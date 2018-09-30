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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Массимо Каррера: стыдиться должна команда, которая не выкладывается на поле, а не мы (видео) (24)
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Массимо Каррера: стыдиться должна команда, которая не выкладывается на поле, а не мы (видео)
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения от «Ростова» (0:1) вступил в перепалку с человеком, который считает, что красно-белым должно быть стыдно за свою игру, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– В последних 5 матчах у «Спартака» 1 победа и 2 домашних поражения. Вам не кажется, что команда в некой агонии? И есть ли у вас мысли, как выходить из этой ситуации?
– Это футбол. Нужно работать над ошибками, смотреть вперёд, оставаться позитивными. Этот матч уже в прошлом, надо работать спокойно. В футболе не всегда можно побеждать. Здесь нужно уметь подняться с колен, работать и думать о следующих матчах в спокойствии и без каких-то левых мыслей.
– А у вас есть понимание, как именно подняться с колен?
– Нужно работать над тем, что мы делаем на поле, улучшать игру и физические кондиции. Работать над ошибками, чтобы не совершать их в будущем.
– Сегодня впервые в чемпионате вы изменили схему. Почему так решили и почему лучше не стало?
– Были свободные зоны между линиями, мы не катали быстро мяч и не воспользовались этими свободными зонами. Сейчас это проблема, которая очевидна.
– Вы знаете, зачем Джон Терри приехал на стадион?
– Нет.
– У меня вопрос к господину Фетисову (переводчик «Спартака» – прим.ред.), а то с итальянским не очень. Есть такое слово «vergogna»?
– Да, оно значит «стыд» – ответил переводчик.
– Нам надо стыдиться, что мы проиграли сегодня? – спросил Каррера.
– Конечно, а что вы выиграли?
– Мы работаем ради побед. К сожалению, в футболе не всегда побеждаешь. Надо порой принимать и поражения.
– Это не для «Спартака» такие ответы!
– Мы стараемся выходить на поле побеждать! Порой получается, порой – нет! Стыдиться нужно команде, которая не выкладывается на поле полноценно. Но я не могу жаловаться на труд своей команды. Так что слово «стыд» здесь неуместно.
– Вы действительно считали, что Попов в таком состоянии способен перевернуть игру?
– Да, потому что около штрафной было пространство для удара, а у него хороший удар. Я думал, что он может помочь, иначе он бы не выходил на поле.
– Знали о поражении «Зенита»?
– Да, я знаю, я смотрел матч. Но меня интересует своя команда, я должен решать её проблемы.
– У нас всегда говорили, что победы придут. Главное, чтобы была игра. Но почему игры до сих пор не видно?
– Нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины и работаю, чтобы мы снова её показывали.
– Что мешает, почему не получается?
– Мы медленно работаем с мячом. Кто-то берёт на себя мало ответственности, чтобы отдать решающую передачу. На поле игрок порой ощущает давление, о котором вы не говорите. Я, в отличие от многих из вас, играл в футбол и знаю, что это. Нам надо отложить все эти мысли и мнение тех, кто говорит, что нам надо стыдиться, и думать о футболе.
– Возлагаете ли вы надежды на перемены в игре команды с вводом в строй Ерёменко?
– Безусловно, он хороший игрок, мы ждём его возвращения.
– Сегодня минуте на 85-й болельщики за воротами начали уходить, бОльшая часть стадиона ушла на 86-й минуте. Вам есть что сказать этим людям, они достойны ходить на стадион и болеть за «Спартак»?
– Мы намного больше расстроены, что не получается радовать болельщиков. Болельщик платит за билет и имеет право критиковать, свистеть и уходить до финального свистка.
– То, что победный гол забил Зуев, от которого вы отказались, вам о чём-то говорит?
– Нет, я не то чтобы отказался от него. Просто здесь у него не было места и он пошёл играть в другую команду.
– В последних 5 матчах у «Спартака» 1 победа и 2 домашних поражения. Вам не кажется, что команда в некой агонии? И есть ли у вас мысли, как выходить из этой ситуации?
– Это футбол. Нужно работать над ошибками, смотреть вперёд, оставаться позитивными. Этот матч уже в прошлом, надо работать спокойно. В футболе не всегда можно побеждать. Здесь нужно уметь подняться с колен, работать и думать о следующих матчах в спокойствии и без каких-то левых мыслей.
– А у вас есть понимание, как именно подняться с колен?
– Нужно работать над тем, что мы делаем на поле, улучшать игру и физические кондиции. Работать над ошибками, чтобы не совершать их в будущем.
– Сегодня впервые в чемпионате вы изменили схему. Почему так решили и почему лучше не стало?
– Были свободные зоны между линиями, мы не катали быстро мяч и не воспользовались этими свободными зонами. Сейчас это проблема, которая очевидна.
– Вы знаете, зачем Джон Терри приехал на стадион?
– Нет.
– У меня вопрос к господину Фетисову (переводчик «Спартака» – прим.ред.), а то с итальянским не очень. Есть такое слово «vergogna»?
– Да, оно значит «стыд» – ответил переводчик.
– Нам надо стыдиться, что мы проиграли сегодня? – спросил Каррера.
– Конечно, а что вы выиграли?
– Мы работаем ради побед. К сожалению, в футболе не всегда побеждаешь. Надо порой принимать и поражения.
– Это не для «Спартака» такие ответы!
– Мы стараемся выходить на поле побеждать! Порой получается, порой – нет! Стыдиться нужно команде, которая не выкладывается на поле полноценно. Но я не могу жаловаться на труд своей команды. Так что слово «стыд» здесь неуместно.
– Вы действительно считали, что Попов в таком состоянии способен перевернуть игру?
– Да, потому что около штрафной было пространство для удара, а у него хороший удар. Я думал, что он может помочь, иначе он бы не выходил на поле.
– Знали о поражении «Зенита»?
– Да, я знаю, я смотрел матч. Но меня интересует своя команда, я должен решать её проблемы.
– У нас всегда говорили, что победы придут. Главное, чтобы была игра. Но почему игры до сих пор не видно?
– Нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины и работаю, чтобы мы снова её показывали.
– Что мешает, почему не получается?
– Мы медленно работаем с мячом. Кто-то берёт на себя мало ответственности, чтобы отдать решающую передачу. На поле игрок порой ощущает давление, о котором вы не говорите. Я, в отличие от многих из вас, играл в футбол и знаю, что это. Нам надо отложить все эти мысли и мнение тех, кто говорит, что нам надо стыдиться, и думать о футболе.
– Возлагаете ли вы надежды на перемены в игре команды с вводом в строй Ерёменко?
– Безусловно, он хороший игрок, мы ждём его возвращения.
– Сегодня минуте на 85-й болельщики за воротами начали уходить, бОльшая часть стадиона ушла на 86-й минуте. Вам есть что сказать этим людям, они достойны ходить на стадион и болеть за «Спартак»?
– Мы намного больше расстроены, что не получается радовать болельщиков. Болельщик платит за билет и имеет право критиковать, свистеть и уходить до финального свистка.
– То, что победный гол забил Зуев, от которого вы отказались, вам о чём-то говорит?
– Нет, я не то чтобы отказался от него. Просто здесь у него не было места и он пошёл играть в другую команду.
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