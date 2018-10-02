Николай Писарев: решение о переходе на систему "осень-весна" было принято поспешно

Бывший футболист московского "Спартака", а ныне спортивный директор "Урожая" Николай Писарев дал интервью, в котором рассказал о задачах своего клуба, возможного усиления состава, а также поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов в российском футболе и высказался на тему судейства.- Это в политическом и экономическом плане Москва столица, а в футбольном Краснодар не последний город в России. Я часто бывал здесь, и понимаю, что футбол в вашем регионе имеет большие перспективы, потенциал. Поэтому долго не раздумывал, когда поступило предложение. На тот момент, когда это предложение поступило я был без работы, а в футболе простой никогда не приводил ни к чему хорошему. Так что лучше работать в любом качестве. И я подумал, что это для меня абсолютно новый вызов. Был уже абсолютно во всех ипостасиях в Федерации футбола был и спортивным директором, и тренером молодёжной сборной, и подвид футбола тренировал, клубным тренером был. И вот оставалось мне пройти путь спортивного директора в клубе. И всё. Наверное это для меня последняя в футболе интересная должность на которой хотелось бы себя попробовать.- Президент РФС для меня это всё-таки не такая творческая должность. Это скорее председательские функции, рутинная бумажная работа. Наверное, это не для меня. А в футболе мне нравятся творческие обязанности. Когда ты реально понимаешь, что можешь влиять на процессы в команде, на результат. Это профессия тренера прежде всего, спортивного директора, то, что ближе к футболу, к результату. По этому я здесь.- Всё прописано у меня в контракте, и ничего нового там нет. Я буду разделять с тренерским штабом ответственность за результат, буду смотреть за игроками которые приходят в клуб. Как они в клубе адаптируются. На спортивном директоре взаимодействие с тренерским штабом, с игроками, с работодателями. С клубными структурами. Это очень большой объём работы. Но если обобщить всё это, то повторюсь, это ответственность с тренерским штабом за результат. Есть цель, и всё надо сделать для того, что бы достичь этой цели.- Первый матч вживую который я смотрел это был матч с «Волгарём». Все выездные посетил, то есть четыре матча получается.- Я уже говорил на пресс конференции, что это очень сложный вопрос. И он не в компетенции спортивного директора точно. Есть решение о дисквалификации бренда. Я считаю, что тем людям, которые будут пытаться возвратить бренд «Кубани» заниматься, а этим несомненно будут заниматься, нужно оценить все риски. Есть несколько пунктов, которые необходимо выполнить, что бы бренд «Кубани» вернулся. Я думаю, что конечно над этим надо работать. И работа наверное уже ведётся. Но повторюсь, спортивный директор наверное в меньшей степени должен отвечать за это. И оценивать то, почему эта ситуация возникла в целом и привела к банкротству клуба в частности. Но постепенно я буду вникать в эту ситуацию. Потому, что мне это интересно. Потому, что я прекрасно понимаю, что с возвращением бренда «Кубань» вернётся и много болельщиков на стадион. И понятно, что имиджевая составляющая будет значительно выше. Но на данный момент есть проект «Урожай». У меня контракт именно с этим клубом. И я отвечаю за спортивные цели, поставленные перед фк Урожай.- По этому поводу могу сказать, что у клуба есть бюджет, и надо жить в рамках этого бюджета. По средствам. В чём заключались ошибки прошлого руководства той же «Кубани», и многих клубов почивших к великому сожалению этим летом. И не только этим летом. Они жили не по средствам. Надо понимать, что ты имеешь, и жить в рамках этих средств. Я думаю, что руководство фк Урожай должны это понимать. И жить по средствам. В рамках того небольшого бюджета, который есть.- Выход в ФНЛ.- В этом сезоне она поставлена точно.- А почему нет? Я видел наших соперников. Был на матче «Краснодар-3»-«Чайка». Видел нашего одного из прямых конкурентов. С ними вполне можно играть. Но задача выхода вполне реальна, и сейчас и турнирное положение, и состояние команды, и настрой и игроков и руководства, и тренерского штаба позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Да будет трудно. Да безусловно есть конкуренты, и прямые конкуренты с одними из которых у нас предстоят ближайшие матчи. Но я повторюсь, что выход в ФНЛ в этом сезоне абсолютно реален.- Домашние игры в зоне Юг все «от ножа»! и в Нальчике игра была сложная, и тот же «Ангушт» далеко не подарок был. Просто там не будет ни кому. Это те две игры, которые я лично посетил. Не плохая команда во Владикавказе, и тот же «Волгарь», и майкопская «Дружба». Это вот то, что первое приходит на ум. Крепких команд много. Другой вопрос, что так же много команд и не только в зоне ЮГ, которые не ставят перед собой ни каких спортивных задач. Задачи побеждать в каждом матче есть у многих команд ПФЛ, а вот выхода в ФНЛ я у многих команд задачи не слышал. Поэтому будем работать над выполнением задачи, и ещё раз повторюсь, что все шансы для достижения задачи у нас есть.- Я лично, будучи тренером «Нижнего Новгорода» в этих перипетиях участвовал. Потому, что мы бились за выживание, заняли по спортивному принципу место в середине турнирной таблицы ФНЛ, а пять команд, которые должны были вылететь остались. То есть немного непонятна эта ситуация для меня как для тренера, когда я понимал, что на кону победа, на кону прописка в ФНЛ, а по сути это ни чем не отличалось от тех команд которые были слабее и заняли последние места в первенстве. Ни кого не хочу обидеть, но это и тот же «Факел», и «Ротор»… С которым кстати у нас были игры не на жизнь, а насмерть, мы их дома обыграли, заслуженно взяли три очка, а они опустившись в зону вылета в итоге остаются. Так что здесь у меня как у тренера большие вопросы.- На мой взгляд, надо подумать, насколько правильно с точки зрения спортивной составляющей когда остаётся команда вылетевшая, а не вторая с низшей лиги. Преимущество на мой взгляд, должна составлять команда занявшая второе место в низшей лиге. А если из низшей лиги команда отказывается выходить, тогда уже оставлять вылетевших в лиге рангом выше. Но это сугубо мои предположения. И на мой взгляд, в этом случае будет больше соблюдён спортивный принцип. Но понятно, что регламент пишется до старта сезона, и пока действуют те правила, которые действуют. Но повторюсь, на мой взгляд, в действующем варианте спортивный принцип скажем честно страдает. И вообще сезон был не однозначным. Очень много клубов прекратило своё существование. Будем надеяться, что в дальнейшем это не будет носить такой массовый характер как в конце прошлого сезона, а клубы из низших лиг будут выходить в высшие.- Ну вы знаете, я не экономист, но в экономике есть такое понятие оздоровление. Кризис очень часто приводит к оздоровлению. Поэтому я надеюсь, что вот эта массовая гибель клубов с нестабильной финансовой ситуацией в итоге оздоровит наш футбол. Покажет остальным, что нужно жить по средствам. И не надеяться, что руководство области, города или края обязано будет их спасти. Вы знаете, футбол это такой же бизнес проект, как и многие фирмы, заводы и предприятия. И надо жить в цивилизованных рамках, и в рамках того бюджета, который в эти клубы заложен. Ну просто почему руководители регионов должны ущемлять какие-то бюджетные фонды, что бы спасти какой-то очередной футбольный клуб? Ещё раз повторюсь-моё резюме, что вот это массовое вымирание наших клубов перед Ч.М. оздоровит наш футбол. И руководители других клубов будут больше задумываться над более правильным ведением своих бюджетов.- Ну что значит заниматься футбольными клубами? Клубы должны привыкать жить на свои средства. В тех рамках, которые они могут себе обеспечить. И потом, не надо всё обобщать. «Афипс» частный клуб. У него есть владелец. «Чайка» так же частный клуб. У неё так же есть владелец. Первый принимает одно решение, второй принимает другое решение, Галицкий принимает третье. Это правильное развитие. Есть клубы в других странах, которые являются акционерными обществами. Там несколько владельцев. Есть клубы у которых есть мега спонсоры как наш «Зенит». И нельзя говорить, что какой-то регион обязан находить средства на футбольный клуб. Самый основной критерий в наше время, это выживание в современных условиях, и возможность в этих условиях показывать результат. Но даже если брать какие-то проекты, которые за огромные деньги давали сиюминутный результат, как «Анжи» в своё время. Но дальше в перспективе там ничего не стояло. Развития не было. «Москва»-развития нет. «Сатурн»-сколько денег было выброшено администрацией московской области в этот проект. Что разве в Раменском был футбол? Сейчас на этом стадионе играет команда ПФЛ. Это всегда был регион, где «Сатурн» была команда второй лиги. И не надо было ни куда замахиваться. Потому, что выброшены миллиарды государственных денег, состояние стадиона сейчас… Я не знаю, но я о этом стадионе вообще ничего давно не слышал. В регионе нет какого-то футбольного бума, болельщики не штурмуют стадион тех же «Химок», дети массово не идут записываться в футбольные школы. А у вас есть пример развития футбола. Это Галицкий. Как бы кто к нему не относился. Здесь мы видим массовое развитие его филиалов в регионе, стадион построил, люди на него ходят, пример? Пример! И это нормальная история. Я понимаю, что Вам, как болельщикам «Кубани» может это не совсем приятно слышать, но это факты.- Я понимаю, но вместе с этим нельзя отрицать, что построено довольно много футбольной инфраструктуры. В крае очень много полей. И понятно, что здесь этот проект более жизнеспособен, чем в случае с Раменским «Сатурном». Нет «Сатурна» сейчас! И никто не вспоминает, какие были наполеоновские планы у этой команды. Что в неё инвестировались огромные деньги. Но дальше никакого наследия не произошло. Так что на мой взгляд надо соизмерять желаемое с действительным. Вот все сейчас говорят футбольный регион Тольятти. У них такая замечательная футбольная школа. Ну и что регион сейчас должен делать упор на футбол? То же самое сейчас происходит в «Спартаке». Есть хорошая в подмосковье школа футбольная «Чертаново». Где происходит то же самое что и в Тольятти-со всей страны съезжаются одарённые дети, что бы заниматься футболом. Почему я говорю об этом, я вижу очень много молодёжных футбольных турниров, и вижу в этих турнирах с каких футбольных школ выделяются футболисты. И я понимаю, где идёт правильное развитие футбола, а где нет. Поэтому нельзя везде сделать так, что бы занимались только футболом. Хоккей будет развиваться в Омске, Новосибирске, борьба исторически на Северном Кавказе. Вот эти моменты надо учитывать. Поэтому нельзя искусственно создавать проекты и тем более вкладывать в них огромные бюджетные деньги. Я считаю, что в этом плане нужно смотреть перспективу в каком регионе клуб, и на сколько в этом регионе интересен футбол. А дальше уже думать о его финансировании. И в каком размере самое главное.- Я в курсе ситуации. Я понимаю, что сейчас есть некий раскол в фанатском движении. Но то, что я сюда пришёл уже говорит о том, что клуб будет стараться наладить диалог с болельщиками. На одном простом основании, что без болельщиков клуб никому не нужен. Мы играем для болельщиков. И я как спортивный директор настроен встречаться, общаться и доказывать результатами команды добиваться возвращения тех, кто надеюсь пока не с нами. Но повторюсь, что в футболе, впрочем, как и в другом виде спорта это всё через работу. Через результаты команды. Через общение болельщиков с командой и с руководством. Если болельщик увидит, что клуб развивается правильно, что клуб открыт во всех смыслах, по восстановлению имиджа, по восстановлению работы с болельщиками, что клуб правильно распоряжается средствами, что делаются правильные шаги, нравится игра. На стадионе создаётся хорошая атмосфера боления, то почему болельщикам не вернуться? А когда болельщик видит, что команда закрытая, постоянно какие-то дрязги вокруг неё, суды, одним словом всё кроме футбола он конечно будет от такой команды отворачиваться. И будет думать почему они решают какие то свои задачи-руководство, футболисты, а мы должны за эту команду ещё и болеть. Нам сейчас надо сделать, что бы этого всего не было. И тогда болельщики сами повернуться к команде. А просто ходить и уговаривать что мы вот такие хорошие вернитесь на стадион я считаю не правильным. Болельщика не обманешь, так что это кропотливая работа по возвращению болельщиков на трибуны. Развалить то намного проще, чем что-то создать. И доказывать надо свою состоятельность не словами, а делом.- У нас полностью заполнена заявка. Больше игроков мы просто не можем заявить. В «Урожае» сейчас хорошая конкуренция, тем более, после последних двух дозаявленных игроков. У нас хорошая конкуренция на каждой позиции.- Да.- Будем смотреть этот отрезок чемпионата, кто как себя из игроков в нём проявит, определять с тренерским штабом какие позиции в команде нужно усиливать, и далее ставить перед руководством задачу по усилению, при этом понимая свои возможности в соотношении цены-качества.- А что такое «известные футболисты»? Имя? Если только из-за имени кого-то брать, то нет, если игроков с опытом, то почему бы нет. Я не исключаю кстати тот вариант, что на вторую часть сезона нас устроит тот состав, который у нас есть сейчас. Это тоже вариант. Если все игроки будут выкладываться на поле, и соответствовать тому уровню, и мы будем решать свои задачи. От добра-добра не ищут. Поэтому, давайте доживём до этой зимней паузы. Понятно, что у меня этой зимней паузы не будет. И я уже с сегодняшнего дня буду отслеживать потенциальных кандидатов в команду. Но если мы поймём, что у нас боеспособный коллектив, способный решить задачу, то наверное нет смысла ничего менять. Но мы должны быть готовы, что бы у нас были предложения для тренерского штаба и руководства дать возможных кандидатов на усиление состава. И они эти возможные кандидаты как говориться должны быть на карандаше. Поэтому надо смотреть. Смотреть и в том числе нашу молодёжь, смотреть как вы говорите с именами футболистов, потому, что футбольный рынок сейчас весьма непредсказуем. В виду исчезновения клубов, в виду того, что многие клубы снимают спортивные задачи. Поэтому футбольный рынок очень быстро меняется. Ну кто ожидал, что многие игроки с именами окажутся не в премьер Лиге, а в ФНЛ. И это наверное специфика этого сезона. Посмотрим, что будет дальше.- Вообще не в курсе этой ситуации. Это было до меня. И даже не знаю, что здесь комментировать. У меня ни какой информации на этот счёт нет.- Ну вы знаете, за семь лет работы в РФС, я очень хорошо знаком с игроками ль 1990 года рождения до 2001. Это очень приличный пласт и я не просто знаю их, я общался с ними, я знаю характеры ребят, я понимаю спортивные возможности этих игроков это мне большое подспорье конечно в работе. Это почти все игроки которые сейчас играют! Если не брать совсем молодых, и ветеранов. Поэтому российских игроков я знаю почти всех. Естественно, что я буду их рассматривать. Тем более, что я со многими знаком лично.- Что касается климата. Сейчас мы получили очень хорошее наследие в виде стадионов, на которых игрались матчи Чемпионата Мира, стадионы и поля, на которых можно играть даже зимой. Но вы понимаете в чём дело, мы всё равно в декабре не сможем не играть в футбол. У нас еврокубковые матчи проводятся в декабре. Для чего был в своё время задуман этот переход. Ну наверное от части для того, что бы синхронизировать трансферные окна у нас в стране и в Европе. Ведь раньше что у нас получалось-у нас заканчивался чемпионат, определялись команды играющие в еврокубках, а играть они начинали там только через пол года. А за это время происходило много событий, в том числе и изменение состава у этих команд. То-есть, переход дал некую синхронизацию с Европой. И я думаю, что если сейчас задать вопрос клубам премьер лиги о том, на сколько их устраивает система осень-весна, то они не будут против неё. Другой вопрос, это ФНЛ и ПФЛ. Они страдают, потому, что огромный пятимесячный перерыв! Клубам с небольшим бюджетом приходится содержать состав, оплачивать базы с тренировками, сборы опять же… Поэтому страдают низшие лиги ФНЛ и ПФЛ. И вот на мой взгляд, надо как-то искать здесь компромисс. Чтобы и ведущие клубы были в плюсе, и ФНЛ и ПФЛ. Вопрос очень сложный, и я не уверен, что по нему будут однозначные мнения. Моё мнение, что возможно решение о переходе было принято поспешно. Но это вопрос дискуссионный.- А как же будет осуществляться переход победивших команд ФНЛ в РПЛ? Вообще, это очень обширная тема, и тема отдельного интервью. Есть комитеты и комиссии в РФС, которые изучают этот вопрос.- Эта тема у нас исторически на ведущем плане и постоянно на устах. Моё мнение, что у нас по крайней мере в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов. И чем быстрее это будет сделано-тем будет лучше. И не оглядываться на другие страны. Для меня тут вопрос абсолютно ясен! WAR не уберёт разумеется все проблемы, но очень сильно их уменьшит и поможет избежать именно судейских ошибок. Так называемый человеческий фактор. Есть много ещё других вещей, с которыми возможно и WAR бессильна, но здесь мы сможем помочь футболистам, командам минимизировать судейские ошибки. Ведь иногда эта самая судейская ошибка перечёркивает работу целого коллектива футбольного в течении сезона в решающем матче! Вот это обидно. WAR как раз может помочь в этом вопросе. Моё мнение-WARнеобходим на уровне Премьер Лиги. На уровне ФНЛ это конечно дороговато будет.- Я не хочу обсуждать структуру руководства судьями-это не моя компетенция. Я хочу одно сказать, что судьи это такие же участники футбольного процесса, как и сами игроки на поле. Как тренеры и как болельщики. Но и судьи не должны забывать, что они на футбольном поле всего лишь обслуживающий персонал. Просто за частую, бывает так, что судья пытается показать, что он главный на поле. И привлекает внимание к своей персоне. А ведь чем незаметен судья в игре, тем лучше для этой самой игры. А структурные вещи… Пробовали ведь по разному, а ошибки как были, так и остаются к большому сожалению… По этому я ещё раз говорю, что судьи тоже люди, и они имеют право на ошибки. Но при этом, опять же, судьи не должны забывать, что они на поле обслуживающий персонал.