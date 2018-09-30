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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Валерий Карпин: "Спартак" играл плохо? А что тут удивительного? (видео)
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов после победы над "Спартаком" в 9-м туре чемпионата России, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- "Спартак" ничем не удивил?
- Удивил тем, что Зобнин и Фернандо вдвоем в центре играли в опорной зоне. Все остальное - то же самое.
- Что для вас значит эта победа и вспоминали ли вы перед игрой фразу о сбитом летчике?
- Мы взяли три очка. А фразу про сбитого летчика каждый день вспоминаю и не сплю.
- Как вам игра своей команды?
- Результатом доволен, действием в обороне - да, игрой в атаке - не во всем. Не совсем понравилось, как сыграла команда в атаке. Может быть, не хватало техники, либо спокойствия.
- Удивительная победа…
- В чем удивительная?
- "Спартак" не играет.
- А что тут удивительного? (смех в зале)
- Вы можете довести Паршивлюка до уровня сборной? Он же классным футболистом у вас стал.
- Он же был в сборной, когда в "Спартаке" играл. У Станислава Саламыча спросите.
- Ваш взгляд на "Спартак" со стороны?
- Хорошие футболисты собраны. Все.
Rusfootball.info
- "Спартак" ничем не удивил?
- Удивил тем, что Зобнин и Фернандо вдвоем в центре играли в опорной зоне. Все остальное - то же самое.
- Что для вас значит эта победа и вспоминали ли вы перед игрой фразу о сбитом летчике?
- Мы взяли три очка. А фразу про сбитого летчика каждый день вспоминаю и не сплю.
- Как вам игра своей команды?
- Результатом доволен, действием в обороне - да, игрой в атаке - не во всем. Не совсем понравилось, как сыграла команда в атаке. Может быть, не хватало техники, либо спокойствия.
- Удивительная победа…
- В чем удивительная?
- "Спартак" не играет.
- А что тут удивительного? (смех в зале)
- Вы можете довести Паршивлюка до уровня сборной? Он же классным футболистом у вас стал.
- Он же был в сборной, когда в "Спартаке" играл. У Станислава Саламыча спросите.
- Ваш взгляд на "Спартак" со стороны?
- Хорошие футболисты собраны. Все.
Rusfootball.info
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