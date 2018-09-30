Николай Рассказов: раз Терри не перешёл в "Спартак" – значит, не оказался нужным (видео)

Защитник «Спартака» Николай Рассказов после поражения от «Ростова» со счётом 0:1 назвал текущий период лично для себя положительным и поделился мнением относительно несостоявшегося перехода Джона Терри, передаёт корреспондентМихаил Гончаров.– Мы долго перекатывали мяч, очередная игра почти без моментов. Они выбежали в контратаку и забили гол.– В целом всё как обычно было, толком схема не менялась. Играли в 4 защитника, опорники периодически опускались в линию.– Вообще всё то же самое, все прекрасно знали, что они будут играть от обороны в 5 защитников, ожидали, что они будут выбегать в контратаки. В итоге один момент упустили.– Мы пытались забить, да. Где-то ошиблись. Но я сейчас уже не помню момента.– Конечно, неприятно, когда команда не выигрывает. Особенно «Спартак». Все обсуждают, все пишут, что играем плохо, не создаём моментов. Наша задача – работать, чтобы этого не было. Дальше игра с «Вильярреалом», надо к ней готовиться.– Задача играть была через края пытаться, чтобы доходил мяч до нас. Мы пытались находить вперёд передачу, не всегда были варианты.– Ну да, до нападающих доводить. Но они перекрывали зоны быстро очень, мяч не доходил.– Конечно, положительный. Тяжело, когда давят болельщики и игра не хорошего качества. Тяжело, но это первый опыт для меня, для меня больше положительный.– Не пришёл – значит, оказался не нужным.