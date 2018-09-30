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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Андрей Червиченко: логичнее взять Терри вместо Карреры тренером, чем как игрока
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал поражение красно-белых от «Ростова» со счётом 0:1 в матче 9 тура чемпионат России по футболу
– Вы помните, чтобы за последние 15 лет «Спартак» мог хорошо играть без мяча, хорошо играть в защите?
– (cмеётся)… Вы даже меня обескуражили. Нет, конечно, были и такие матчи. Но сегодняшний «Спартак» – очень невесёлое зрелище. Команда не двигается, не обостряет. Некоторые игроки сами по себе бьются, поскольку по-другому не могут.
Если Каррера останется на посту тренера до следующего матча, то может попробовать Мельгарехо в воротах. Это единственная позиция, которую ещё не освоил этот игрок. Он его бедного метает по всему полю, хотя было видно, что он хорошо справляется с ролью левого защитника. И вообще защитная спартаковская линия выглядит неплохо. Спорная для меня фигура Боккетти, но раз Кутепов болен, пусть будет он. Зачем он Мельгарехо сдвинул – вообще непонятно. Только начавшую обретать стабильность оборону он перетряхнул – результат мы увидели.
То, что команда не двигается – это унылое, упадническое настроение команды. Русскоязычная часть игроков, видимо, потеряла контакт с тренером. Если не конфликт, то недовольство там присутствует.
– Разговоры о том, что профессионалы остаются профессионалами, хорошо звучат, но не работают?
– Ребята выходят, бегут, они же не засовывают руки в карманы, не говорят, что у них пахи болят и они не могут играть. Но для победы нужен азарт. Бывает, человек на автомате выполняет свою работу без рвения и уходит. Думаю, это и делают футболисты «Спартака».
– Можно сказать, что Карпин как тренер вырос?
– Безусловно. Любой тренер и должен расти. Моя прежняя критика основывалась на том, что он сразу полез на высоты. Хорошо, что он это понял, начал с низов, двигался поступательно и сейчас хорошо развивается. Нет ситуации, что его из стороны в сторону носит. Он чётко понимает, как надо работать и играть.
– «Ростов» отличается от «Зенита» и «Спартака» экономным расходом ресурсов?
– «Ростов» живёт по своим деньгам. Там нет расхищения бюджета, как это присутствует в некоторых клубах. Людей не притаскивают из-за имени, для количества или чьего-то обогащения. Может, поэтому он и в лидерах.
– Вы намекаете на Адриано?
– Да там в половину тыкай и не ошибёшься. Хотя бы Терри на трибуне возьмите. На мой взгляд, глупо приобретать в команду-гранда чемпионата России игрока, который вообще не понимает русского языка и действительности, в возрасте, которого не взяли клубы нижней половины английской премьер-лиги. Это абсолютный пиар. Если вы хотите имя, логичнее было бы взять его вместо Карреры тренером. Каррере же дали возможность стать тренером. Это логичнее, чем брать его игроком.
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– Вы помните, чтобы за последние 15 лет «Спартак» мог хорошо играть без мяча, хорошо играть в защите?
– (cмеётся)… Вы даже меня обескуражили. Нет, конечно, были и такие матчи. Но сегодняшний «Спартак» – очень невесёлое зрелище. Команда не двигается, не обостряет. Некоторые игроки сами по себе бьются, поскольку по-другому не могут.
Если Каррера останется на посту тренера до следующего матча, то может попробовать Мельгарехо в воротах. Это единственная позиция, которую ещё не освоил этот игрок. Он его бедного метает по всему полю, хотя было видно, что он хорошо справляется с ролью левого защитника. И вообще защитная спартаковская линия выглядит неплохо. Спорная для меня фигура Боккетти, но раз Кутепов болен, пусть будет он. Зачем он Мельгарехо сдвинул – вообще непонятно. Только начавшую обретать стабильность оборону он перетряхнул – результат мы увидели.
То, что команда не двигается – это унылое, упадническое настроение команды. Русскоязычная часть игроков, видимо, потеряла контакт с тренером. Если не конфликт, то недовольство там присутствует.
– Разговоры о том, что профессионалы остаются профессионалами, хорошо звучат, но не работают?
– Ребята выходят, бегут, они же не засовывают руки в карманы, не говорят, что у них пахи болят и они не могут играть. Но для победы нужен азарт. Бывает, человек на автомате выполняет свою работу без рвения и уходит. Думаю, это и делают футболисты «Спартака».
– Можно сказать, что Карпин как тренер вырос?
– Безусловно. Любой тренер и должен расти. Моя прежняя критика основывалась на том, что он сразу полез на высоты. Хорошо, что он это понял, начал с низов, двигался поступательно и сейчас хорошо развивается. Нет ситуации, что его из стороны в сторону носит. Он чётко понимает, как надо работать и играть.
– «Ростов» отличается от «Зенита» и «Спартака» экономным расходом ресурсов?
– «Ростов» живёт по своим деньгам. Там нет расхищения бюджета, как это присутствует в некоторых клубах. Людей не притаскивают из-за имени, для количества или чьего-то обогащения. Может, поэтому он и в лидерах.
– Вы намекаете на Адриано?
– Да там в половину тыкай и не ошибёшься. Хотя бы Терри на трибуне возьмите. На мой взгляд, глупо приобретать в команду-гранда чемпионата России игрока, который вообще не понимает русского языка и действительности, в возрасте, которого не взяли клубы нижней половины английской премьер-лиги. Это абсолютный пиар. Если вы хотите имя, логичнее было бы взять его вместо Карреры тренером. Каррере же дали возможность стать тренером. Это логичнее, чем брать его игроком.
Также читайте и смотрите:
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