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Массимо Каррера: стыдиться должна команда, которая не выкладывается на поле, а не мы (видео)

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения от «Ростова» (0:1) вступил в перепалку с человеком, который считает, что красно-белым должно быть стыдно за свою игру, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– В последних 5 матчах у «Спартака» 1 победа и 2 домашних поражения. Вам не кажется, что команда в некой агонии? И есть ли у вас мысли, как выходить из этой ситуации?

– Это футбол. Нужно работать над ошибками, смотреть вперёд, оставаться позитивными. Этот матч уже в прошлом, надо работать спокойно. В футболе не всегда можно побеждать. Здесь нужно уметь подняться с колен, работать и думать о следующих матчах в спокойствии и без каких-то левых мыслей.

– А у вас есть понимание, как именно подняться с колен?

– Нужно работать над тем, что мы делаем на поле, улучшать игру и физические кондиции. Работать над ошибками, чтобы не совершать их в будущем.

– Сегодня впервые в чемпионате вы изменили схему. Почему так решили и почему лучше не стало?

– Были свободные зоны между линиями, мы не катали быстро мяч и не воспользовались этими свободными зонами. Сейчас это проблема, которая очевидна.

– Вы знаете, зачем Джон Терри приехал на стадион?

– Нет.

– У меня вопрос к господину Фетисову (переводчик «Спартака» – прим.ред.), а то с итальянским не очень. Есть такое слово «vergogna»?

– Да, оно значит «стыд» – ответил переводчик.

– Нам надо стыдиться, что мы проиграли сегодня? – спросил Каррера.

– Конечно, а что вы выиграли?

– Мы работаем ради побед. К сожалению, в футболе не всегда побеждаешь. Надо порой принимать и поражения.

– Это не для «Спартака» такие ответы!

– Мы стараемся выходить на поле побеждать! Порой получается, порой – нет! Стыдиться нужно команде, которая не выкладывается на поле полноценно. Но я не могу жаловаться на труд своей команды. Так что слово «стыд» здесь неуместно.

– Вы действительно считали, что Попов в таком состоянии способен перевернуть игру?

– Да, потому что около штрафной было пространство для удара, а у него хороший удар. Я думал, что он может помочь, иначе он бы не выходил на поле.

– Знали о поражении «Зенита»?

– Да, я знаю, я смотрел матч. Но меня интересует своя команда, я должен решать её проблемы.

– У нас всегда говорили, что победы придут. Главное, чтобы была игра. Но почему игры до сих пор не видно?

– Нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины и работаю, чтобы мы снова её показывали.

– Что мешает, почему не получается?

– Мы медленно работаем с мячом. Кто-то берёт на себя мало ответственности, чтобы отдать решающую передачу. На поле игрок порой ощущает давление, о котором вы не говорите. Я, в отличие от многих из вас, играл в футбол и знаю, что это. Нам надо отложить все эти мысли и мнение тех, кто говорит, что нам надо стыдиться, и думать о футболе.

– Возлагаете ли вы надежды на перемены в игре команды с вводом в строй Ерёменко?

– Безусловно, он хороший игрок, мы ждём его возвращения.

– Сегодня минуте на 85-й болельщики за воротами начали уходить, бОльшая часть стадиона ушла на 86-й минуте. Вам есть что сказать этим людям, они достойны ходить на стадион и болеть за «Спартак»?

– Мы намного больше расстроены, что не получается радовать болельщиков. Болельщик платит за билет и имеет право критиковать, свистеть и уходить до финального свистка.

– То, что победный гол забил Зуев, от которого вы отказались, вам о чём-то говорит?

– Нет, я не то чтобы отказался от него. Просто здесь у него не было места и он пошёл играть в другую команду.
Теги: Каррера Спартак Ростов Rвидео
Сегодня, 21:43
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24
(3)
№24 Написал: Thor (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
– Вы действительно считали, что Попов в таком состоянии способен перевернуть игру?

– Да, потому что около штрафной было пространство для удара, а у него хороший удар. Я думал, что он может помочь, иначе он бы не выходил на поле.

Агония ...


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:30) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не позавидуешь мужику, теперь эти недоделки заклюют Карреру, попал он нехило. Вся мерзость, свойственная этому недоношенному клубу достанется ему по полной. У нас, даже в самые неблагополучные времена(Луческу, Манчини) такое даже не приснится. А в этом ущербном, лишённом всяких норм приличия, клубе запросто. Иногда даже кажется, что они только этого и ждут, чтобы высраться на голову своего недавнего кумира.
Терпения, Массимо, и вали при первой возможности, у них уже реванша не взять, такого в их богатой незавидной истории ещё не было, ты приговорён.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№22 Написал: Thor (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Скоро придет Шалимов!


Не думаю , что именно Шалимов сможет изменить ситуацию


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№21 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хоть кто нибудь из нижеотписавшихся прочитал интервью? Или просто мозгов не хватило понять
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№20 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 22:13) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Карреру в отставку немедленно!!! иначе будет еще хуже!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№19 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:12) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
так ты от туда пришел?

в отличии от тебя из футбола остряк
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№18 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нормальные болельщика Спартака:держитесь и не унывайте!Говорят,что Федун уже определился с новым тренером команды,который поставит ей истинно спартаковскую игру.Скоро придет Шалимов!
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№17 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (3)

SPV 77,
так ты от туда пришел? stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№16 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Sergey Nasirov

Смотри керлинг с хоккеем
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№15 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:06) #
  • -3
  •  (3)

SPV 77,
и откуда вы такие беретесь!?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№14 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 22:03) #
  • +2
  •  (4)

_strelez_,
надо было ещё пару закатать... стыдно...(
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
№13 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Никуя без Пилипчука не получается? А вот нехер было себя считать богом футбола.


Полностью согласен, было заметно насколько в чемпионский сезон Пилипчук влиял на игру и замены. Как только итальянец стал победителем, Романа задвинули в конце 2017 года за спины итальянских физруков и друзей Карреры
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Бриг
Ростову должно быть стыдно

с языка снял...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
№11 Написал: Бриг (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
– Мы стараемся выходить на поле побеждать! Порой получается, порой – нет! Стыдиться нужно команде, которая не выкладывается на поле полноценно. Но я не могу жаловаться на труд своей команды. Так что слово «стыд» здесь неуместно.
....Иначе говоря, Ростову должно быть стыдно за этот матч..Не выкладывался..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
– Возлагаете ли вы надежды на перемены в игре команды с вводом в строй Ерёменко?

– Безусловно, он хороший игрок, мы ждём его возвращения.

Все правильно, команде нужно расслабиться, Еременко для этого лучший вариант. wink


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Александр
ТЫ ПРОСРАЛ РОССИЮ


Карера еще Крым просрал, хорошо, что Путин успел вернуть.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:53) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Сибирячок
Никуя без Пилипчука не получается?

как ни странно, но без Глушакова с Ещенко тоже

Ну и это тоже. Пилипчук был мостиком между игроками и Каррерой. А потеряв мостик, потерял Массимо и поддержку костяка Спартака.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 21:52) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак Карреры - это уже не Спартак.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера как человек может действительно хороший парень, но нет такой профессии
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 21:51) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ТЫ ПРОСРАЛ СПАРТАК, ТЫ ПРОСРАЛ РОССИЮ.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
№4 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 21:50) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Отговорки слабого ГТ, развалил команду окончательно и обвиняет их в этом, паскудник.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:50) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Никуя без Пилипчука не получается?

как ни странно, но без Глушакова с Ещенко тоже


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Никуя без Пилипчука не получается? А вот нехер было себя считать богом футбола.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
от любви до ненависти один хрюк...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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