Почему Карпин оказался сильнее Карреры. Разбор матча "Спартак"-"Ростов"

Сенсацией поражение "Спартака" назвать трудно - вот то, что прогноз Георгия Черданцева сбылся, это да, удивительно. Разбираем основные решения Валерия Карпина, которые позволили ему одержать победу над своей бывшей командой.Если не вникать в тактические нюансы, то происходящее на поле до гола Зуева напоминало пытку или медленное убийство ложкой (все помнят это легендарное видео, наверное) - страшное уныние. Виной всему колоссальный процент брака со стороны как "Спартака" так и "Ростова". В матче было много борьбы, и лишь слаломные проходы Зинедина Зобнина делали матчу хоть какое-то качество картинки. Самое главное, с чем не справился "Ростов" - это со структурой билд-апа "Спартака", где главная роль была у центральных защитников (вчера нечто подобное соорудил Сарри в матче с "Ливерпулем"), а Фернандо был выдвинут намного выше своей привычной позиции.Из-за этого "Ростов" не мог применить свою привычную схему прессинга + "Спартак" встречал контратаки "Ростова" низким блоком, из-за чего маневры Ионова вообще не имели смысла. Усугубляла ситуацию и откровенно слабая созидательная работа центра поля - Гацкану и Калачеву больше нравилось пинать по ногам.Каррера все-таки решился еще раз поставить Ханни на его родную позицию, однако классической "десяткой" алжирец не был, он даже занимал позицию чистого форварда, пока Луис Адриано уходил в глубину. Ханни хвалили за умение набивать key passes, но в сегодняшнем матче Софьян просто дал мастер-класс, как обострять нельзя. Мало того, что Ханни редко получал мяч (всего 32 касания за свой игровой отрезок - меньше было только у Адриано и Максименко), так и набил отвратительные 58% точности передач. Понятно, что "Ростов" с модулем в три центральных перекрывал все очевидные варианты развития атак, но некоторые решения Ханни были просто нелогичны (удар вместо передачи, передача вместо удара, изящные парашютики в пустоту). Без Промеса атака "Спартака" разваливается на части - самым опасным моментом за всю игру был удар Фернандо из-за штрафной, когда спас Абаев.Валера все разрулил красиво. Убрал Ионова, который бегал вхолостую и выпустил на свежачка Александра Зуева - это понятно. Но ключевым был выход Кьяртанссона - Шомуродов в определенный момент перестал давать движение, а исландец сходу выдал приличный объем работы в прессинге. Более того, именно Кьяртанссон отдал мяч на Калачева, который нашел своим пасом Зуева в моменте с голом.Стоит отметить, кстати, постоянную загрузку зоны, где играл Боккетти - итальянец оборонялся практически безупречно (лишь один раз ошибся в первом тайме, но "Ростов" не ожидал подарка), но в самый нужный момент не успел на перехват.Зобнин сегодня оформил три удачных обводки - две из них были уже фирменными для Романа "рулетками". Роман рвал пространство, но уверенный блок "Ростова" в своей трети поля и печальное движение партнеров (в частности, Ханни) делали работу Зобнина безрезультатной.Резюме: у Карпина был запасной план, которым удалось воспользоваться после продолжительного периода вязкого и насыщенного борьбой футбола + "Ростов" действительно очень хорош в финальной оборонительной фазе. "Спартак" испытывает лютый дефицит идей в атаке - попытка создать давление возле чужих ворот с помощью прорывов Зобнина и кривых навесов Комбарова провалилась. А стандарты сегодня не спасли.