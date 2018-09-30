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Почему Карпин оказался сильнее Карреры. Разбор матча "Спартак"-"Ростов"

Сенсацией поражение "Спартака" назвать трудно - вот то, что прогноз Георгия Черданцева сбылся, это да, удивительно. Разбираем основные решения Валерия Карпина, которые позволили ему одержать победу над своей бывшей командой.

До замен у "Ростова" мало что получалось

Если не вникать в тактические нюансы, то происходящее на поле до гола Зуева напоминало пытку или медленное убийство ложкой (все помнят это легендарное видео, наверное) - страшное уныние. Виной всему колоссальный процент брака со стороны как "Спартака" так и "Ростова". В матче было много борьбы, и лишь слаломные проходы Зинедина Зобнина делали матчу хоть какое-то качество картинки. Самое главное, с чем не справился "Ростов" - это со структурой билд-апа "Спартака", где главная роль была у центральных защитников (вчера нечто подобное соорудил Сарри в матче с "Ливерпулем"), а Фернандо был выдвинут намного выше своей привычной позиции.

Почему Карпин оказался сильнее Карреры. Разбор матча "Спартак"-"Ростов"

Из-за этого "Ростов" не мог применить свою привычную схему прессинга + "Спартак" встречал контратаки "Ростова" низким блоком, из-за чего маневры Ионова вообще не имели смысла. Усугубляла ситуацию и откровенно слабая созидательная работа центра поля - Гацкану и Калачеву больше нравилось пинать по ногам.

Ханни не тянет

Каррера все-таки решился еще раз поставить Ханни на его родную позицию, однако классической "десяткой" алжирец не был, он даже занимал позицию чистого форварда, пока Луис Адриано уходил в глубину. Ханни хвалили за умение набивать key passes, но в сегодняшнем матче Софьян просто дал мастер-класс, как обострять нельзя. Мало того, что Ханни редко получал мяч (всего 32 касания за свой игровой отрезок - меньше было только у Адриано и Максименко), так и набил отвратительные 58% точности передач. Понятно, что "Ростов" с модулем в три центральных перекрывал все очевидные варианты развития атак, но некоторые решения Ханни были просто нелогичны (удар вместо передачи, передача вместо удара, изящные парашютики в пустоту). Без Промеса атака "Спартака" разваливается на части - самым опасным моментом за всю игру был удар Фернандо из-за штрафной, когда спас Абаев.


Матч-менеджмент Карпина

Валера все разрулил красиво. Убрал Ионова, который бегал вхолостую и выпустил на свежачка Александра Зуева - это понятно. Но ключевым был выход Кьяртанссона - Шомуродов в определенный момент перестал давать движение, а исландец сходу выдал приличный объем работы в прессинге. Более того, именно Кьяртанссон отдал мяч на Калачева, который нашел своим пасом Зуева в моменте с голом.

Стоит отметить, кстати, постоянную загрузку зоны, где играл Боккетти - итальянец оборонялся практически безупречно (лишь один раз ошибся в первом тайме, но "Ростов" не ожидал подарка), но в самый нужный момент не успел на перехват.

Дриблинг Зобнина - красиво, но неэффективно

Зобнин сегодня оформил три удачных обводки - две из них были уже фирменными для Романа "рулетками". Роман рвал пространство, но уверенный блок "Ростова" в своей трети поля и печальное движение партнеров (в частности, Ханни) делали работу Зобнина безрезультатной.

Резюме: у Карпина был запасной план, которым удалось воспользоваться после продолжительного периода вязкого и насыщенного борьбой футбола + "Ростов" действительно очень хорош в финальной оборонительной фазе. "Спартак" испытывает лютый дефицит идей в атаке - попытка создать давление возле чужих ворот с помощью прорывов Зобнина и кривых навесов Комбарова провалилась. А стандарты сегодня не спасли.

Александр Симбирский, Rusfootball.info
Теги: Спартак Ростов Карпин
Сегодня, 21:12
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№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 22:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
о какой атаке можно вести речь, если изначально в атакующую линию выпускаются еле ползающие Хани и Самедов!!! и даже идиоту было понятно, что их нужно было убирать сразу после первого тайма!!! и выпускать второго форварда Зелуиша, а на фланг вместо Самедова Ташаева!!! но замен сделано не было!!! замены пошли, когда Ростов уже перехватил игровую инициативу и заставил Спартак играть, как было удобно ему… но даже в этот момент, Каррера снова обосрался, выпустив мертвого Попова… команда который матч играет по сути без флангов! но Каррера этого не замечает! или не хочет замечать!
ситуацию изменит лишь незамедлительная отставка Карреры!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 22:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да Ростов здорово отыграл в защите, у Спартака защита провалилась и вратарь плохо сыграл на выходе, удара то не было мяч катился ударился о штангу и его добили. Но главное в игре это беспомощная атака Спартака и полная безнадега в подыгрыше в штрафной соперника.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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