Массимо Каррера: стыдиться должна команда, которая не выкладывается на поле, а не мы (видео)

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения от «Ростова» (0:1) вступил в перепалку с человеком, который считает, что красно-белым должно быть стыдно за свою игру, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Это футбол. Нужно работать над ошибками, смотреть вперёд, оставаться позитивными. Этот матч уже в прошлом, надо работать спокойно. В футболе не всегда можно побеждать. Здесь нужно уметь подняться с колен, работать и думать о следующих матчах в спокойствии и без каких-то левых мыслей.– Нужно работать над тем, что мы делаем на поле, улучшать игру и физические кондиции. Работать над ошибками, чтобы не совершать их в будущем.– Были свободные зоны между линиями, мы не катали быстро мяч и не воспользовались этими свободными зонами. Сейчас это проблема, которая очевидна.– Нет.– Да, оно значит «стыд» – ответил переводчик.– Нам надо стыдиться, что мы проиграли сегодня? – спросил Каррера.– Мы работаем ради побед. К сожалению, в футболе не всегда побеждаешь. Надо порой принимать и поражения.– Мы стараемся выходить на поле побеждать! Порой получается, порой – нет! Стыдиться нужно команде, которая не выкладывается на поле полноценно. Но я не могу жаловаться на труд своей команды. Так что слово «стыд» здесь неуместно.– Да, потому что около штрафной было пространство для удара, а у него хороший удар. Я думал, что он может помочь, иначе он бы не выходил на поле.– Да, я знаю, я смотрел матч. Но меня интересует своя команда, я должен решать её проблемы.– Нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины и работаю, чтобы мы снова её показывали.– Мы медленно работаем с мячом. Кто-то берёт на себя мало ответственности, чтобы отдать решающую передачу. На поле игрок порой ощущает давление, о котором вы не говорите. Я, в отличие от многих из вас, играл в футбол и знаю, что это. Нам надо отложить все эти мысли и мнение тех, кто говорит, что нам надо стыдиться, и думать о футболе.– Безусловно, он хороший игрок, мы ждём его возвращения.– Мы намного больше расстроены, что не получается радовать болельщиков. Болельщик платит за билет и имеет право критиковать, свистеть и уходить до финального свистка.– Нет, я не то чтобы отказался от него. Просто здесь у него не было места и он пошёл играть в другую команду.