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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Николай Рассказов: раз Терри не перешёл в "Спартак" – значит, не оказался нужным (видео)
Защитник «Спартака» Николай Рассказов после поражения от «Ростова» со счётом 0:1 назвал текущий период лично для себя положительным и поделился мнением относительно несостоявшегося перехода Джона Терри, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
Видео интервью Рассказова будет доступно на нашем сайте позже
– Мы долго перекатывали мяч, очередная игра почти без моментов. Они выбежали в контратаку и забили гол.
– Изменение схемы насколько тяжело было принять?
– В целом всё как обычно было, толком схема не менялась. Играли в 4 защитника, опорники периодически опускались в линию.
– Чем-то удивил «Ростов» по сравнению с предматчевым разбором?
– Вообще всё то же самое, все прекрасно знали, что они будут играть от обороны в 5 защитников, ожидали, что они будут выбегать в контратаки. В итоге один момент упустили.
– Почему эта контратака стала возможной, слишком большими силами вперёд пошли?
– Мы пытались забить, да. Где-то ошиблись. Но я сейчас уже не помню момента.
– Какая атмосфера в команде, насколько такие результаты давят?
– Конечно, неприятно, когда команда не выигрывает. Особенно «Спартак». Все обсуждают, все пишут, что играем плохо, не создаём моментов. Наша задача – работать, чтобы этого не было. Дальше игра с «Вильярреалом», надо к ней готовиться.
– У тебя есть понимание, что не выходит? Есть ощущение, что получаешь мяч и не знаешь, что с ним делать? Какое, допустим, у тебя задание – кроссы делать или играть ниже?
– Задача играть была через края пытаться, чтобы доходил мяч до нас. Мы пытались находить вперёд передачу, не всегда были варианты.
– Это больше проникающие передачи?
– Ну да, до нападающих доводить. Но они перекрывали зоны быстро очень, мяч не доходил.
– С одной стороны, «Спартак» проигрывает. С другой – ты играешь и набираешься опыта. Для тебя этот месяц скорее положительный?
– Конечно, положительный. Тяжело, когда давят болельщики и игра не хорошего качества. Тяжело, но это первый опыт для меня, для меня больше положительный.
– Терри не заходил, не общался? Нужен ли он «Спартаку».
– Не пришёл – значит, оказался не нужным.
Видео интервью Рассказова будет доступно на нашем сайте позже
– Мы долго перекатывали мяч, очередная игра почти без моментов. Они выбежали в контратаку и забили гол.
– Изменение схемы насколько тяжело было принять?
– В целом всё как обычно было, толком схема не менялась. Играли в 4 защитника, опорники периодически опускались в линию.
– Чем-то удивил «Ростов» по сравнению с предматчевым разбором?
– Вообще всё то же самое, все прекрасно знали, что они будут играть от обороны в 5 защитников, ожидали, что они будут выбегать в контратаки. В итоге один момент упустили.
– Почему эта контратака стала возможной, слишком большими силами вперёд пошли?
– Мы пытались забить, да. Где-то ошиблись. Но я сейчас уже не помню момента.
– Какая атмосфера в команде, насколько такие результаты давят?
– Конечно, неприятно, когда команда не выигрывает. Особенно «Спартак». Все обсуждают, все пишут, что играем плохо, не создаём моментов. Наша задача – работать, чтобы этого не было. Дальше игра с «Вильярреалом», надо к ней готовиться.
– У тебя есть понимание, что не выходит? Есть ощущение, что получаешь мяч и не знаешь, что с ним делать? Какое, допустим, у тебя задание – кроссы делать или играть ниже?
– Задача играть была через края пытаться, чтобы доходил мяч до нас. Мы пытались находить вперёд передачу, не всегда были варианты.
– Это больше проникающие передачи?
– Ну да, до нападающих доводить. Но они перекрывали зоны быстро очень, мяч не доходил.
– С одной стороны, «Спартак» проигрывает. С другой – ты играешь и набираешься опыта. Для тебя этот месяц скорее положительный?
– Конечно, положительный. Тяжело, когда давят болельщики и игра не хорошего качества. Тяжело, но это первый опыт для меня, для меня больше положительный.
– Терри не заходил, не общался? Нужен ли он «Спартаку».
– Не пришёл – значит, оказался не нужным.
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