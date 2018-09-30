Новости партнеров

Самедова и Комбарова ждут в "молодежке". Оценки матча "Спартак"-"Ростов"

Кошмарный матч спартаковцев. В порядке только Джикия и Зобнин. Ветераны тащат "Спартак" на дно.

Самедова и Комбарова ждут в "молодежке". Оценки матча "Спартак"-"Ростов"




Александр Максименко – 3,0
"Сухую" серию "Спартака" кто-то сглазил. И теперь Максименко стал пропускать в каждом матче. А ведь серьезных претензий к молодому вратарю не предъявить - был уверен на выходах, отражал удары из штрафной. Но неловкое столкновение с Рассказовым, в котором больше вина защитника, перечеркнуло все.

Сальваторе Боккетти – 2,5
Игра на опережение - это коронка итальянского защитника. Сколько раз он выскакивал из-за спины Ионова и других ростовчан, разрывая атаки еще в центре поля. И только раз Боккетти пролетел мимо, когда пытался опередить Зуева. Пролет стал роковым - Акела промахнулся.

Георгий Джикия - 3,5
Капитан "Спартака" подчищал за всеми в обороне. Надо - он уже на фланге Комбарова встречает Ионова. Потребовался справа - он страхует Рассказова. 5 выносов, 2 удачных отбора, 4 выигранных верховых единоборств. Когда Джикия прокачает первый пас, то уедет вслед за Головиным в Европу.

Николай Рассказов - 2,5
Худший матч молодого защитника в "Спартаке". Перед встречей клуб транслировал интервью с Рассказовым, в котором тот признавался, что игра за красно-белых - это мечта. И вообще он очень скромный парень. Вот только эту скромность надо убирать из игры. Сегодня она испортила все впечатление.

Дмитрий Комбаров - 1,5
10 навесов из 10 оказались неточными (все специально считалось, с записью в блокнот). Почему Дмитрий, даже когда идет в атаку, встречает мяч вполоборота на свои ворота? Откуда столько страха в движении на чужой половине поля? Как можно было проиграть забег в скорости Калачеву? Почему отказался пожимать руку Каррере после замены? Ещенко и Глушаков готовятся встречать друга в молодежной команде.

Фернандо - 2,0
Не затащил бразилец. Вообще никак. Проиграл баттл Калачеву всухую. 77 % точных передач - такие цифры вряд ли даже в кошмарах к Каррере приходят. И подачи на стандартах у Фернандо не получились.

Роман Зобнин -4,0
Зобнин - монстр! Он просто выжег центральную область поля в первом тайме. 3 попытки обводки - все удачные. 90% точных передач. 6 (!) отборов - больше всех в матче. Если бы не Зобнин, "Спартак" мог нарваться и на крупное поражение.

Софиан Ханни – 2,5
Даже на дешевом плагиате футбольного газона в Новороссийске у Ханни созидание получалось лучше, чем против "Ростова". Порой алжирец выдумывал хорошие передачи, которые не понимали партнеры. Но иногда он откровенно передерживал и сам топил атаку "Спартака".

Александр Самедов – 2,0
Когда Самедова заменяли, на телеканале "Матч Премьер" показали цифры Александра, в которых были только 3 параметра - дистанция, максимальная скорость, средняя скорость. То есть за 60 минут матча Самедов не создал НИ-ЧЕ-ГО. Ни удара, ни острых передач. На нем даже не фолили. Пора им с Комбаровым держаться вместе.

Лоренсо Мельгарехо – 2,5
На непривычной для себя позиции левого вингера парагваец затерялся. Много торопился, необдуманно шел в обводку на троих, обрезал. Но когда после замены Комбарова опустился в оборону, то стал действовать чуть надежнее.



Луис Адриано – 2,5
В первом тайме бразилец с мячом почти не встречался из-за слабой игры полузащитников. Но когда до него доходила передача, то он старался выжать из нее хоть какую-нибудь пользу. Во второй половине включил режим "касание-падение", не заработав ни одного стандарта.

Александр Ломовицкий – 2,0
Каррера ошибся с заменой. Ломовицкий игру не усилил ни на ньютон. Безобразно играл в пас, неоправданно фолил, в том числе у своей штрафной. Такой провал ударит по уверенности игрока.

Ивелин Попов – 2,0
Болгарин никак не мог найти свое место на поле. Однажды ударил из-за пределов штрафной, направив мяч по дуге от ворот.

Зе Луиш – б/о



Илья Абаев – 3,0
Особой работы голкиперу "Ростова" спартаковцы не создали. За весь матч они попали в створ только 1 раз. И с тем ударом Фернандо Абаев справился без особого напряга. Хотя Карпин признался, что на стандартах "Спартака" у него сохранялась напряженность.

Мацей Вилюш - 4,0
И пешеходного Самедова "съел", и Адриано закрыл, и с забегами Ломовицкого справился. Добавить к этому еще 2 выигранных в воздухе единоборства. Просто комбо отличной игры защитника.

Рагнар Сигурдссон – 4,0
Самый центральный из центральных. На нем было больше ответственности, и он ее потянул. Его крутейший подкат, чтобы прервать передачу Зобнина на Адриано, это вообще отдельная песня. Красивая исландская песня.

Сверрир Ингасон – 4,0
Ингасона напрягали больше всего. Особенно Мельгарехо и смещающийся в его зону Ханни. Точнее, это со стороны смотрелось, что Ингасон напрягался. На деле - он сыграл не менее уверенно, чем его остальные партнеры по защите.

Сергей Паршивлюк – 3,5
Бывший капитан "Спартака" против красно-белых играл с особым настроем. Старался, бился-боролся, порой даже чересчур жестко. Рано получил горчичник, после чего в агрессии сбавил. 1 раз опасно пробил по воротам, но с его ударом справился Максименко.

Аяз Гулиев – 4,0
С задачей "накрыть Фернандо" справился хорошо. Когда бразилец "Спартака" понял, что против Гулиева он ничего не способен сделать, Аяз переключился на Зобнина. С тем было сложнее, но хавбек "Ростова" вошел в кураж - 3 отбора за матч.



Александр Гацкан – 3,0
Главный разрушитель "Ростова" был самым слабым в линии полузащиты команды. Очень часто грубил, поэтому странно, что по истечению 90 минут остался без желтой карточки.

Дмитрий Скопинцев – 3,5
Похоже, что Карпин перестраховался в установке на матч. Потому что подключения Скопинцева до перерыва можно было даже с точностью до передач воспроизвести в памяти. Во втором тайме Дмитрий прибавил в активности, начал мчаться от флажка до флажка. От объема даже у него сводило в концовке ноги.

Тимофей Калачёв – 4,5
Ветеран сделал игру. Тимофей Калачев был лучшим во всем - у него 4 отбора (это больше всех в команде), у него голевая передача. Его голевой забег по флангу - это было эпично. И откуда у него силы?

Алексей Ионов – 3,0
Хоть Карпин и сказал, что Ионов выполнил план на игру, показалось, что главный тренер "Ростова" лукавил. Ионов бегал, пытался цепляться за мяч. Но план любого нападающего - это гол. А Ионов и близко к взятию ворот не подобрался.

Элдор Шомуродов – 3,0
Шомуродова было мало, как Ионова. Элдор был слабоват в подыгрыше и вообще терялся на фоне Боккетти с Джикией, не в силах навязать им какую-то борьбу.

Видар Кьяртанссон - 3,0
Поучаствовал в голевой атаке. Мог забить второй гол, но передержал мяч, и его успел накрыть Боккетти.

Александр Зуев – 4,0
Забил победный гол. Здорово убежал от Боккетти, не растерялся в дуэли с Максименко. Еще пару раз напряг оборону "Спартака". Не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Артур Юсупов – б/о

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Ростов Комбаров Д.
Сегодня, 22:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Приходит время Спартачку очиститься пердивом...надо,ребята,надо...а то говно месить такое лет двадцать еще будете...а там молодежь сыграется,состав стабилизируется и вперед:к привычной и героической борьбе за 6-7 место,но уже обновленным составом.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Автор явно недолюбливает Фернандо. Но это ключевой игрок в схеме Карреры. Фернандо всегда возле мяча, а вот Зобнина видно только эпизодически. Но почему-то автор делает упор на статистику. Повторю еще раз. Если играть только верные мячи то у тебя статистика будет лучше, чем у Месси, а если кидаться за любым мячом то и 77%
Понравилось как комментатор говорил: "Зобнин сделал рискованную передачу", и "Фернандо сделал неточную передачу" один хер мяч отдали сопернику, но один сделал это случайно, а второй специально))
Может я Фернандо постоянно вижу на поле возле мяча потому что он черный и отличается от остальных?


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дмитрий Комбаров - 1,5
я впервые такую оценку вижу laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Quincy (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
вообще из клуба нужно убирать всю эту звездобратию,Ещенко,Глушакова и далее по списку
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.