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Николай Рассказов: раз Терри не перешёл в "Спартак" – значит, не оказался нужным (видео)

Николай Рассказов: раз Терри не перешёл в "Спартак" – значит, не оказался нужным (видео)Защитник «Спартака» Николай Рассказов после поражения от «Ростова» со счётом 0:1 назвал текущий период лично для себя положительным и поделился мнением относительно несостоявшегося перехода Джона Терри, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.

Видео интервью Рассказова будет доступно на нашем сайте позже

– Мы долго перекатывали мяч, очередная игра почти без моментов. Они выбежали в контратаку и забили гол.

– Изменение схемы насколько тяжело было принять?

– В целом всё как обычно было, толком схема не менялась. Играли в 4 защитника, опорники периодически опускались в линию.

– Чем-то удивил «Ростов» по сравнению с предматчевым разбором?

– Вообще всё то же самое, все прекрасно знали, что они будут играть от обороны в 5 защитников, ожидали, что они будут выбегать в контратаки. В итоге один момент упустили.

– Почему эта контратака стала возможной, слишком большими силами вперёд пошли?

– Мы пытались забить, да. Где-то ошиблись. Но я сейчас уже не помню момента.

– Какая атмосфера в команде, насколько такие результаты давят?

– Конечно, неприятно, когда команда не выигрывает. Особенно «Спартак». Все обсуждают, все пишут, что играем плохо, не создаём моментов. Наша задача – работать, чтобы этого не было. Дальше игра с «Вильярреалом», надо к ней готовиться.

– У тебя есть понимание, что не выходит? Есть ощущение, что получаешь мяч и не знаешь, что с ним делать? Какое, допустим, у тебя задание – кроссы делать или играть ниже?

– Задача играть была через края пытаться, чтобы доходил мяч до нас. Мы пытались находить вперёд передачу, не всегда были варианты.

– Это больше проникающие передачи?

– Ну да, до нападающих доводить. Но они перекрывали зоны быстро очень, мяч не доходил.

– С одной стороны, «Спартак» проигрывает. С другой – ты играешь и набираешься опыта. Для тебя этот месяц скорее положительный?

– Конечно, положительный. Тяжело, когда давят болельщики и игра не хорошего качества. Тяжело, но это первый опыт для меня, для меня больше положительный.

– Терри не заходил, не общался? Нужен ли он «Спартаку».

– Не пришёл – значит, оказался не нужным.
Теги: Рассказов Спартак Ростов Терри Rвидео
Сегодня, 22:05
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
тупенький еще
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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