания сезона не случилось третье пришествие smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:43) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
красавчег laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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