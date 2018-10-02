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Николай Писарев: решение о переходе на систему "осень-весна" было принято поспешно
Бывший футболист московского "Спартака", а ныне спортивный директор "Урожая" Николай Писарев дал интервью Rusfootball.info, в котором рассказал о задачах своего клуба, возможного усиления состава, а также поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов в российском футболе и высказался на тему судейства.
- Николай Николаевич, ы человек в российском футболе далеко не последний. Как вы приняли решение перебраться в Краснодар? Всё-таки по московским меркам не столица, и не Питер…
- Это в политическом и экономическом плане Москва столица, а в футбольном Краснодар не последний город в России. Я часто бывал здесь, и понимаю, что футбол в вашем регионе имеет большие перспективы, потенциал. Поэтому долго не раздумывал, когда поступило предложение. На тот момент, когда это предложение поступило я был без работы, а в футболе простой никогда не приводил ни к чему хорошему. Так что лучше работать в любом качестве. И я подумал, что это для меня абсолютно новый вызов. Был уже абсолютно во всех ипостасиях в Федерации футбола был и спортивным директором, и тренером молодёжной сборной, и подвид футбола тренировал, клубным тренером был. И вот оставалось мне пройти путь спортивного директора в клубе. И всё. Наверное это для меня последняя в футболе интересная должность на которой хотелось бы себя попробовать.
- А президент РФС?
- Президент РФС для меня это всё-таки не такая творческая должность. Это скорее председательские функции, рутинная бумажная работа. Наверное, это не для меня. А в футболе мне нравятся творческие обязанности. Когда ты реально понимаешь, что можешь влиять на процессы в команде, на результат. Это профессия тренера прежде всего, спортивного директора, то, что ближе к футболу, к результату. По этому я здесь.
- Какие функции будут находиться в вашем ведении на посту спортивного директора?
- Всё прописано у меня в контракте, и ничего нового там нет. Я буду разделять с тренерским штабом ответственность за результат, буду смотреть за игроками которые приходят в клуб. Как они в клубе адаптируются. На спортивном директоре взаимодействие с тренерским штабом, с игроками, с работодателями. С клубными структурами. Это очень большой объём работы. Но если обобщить всё это, то повторюсь, это ответственность с тренерским штабом за результат. Есть цель, и всё надо сделать для того, что бы достичь этой цели.
- На скольких матчах «Урожая» вы уже присутствовали?
- Первый матч вживую который я смотрел это был матч с «Волгарём». Все выездные посетил, то есть четыре матча получается.
- В таком случае, вы не могли не заметить, что все, кто приходит на матчи «Урожая» воспринимают его как команду, созданную на базе «Кубани» как минимум. Ни одной кричалки об «Урожае» нет. Все только о «Кубани». Понятно, что это случится не раньше, чем через два года. В этой связи вопрос-что для возвращения имени «Кубань» будет предприниматься, какие шаги будут делаться?
- Я уже говорил на пресс конференции, что это очень сложный вопрос. И он не в компетенции спортивного директора точно. Есть решение о дисквалификации бренда. Я считаю, что тем людям, которые будут пытаться возвратить бренд «Кубани» заниматься, а этим несомненно будут заниматься, нужно оценить все риски. Есть несколько пунктов, которые необходимо выполнить, что бы бренд «Кубани» вернулся. Я думаю, что конечно над этим надо работать. И работа наверное уже ведётся. Но повторюсь, спортивный директор наверное в меньшей степени должен отвечать за это. И оценивать то, почему эта ситуация возникла в целом и привела к банкротству клуба в частности. Но постепенно я буду вникать в эту ситуацию. Потому, что мне это интересно. Потому, что я прекрасно понимаю, что с возвращением бренда «Кубань» вернётся и много болельщиков на стадион. И понятно, что имиджевая составляющая будет значительно выше. Но на данный момент есть проект «Урожай». У меня контракт именно с этим клубом. И я отвечаю за спортивные цели, поставленные перед фк Урожай.
- Среди болельщиков бытует мнение, что как и в последнее время в «Кубани» в «Урожае» проблема с финансированием. От части это подтверждается тем, что из клуба ушёл его спонсор Михаил Литвак. И те средства, которые он оставил строго ограничены. На сколько правдивы эти слухи?
- По этому поводу могу сказать, что у клуба есть бюджет, и надо жить в рамках этого бюджета. По средствам. В чём заключались ошибки прошлого руководства той же «Кубани», и многих клубов почивших к великому сожалению этим летом. И не только этим летом. Они жили не по средствам. Надо понимать, что ты имеешь, и жить в рамках этих средств. Я думаю, что руководство фк Урожай должны это понимать. И жить по средствам. В рамках того небольшого бюджета, который есть.
- Какая задача поставлена перед клубом?
- Выход в ФНЛ.
- В течении одного сезона?
- В этом сезоне она поставлена точно.
- На Ваш взгляд, с точки зрения вашей профессиональной оценки, на сколько это реально?
- А почему нет? Я видел наших соперников. Был на матче «Краснодар-3»-«Чайка». Видел нашего одного из прямых конкурентов. С ними вполне можно играть. Но задача выхода вполне реальна, и сейчас и турнирное положение, и состояние команды, и настрой и игроков и руководства, и тренерского штаба позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Да будет трудно. Да безусловно есть конкуренты, и прямые конкуренты с одними из которых у нас предстоят ближайшие матчи. Но я повторюсь, что выход в ФНЛ в этом сезоне абсолютно реален.
- На Ваш взгляд, кто кроме «Чайки» может составить нам конкуренцию и создать проблемы в достижении поставленной цели?
- Домашние игры в зоне Юг все «от ножа»! и в Нальчике игра была сложная, и тот же «Ангушт» далеко не подарок был. Просто там не будет ни кому. Это те две игры, которые я лично посетил. Не плохая команда во Владикавказе, и тот же «Волгарь», и майкопская «Дружба». Это вот то, что первое приходит на ум. Крепких команд много. Другой вопрос, что так же много команд и не только в зоне ЮГ, которые не ставят перед собой ни каких спортивных задач. Задачи побеждать в каждом матче есть у многих команд ПФЛ, а вот выхода в ФНЛ я у многих команд задачи не слышал. Поэтому будем работать над выполнением задачи, и ещё раз повторюсь, что все шансы для достижения задачи у нас есть.
- Вы затронули больную тему-у нас в прошлом сезоне ни одна из пяти команд не вылетела из ФНЛ…
- Я лично, будучи тренером «Нижнего Новгорода» в этих перипетиях участвовал. Потому, что мы бились за выживание, заняли по спортивному принципу место в середине турнирной таблицы ФНЛ, а пять команд, которые должны были вылететь остались. То есть немного непонятна эта ситуация для меня как для тренера, когда я понимал, что на кону победа, на кону прописка в ФНЛ, а по сути это ни чем не отличалось от тех команд которые были слабее и заняли последние места в первенстве. Ни кого не хочу обидеть, но это и тот же «Факел», и «Ротор»… С которым кстати у нас были игры не на жизнь, а насмерть, мы их дома обыграли, заслуженно взяли три очка, а они опустившись в зону вылета в итоге остаются. Так что здесь у меня как у тренера большие вопросы.
- Сергей Павлов, говорил за несколько туров до окончания прошлого сезона, что у него есть уверенность в том, что «Ротор» останется в ФНЛ, даже если окажется в итоге в зоне вылета! Саша Беленов говорил в интервью нам, что какая разница между командами которые борется со всеми, занимая достойное место в турнирной таблице и теми, кто в итоге играет «спустя рукава», и всё равно остаётся в турнире. На Ваш взгляд, что надо менять, что бы эта ситуация больше не повторялась?
- На мой взгляд, надо подумать, насколько правильно с точки зрения спортивной составляющей когда остаётся команда вылетевшая, а не вторая с низшей лиги. Преимущество на мой взгляд, должна составлять команда занявшая второе место в низшей лиге. А если из низшей лиги команда отказывается выходить, тогда уже оставлять вылетевших в лиге рангом выше. Но это сугубо мои предположения. И на мой взгляд, в этом случае будет больше соблюдён спортивный принцип. Но понятно, что регламент пишется до старта сезона, и пока действуют те правила, которые действуют. Но повторюсь, на мой взгляд, в действующем варианте спортивный принцип скажем честно страдает. И вообще сезон был не однозначным. Очень много клубов прекратило своё существование. Будем надеяться, что в дальнейшем это не будет носить такой массовый характер как в конце прошлого сезона, а клубы из низших лиг будут выходить в высшие.
- Вы затронули ещё одну крайне больную тему. В конце прошлого сезона, буквально перед началом Чемпионата Мира исчезло если брать три профессиональных лиги порядка двадцати команд. Среди них такие как «Амкар», «Кубань», «Тосно», «Афипс», «Энергомаш»… Из-за нехватки финансирования лигой ниже опустился астраханский «Волгарь». Что на Ваш взгляд нужно сделать, что бы избежать подобного в дальнейшем.
- Ну вы знаете, я не экономист, но в экономике есть такое понятие оздоровление. Кризис очень часто приводит к оздоровлению. Поэтому я надеюсь, что вот эта массовая гибель клубов с нестабильной финансовой ситуацией в итоге оздоровит наш футбол. Покажет остальным, что нужно жить по средствам. И не надеяться, что руководство области, города или края обязано будет их спасти. Вы знаете, футбол это такой же бизнес проект, как и многие фирмы, заводы и предприятия. И надо жить в цивилизованных рамках, и в рамках того бюджета, который в эти клубы заложен. Ну просто почему руководители регионов должны ущемлять какие-то бюджетные фонды, что бы спасти какой-то очередной футбольный клуб? Ещё раз повторюсь-моё резюме, что вот это массовое вымирание наших клубов перед Ч.М. оздоровит наш футбол. И руководители других клубов будут больше задумываться над более правильным ведением своих бюджетов.
- Следующий вопрос от части риторический. Все говорят, что краснодарский край идеальное место для развития футбола. В месте с этим исчезает подающий надежды и довольно неплохо выступающий в ПФЛ «Афипс», исчезает «Кубань». Опять же, краснодарский край один из лидеров по росту и инвестициям в стране. Неужели нельзя найти спонсоров, которые будут заниматься футбольными командами?
- Ну что значит заниматься футбольными клубами? Клубы должны привыкать жить на свои средства. В тех рамках, которые они могут себе обеспечить. И потом, не надо всё обобщать. «Афипс» частный клуб. У него есть владелец. «Чайка» так же частный клуб. У неё так же есть владелец. Первый принимает одно решение, второй принимает другое решение, Галицкий принимает третье. Это правильное развитие. Есть клубы в других странах, которые являются акционерными обществами. Там несколько владельцев. Есть клубы у которых есть мега спонсоры как наш «Зенит». И нельзя говорить, что какой-то регион обязан находить средства на футбольный клуб. Самый основной критерий в наше время, это выживание в современных условиях, и возможность в этих условиях показывать результат. Но даже если брать какие-то проекты, которые за огромные деньги давали сиюминутный результат, как «Анжи» в своё время. Но дальше в перспективе там ничего не стояло. Развития не было. «Москва»-развития нет. «Сатурн»-сколько денег было выброшено администрацией московской области в этот проект. Что разве в Раменском был футбол? Сейчас на этом стадионе играет команда ПФЛ. Это всегда был регион, где «Сатурн» была команда второй лиги. И не надо было ни куда замахиваться. Потому, что выброшены миллиарды государственных денег, состояние стадиона сейчас… Я не знаю, но я о этом стадионе вообще ничего давно не слышал. В регионе нет какого-то футбольного бума, болельщики не штурмуют стадион тех же «Химок», дети массово не идут записываться в футбольные школы. А у вас есть пример развития футбола. Это Галицкий. Как бы кто к нему не относился. Здесь мы видим массовое развитие его филиалов в регионе, стадион построил, люди на него ходят, пример? Пример! И это нормальная история. Я понимаю, что Вам, как болельщикам «Кубани» может это не совсем приятно слышать, но это факты.
- Здесь очень много своих подводных камней…
- Я понимаю, но вместе с этим нельзя отрицать, что построено довольно много футбольной инфраструктуры. В крае очень много полей. И понятно, что здесь этот проект более жизнеспособен, чем в случае с Раменским «Сатурном». Нет «Сатурна» сейчас! И никто не вспоминает, какие были наполеоновские планы у этой команды. Что в неё инвестировались огромные деньги. Но дальше никакого наследия не произошло. Так что на мой взгляд надо соизмерять желаемое с действительным. Вот все сейчас говорят футбольный регион Тольятти. У них такая замечательная футбольная школа. Ну и что регион сейчас должен делать упор на футбол? То же самое сейчас происходит в «Спартаке». Есть хорошая в подмосковье школа футбольная «Чертаново». Где происходит то же самое что и в Тольятти-со всей страны съезжаются одарённые дети, что бы заниматься футболом. Почему я говорю об этом, я вижу очень много молодёжных футбольных турниров, и вижу в этих турнирах с каких футбольных школ выделяются футболисты. И я понимаю, где идёт правильное развитие футбола, а где нет. Поэтому нельзя везде сделать так, что бы занимались только футболом. Хоккей будет развиваться в Омске, Новосибирске, борьба исторически на Северном Кавказе. Вот эти моменты надо учитывать. Поэтому нельзя искусственно создавать проекты и тем более вкладывать в них огромные бюджетные деньги. Я считаю, что в этом плане нужно смотреть перспективу в каком регионе клуб, и на сколько в этом регионе интересен футбол. А дальше уже думать о его финансировании. И в каком размере самое главное.
- В последние полтора-два года руководство «Кубани» встало в довольно жёсткую оппозицию по отношению к болельщикам. Причём среди болельщиков довольно много фанатских организаций и до последнего времени они все были разобщены хоть и болели за один клуб. Так вот руководство «Кубани» умудрилось их сплотить на фоне собственно этого самого руководства. Вопрос в том, как клуб собирается налаживать диалог с болельщиками?
- Я в курсе ситуации. Я понимаю, что сейчас есть некий раскол в фанатском движении. Но то, что я сюда пришёл уже говорит о том, что клуб будет стараться наладить диалог с болельщиками. На одном простом основании, что без болельщиков клуб никому не нужен. Мы играем для болельщиков. И я как спортивный директор настроен встречаться, общаться и доказывать результатами команды добиваться возвращения тех, кто надеюсь пока не с нами. Но повторюсь, что в футболе, впрочем, как и в другом виде спорта это всё через работу. Через результаты команды. Через общение болельщиков с командой и с руководством. Если болельщик увидит, что клуб развивается правильно, что клуб открыт во всех смыслах, по восстановлению имиджа, по восстановлению работы с болельщиками, что клуб правильно распоряжается средствами, что делаются правильные шаги, нравится игра. На стадионе создаётся хорошая атмосфера боления, то почему болельщикам не вернуться? А когда болельщик видит, что команда закрытая, постоянно какие-то дрязги вокруг неё, суды, одним словом всё кроме футбола он конечно будет от такой команды отворачиваться. И будет думать почему они решают какие то свои задачи-руководство, футболисты, а мы должны за эту команду ещё и болеть. Нам сейчас надо сделать, что бы этого всего не было. И тогда болельщики сами повернуться к команде. А просто ходить и уговаривать что мы вот такие хорошие вернитесь на стадион я считаю не правильным. Болельщика не обманешь, так что это кропотливая работа по возвращению болельщиков на трибуны. Развалить то намного проще, чем что-то создать. И доказывать надо свою состоятельность не словами, а делом.
- На ваш взгляд, на сколько хорошо, на сколько серьёзно сейчас укомплектован «Урожай»?
- У нас полностью заполнена заявка. Больше игроков мы просто не можем заявить. В «Урожае» сейчас хорошая конкуренция, тем более, после последних двух дозаявленных игроков. У нас хорошая конкуренция на каждой позиции.
- Два последних игрока один из которых Илья Зуев защитник а второй Георгий Нуров нападающий пришли свободными агентами?
- Да.
- Если смотреть в будущее, на зимнюю трансферную компанию, какое участие будите принимать в ней вы и какие приоритеты будут в ней ставиться?
- Будем смотреть этот отрезок чемпионата, кто как себя из игроков в нём проявит, определять с тренерским штабом какие позиции в команде нужно усиливать, и далее ставить перед руководством задачу по усилению, при этом понимая свои возможности в соотношении цены-качества.
- Ждать ли в клубе известных футболистов?
- А что такое «известные футболисты»? Имя? Если только из-за имени кого-то брать, то нет, если игроков с опытом, то почему бы нет. Я не исключаю кстати тот вариант, что на вторую часть сезона нас устроит тот состав, который у нас есть сейчас. Это тоже вариант. Если все игроки будут выкладываться на поле, и соответствовать тому уровню, и мы будем решать свои задачи. От добра-добра не ищут. Поэтому, давайте доживём до этой зимней паузы. Понятно, что у меня этой зимней паузы не будет. И я уже с сегодняшнего дня буду отслеживать потенциальных кандидатов в команду. Но если мы поймём, что у нас боеспособный коллектив, способный решить задачу, то наверное нет смысла ничего менять. Но мы должны быть готовы, что бы у нас были предложения для тренерского штаба и руководства дать возможных кандидатов на усиление состава. И они эти возможные кандидаты как говориться должны быть на карандаше. Поэтому надо смотреть. Смотреть и в том числе нашу молодёжь, смотреть как вы говорите с именами футболистов, потому, что футбольный рынок сейчас весьма непредсказуем. В виду исчезновения клубов, в виду того, что многие клубы снимают спортивные задачи. Поэтому футбольный рынок очень быстро меняется. Ну кто ожидал, что многие игроки с именами окажутся не в премьер Лиге, а в ФНЛ. И это наверное специфика этого сезона. Посмотрим, что будет дальше.
- Ещё до Вашего прихода в команду была информация, что в клуб может прийти Владимир Быстров. В итоге в команде его не оказалось. Можете ли вы сказать, на сколько реален был этот переход?
- Вообще не в курсе этой ситуации. Это было до меня. И даже не знаю, что здесь комментировать. У меня ни какой информации на этот счёт нет.
- На сколько реально приглашение в команду игроков, с которыми вы работали в сборной?
- Ну вы знаете, за семь лет работы в РФС, я очень хорошо знаком с игроками ль 1990 года рождения до 2001. Это очень приличный пласт и я не просто знаю их, я общался с ними, я знаю характеры ребят, я понимаю спортивные возможности этих игроков это мне большое подспорье конечно в работе. Это почти все игроки которые сейчас играют! Если не брать совсем молодых, и ветеранов. Поэтому российских игроков я знаю почти всех. Естественно, что я буду их рассматривать. Тем более, что я со многими знаком лично.
- Уже не первый сезон мы играем по системе осень-весна, и очередной сезон для наших клубов которые играют в еврокубках начался мягко говоря не очень удачно. Ваша оценка на сколько целесообразен был этот переход.
- Что касается климата. Сейчас мы получили очень хорошее наследие в виде стадионов, на которых игрались матчи Чемпионата Мира, стадионы и поля, на которых можно играть даже зимой. Но вы понимаете в чём дело, мы всё равно в декабре не сможем не играть в футбол. У нас еврокубковые матчи проводятся в декабре. Для чего был в своё время задуман этот переход. Ну наверное от части для того, что бы синхронизировать трансферные окна у нас в стране и в Европе. Ведь раньше что у нас получалось-у нас заканчивался чемпионат, определялись команды играющие в еврокубках, а играть они начинали там только через пол года. А за это время происходило много событий, в том числе и изменение состава у этих команд. То-есть, переход дал некую синхронизацию с Европой. И я думаю, что если сейчас задать вопрос клубам премьер лиги о том, на сколько их устраивает система осень-весна, то они не будут против неё. Другой вопрос, это ФНЛ и ПФЛ. Они страдают, потому, что огромный пятимесячный перерыв! Клубам с небольшим бюджетом приходится содержать состав, оплачивать базы с тренировками, сборы опять же… Поэтому страдают низшие лиги ФНЛ и ПФЛ. И вот на мой взгляд, надо как-то искать здесь компромисс. Чтобы и ведущие клубы были в плюсе, и ФНЛ и ПФЛ. Вопрос очень сложный, и я не уверен, что по нему будут однозначные мнения. Моё мнение, что возможно решение о переходе было принято поспешно. Но это вопрос дискуссионный.
- На Ваш взгляд разумен ли переход ФНИ и ПФЛ на старую систему, при том, что РПЛ останется в нынешней?
- А как же будет осуществляться переход победивших команд ФНЛ в РПЛ? Вообще, это очень обширная тема, и тема отдельного интервью. Есть комитеты и комиссии в РФС, которые изучают этот вопрос.
- В этом сезоне уже не первый раз, по крайней мер, от игроков ФНЛ слышатся упрёки в адрес судейства! И временами эти упрёки ну очень серьёзные. Что на Ваш взгляд нужно делать с проблемой судейства?
- Эта тема у нас исторически на ведущем плане и постоянно на устах. Моё мнение, что у нас по крайней мере в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов. И чем быстрее это будет сделано-тем будет лучше. И не оглядываться на другие страны. Для меня тут вопрос абсолютно ясен! WAR не уберёт разумеется все проблемы, но очень сильно их уменьшит и поможет избежать именно судейских ошибок. Так называемый человеческий фактор. Есть много ещё других вещей, с которыми возможно и WAR бессильна, но здесь мы сможем помочь футболистам, командам минимизировать судейские ошибки. Ведь иногда эта самая судейская ошибка перечёркивает работу целого коллектива футбольного в течении сезона в решающем матче! Вот это обидно. WAR как раз может помочь в этом вопросе. Моё мнение-WARнеобходим на уровне Премьер Лиги. На уровне ФНЛ это конечно дороговато будет.
- На данный момент просто получается, что судейский корпус это неприкосновенная каста в своём роде, а ошибки как были раньше, так и остаются сейчас. И меньше их не становится! Может быть, надо что-то менять в структуре руководства судейского?
- Я не хочу обсуждать структуру руководства судьями-это не моя компетенция. Я хочу одно сказать, что судьи это такие же участники футбольного процесса, как и сами игроки на поле. Как тренеры и как болельщики. Но и судьи не должны забывать, что они на футбольном поле всего лишь обслуживающий персонал. Просто за частую, бывает так, что судья пытается показать, что он главный на поле. И привлекает внимание к своей персоне. А ведь чем незаметен судья в игре, тем лучше для этой самой игры. А структурные вещи… Пробовали ведь по разному, а ошибки как были, так и остаются к большому сожалению… По этому я ещё раз говорю, что судьи тоже люди, и они имеют право на ошибки. Но при этом, опять же, судьи не должны забывать, что они на поле обслуживающий персонал.
- Николай Николаевич, ы человек в российском футболе далеко не последний. Как вы приняли решение перебраться в Краснодар? Всё-таки по московским меркам не столица, и не Питер…
- Это в политическом и экономическом плане Москва столица, а в футбольном Краснодар не последний город в России. Я часто бывал здесь, и понимаю, что футбол в вашем регионе имеет большие перспективы, потенциал. Поэтому долго не раздумывал, когда поступило предложение. На тот момент, когда это предложение поступило я был без работы, а в футболе простой никогда не приводил ни к чему хорошему. Так что лучше работать в любом качестве. И я подумал, что это для меня абсолютно новый вызов. Был уже абсолютно во всех ипостасиях в Федерации футбола был и спортивным директором, и тренером молодёжной сборной, и подвид футбола тренировал, клубным тренером был. И вот оставалось мне пройти путь спортивного директора в клубе. И всё. Наверное это для меня последняя в футболе интересная должность на которой хотелось бы себя попробовать.
- А президент РФС?
- Президент РФС для меня это всё-таки не такая творческая должность. Это скорее председательские функции, рутинная бумажная работа. Наверное, это не для меня. А в футболе мне нравятся творческие обязанности. Когда ты реально понимаешь, что можешь влиять на процессы в команде, на результат. Это профессия тренера прежде всего, спортивного директора, то, что ближе к футболу, к результату. По этому я здесь.
- Какие функции будут находиться в вашем ведении на посту спортивного директора?
- Всё прописано у меня в контракте, и ничего нового там нет. Я буду разделять с тренерским штабом ответственность за результат, буду смотреть за игроками которые приходят в клуб. Как они в клубе адаптируются. На спортивном директоре взаимодействие с тренерским штабом, с игроками, с работодателями. С клубными структурами. Это очень большой объём работы. Но если обобщить всё это, то повторюсь, это ответственность с тренерским штабом за результат. Есть цель, и всё надо сделать для того, что бы достичь этой цели.
- На скольких матчах «Урожая» вы уже присутствовали?
- Первый матч вживую который я смотрел это был матч с «Волгарём». Все выездные посетил, то есть четыре матча получается.
- В таком случае, вы не могли не заметить, что все, кто приходит на матчи «Урожая» воспринимают его как команду, созданную на базе «Кубани» как минимум. Ни одной кричалки об «Урожае» нет. Все только о «Кубани». Понятно, что это случится не раньше, чем через два года. В этой связи вопрос-что для возвращения имени «Кубань» будет предприниматься, какие шаги будут делаться?
- Я уже говорил на пресс конференции, что это очень сложный вопрос. И он не в компетенции спортивного директора точно. Есть решение о дисквалификации бренда. Я считаю, что тем людям, которые будут пытаться возвратить бренд «Кубани» заниматься, а этим несомненно будут заниматься, нужно оценить все риски. Есть несколько пунктов, которые необходимо выполнить, что бы бренд «Кубани» вернулся. Я думаю, что конечно над этим надо работать. И работа наверное уже ведётся. Но повторюсь, спортивный директор наверное в меньшей степени должен отвечать за это. И оценивать то, почему эта ситуация возникла в целом и привела к банкротству клуба в частности. Но постепенно я буду вникать в эту ситуацию. Потому, что мне это интересно. Потому, что я прекрасно понимаю, что с возвращением бренда «Кубань» вернётся и много болельщиков на стадион. И понятно, что имиджевая составляющая будет значительно выше. Но на данный момент есть проект «Урожай». У меня контракт именно с этим клубом. И я отвечаю за спортивные цели, поставленные перед фк Урожай.
- Среди болельщиков бытует мнение, что как и в последнее время в «Кубани» в «Урожае» проблема с финансированием. От части это подтверждается тем, что из клуба ушёл его спонсор Михаил Литвак. И те средства, которые он оставил строго ограничены. На сколько правдивы эти слухи?
- По этому поводу могу сказать, что у клуба есть бюджет, и надо жить в рамках этого бюджета. По средствам. В чём заключались ошибки прошлого руководства той же «Кубани», и многих клубов почивших к великому сожалению этим летом. И не только этим летом. Они жили не по средствам. Надо понимать, что ты имеешь, и жить в рамках этих средств. Я думаю, что руководство фк Урожай должны это понимать. И жить по средствам. В рамках того небольшого бюджета, который есть.
- Какая задача поставлена перед клубом?
- Выход в ФНЛ.
- В течении одного сезона?
- В этом сезоне она поставлена точно.
- На Ваш взгляд, с точки зрения вашей профессиональной оценки, на сколько это реально?
- А почему нет? Я видел наших соперников. Был на матче «Краснодар-3»-«Чайка». Видел нашего одного из прямых конкурентов. С ними вполне можно играть. Но задача выхода вполне реальна, и сейчас и турнирное положение, и состояние команды, и настрой и игроков и руководства, и тренерского штаба позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Да будет трудно. Да безусловно есть конкуренты, и прямые конкуренты с одними из которых у нас предстоят ближайшие матчи. Но я повторюсь, что выход в ФНЛ в этом сезоне абсолютно реален.
- На Ваш взгляд, кто кроме «Чайки» может составить нам конкуренцию и создать проблемы в достижении поставленной цели?
- Домашние игры в зоне Юг все «от ножа»! и в Нальчике игра была сложная, и тот же «Ангушт» далеко не подарок был. Просто там не будет ни кому. Это те две игры, которые я лично посетил. Не плохая команда во Владикавказе, и тот же «Волгарь», и майкопская «Дружба». Это вот то, что первое приходит на ум. Крепких команд много. Другой вопрос, что так же много команд и не только в зоне ЮГ, которые не ставят перед собой ни каких спортивных задач. Задачи побеждать в каждом матче есть у многих команд ПФЛ, а вот выхода в ФНЛ я у многих команд задачи не слышал. Поэтому будем работать над выполнением задачи, и ещё раз повторюсь, что все шансы для достижения задачи у нас есть.
- Вы затронули больную тему-у нас в прошлом сезоне ни одна из пяти команд не вылетела из ФНЛ…
- Я лично, будучи тренером «Нижнего Новгорода» в этих перипетиях участвовал. Потому, что мы бились за выживание, заняли по спортивному принципу место в середине турнирной таблицы ФНЛ, а пять команд, которые должны были вылететь остались. То есть немного непонятна эта ситуация для меня как для тренера, когда я понимал, что на кону победа, на кону прописка в ФНЛ, а по сути это ни чем не отличалось от тех команд которые были слабее и заняли последние места в первенстве. Ни кого не хочу обидеть, но это и тот же «Факел», и «Ротор»… С которым кстати у нас были игры не на жизнь, а насмерть, мы их дома обыграли, заслуженно взяли три очка, а они опустившись в зону вылета в итоге остаются. Так что здесь у меня как у тренера большие вопросы.
- Сергей Павлов, говорил за несколько туров до окончания прошлого сезона, что у него есть уверенность в том, что «Ротор» останется в ФНЛ, даже если окажется в итоге в зоне вылета! Саша Беленов говорил в интервью нам, что какая разница между командами которые борется со всеми, занимая достойное место в турнирной таблице и теми, кто в итоге играет «спустя рукава», и всё равно остаётся в турнире. На Ваш взгляд, что надо менять, что бы эта ситуация больше не повторялась?
- На мой взгляд, надо подумать, насколько правильно с точки зрения спортивной составляющей когда остаётся команда вылетевшая, а не вторая с низшей лиги. Преимущество на мой взгляд, должна составлять команда занявшая второе место в низшей лиге. А если из низшей лиги команда отказывается выходить, тогда уже оставлять вылетевших в лиге рангом выше. Но это сугубо мои предположения. И на мой взгляд, в этом случае будет больше соблюдён спортивный принцип. Но понятно, что регламент пишется до старта сезона, и пока действуют те правила, которые действуют. Но повторюсь, на мой взгляд, в действующем варианте спортивный принцип скажем честно страдает. И вообще сезон был не однозначным. Очень много клубов прекратило своё существование. Будем надеяться, что в дальнейшем это не будет носить такой массовый характер как в конце прошлого сезона, а клубы из низших лиг будут выходить в высшие.
- Вы затронули ещё одну крайне больную тему. В конце прошлого сезона, буквально перед началом Чемпионата Мира исчезло если брать три профессиональных лиги порядка двадцати команд. Среди них такие как «Амкар», «Кубань», «Тосно», «Афипс», «Энергомаш»… Из-за нехватки финансирования лигой ниже опустился астраханский «Волгарь». Что на Ваш взгляд нужно сделать, что бы избежать подобного в дальнейшем.
- Ну вы знаете, я не экономист, но в экономике есть такое понятие оздоровление. Кризис очень часто приводит к оздоровлению. Поэтому я надеюсь, что вот эта массовая гибель клубов с нестабильной финансовой ситуацией в итоге оздоровит наш футбол. Покажет остальным, что нужно жить по средствам. И не надеяться, что руководство области, города или края обязано будет их спасти. Вы знаете, футбол это такой же бизнес проект, как и многие фирмы, заводы и предприятия. И надо жить в цивилизованных рамках, и в рамках того бюджета, который в эти клубы заложен. Ну просто почему руководители регионов должны ущемлять какие-то бюджетные фонды, что бы спасти какой-то очередной футбольный клуб? Ещё раз повторюсь-моё резюме, что вот это массовое вымирание наших клубов перед Ч.М. оздоровит наш футбол. И руководители других клубов будут больше задумываться над более правильным ведением своих бюджетов.
- Следующий вопрос от части риторический. Все говорят, что краснодарский край идеальное место для развития футбола. В месте с этим исчезает подающий надежды и довольно неплохо выступающий в ПФЛ «Афипс», исчезает «Кубань». Опять же, краснодарский край один из лидеров по росту и инвестициям в стране. Неужели нельзя найти спонсоров, которые будут заниматься футбольными командами?
- Ну что значит заниматься футбольными клубами? Клубы должны привыкать жить на свои средства. В тех рамках, которые они могут себе обеспечить. И потом, не надо всё обобщать. «Афипс» частный клуб. У него есть владелец. «Чайка» так же частный клуб. У неё так же есть владелец. Первый принимает одно решение, второй принимает другое решение, Галицкий принимает третье. Это правильное развитие. Есть клубы в других странах, которые являются акционерными обществами. Там несколько владельцев. Есть клубы у которых есть мега спонсоры как наш «Зенит». И нельзя говорить, что какой-то регион обязан находить средства на футбольный клуб. Самый основной критерий в наше время, это выживание в современных условиях, и возможность в этих условиях показывать результат. Но даже если брать какие-то проекты, которые за огромные деньги давали сиюминутный результат, как «Анжи» в своё время. Но дальше в перспективе там ничего не стояло. Развития не было. «Москва»-развития нет. «Сатурн»-сколько денег было выброшено администрацией московской области в этот проект. Что разве в Раменском был футбол? Сейчас на этом стадионе играет команда ПФЛ. Это всегда был регион, где «Сатурн» была команда второй лиги. И не надо было ни куда замахиваться. Потому, что выброшены миллиарды государственных денег, состояние стадиона сейчас… Я не знаю, но я о этом стадионе вообще ничего давно не слышал. В регионе нет какого-то футбольного бума, болельщики не штурмуют стадион тех же «Химок», дети массово не идут записываться в футбольные школы. А у вас есть пример развития футбола. Это Галицкий. Как бы кто к нему не относился. Здесь мы видим массовое развитие его филиалов в регионе, стадион построил, люди на него ходят, пример? Пример! И это нормальная история. Я понимаю, что Вам, как болельщикам «Кубани» может это не совсем приятно слышать, но это факты.
- Здесь очень много своих подводных камней…
- Я понимаю, но вместе с этим нельзя отрицать, что построено довольно много футбольной инфраструктуры. В крае очень много полей. И понятно, что здесь этот проект более жизнеспособен, чем в случае с Раменским «Сатурном». Нет «Сатурна» сейчас! И никто не вспоминает, какие были наполеоновские планы у этой команды. Что в неё инвестировались огромные деньги. Но дальше никакого наследия не произошло. Так что на мой взгляд надо соизмерять желаемое с действительным. Вот все сейчас говорят футбольный регион Тольятти. У них такая замечательная футбольная школа. Ну и что регион сейчас должен делать упор на футбол? То же самое сейчас происходит в «Спартаке». Есть хорошая в подмосковье школа футбольная «Чертаново». Где происходит то же самое что и в Тольятти-со всей страны съезжаются одарённые дети, что бы заниматься футболом. Почему я говорю об этом, я вижу очень много молодёжных футбольных турниров, и вижу в этих турнирах с каких футбольных школ выделяются футболисты. И я понимаю, где идёт правильное развитие футбола, а где нет. Поэтому нельзя везде сделать так, что бы занимались только футболом. Хоккей будет развиваться в Омске, Новосибирске, борьба исторически на Северном Кавказе. Вот эти моменты надо учитывать. Поэтому нельзя искусственно создавать проекты и тем более вкладывать в них огромные бюджетные деньги. Я считаю, что в этом плане нужно смотреть перспективу в каком регионе клуб, и на сколько в этом регионе интересен футбол. А дальше уже думать о его финансировании. И в каком размере самое главное.
- В последние полтора-два года руководство «Кубани» встало в довольно жёсткую оппозицию по отношению к болельщикам. Причём среди болельщиков довольно много фанатских организаций и до последнего времени они все были разобщены хоть и болели за один клуб. Так вот руководство «Кубани» умудрилось их сплотить на фоне собственно этого самого руководства. Вопрос в том, как клуб собирается налаживать диалог с болельщиками?
- Я в курсе ситуации. Я понимаю, что сейчас есть некий раскол в фанатском движении. Но то, что я сюда пришёл уже говорит о том, что клуб будет стараться наладить диалог с болельщиками. На одном простом основании, что без болельщиков клуб никому не нужен. Мы играем для болельщиков. И я как спортивный директор настроен встречаться, общаться и доказывать результатами команды добиваться возвращения тех, кто надеюсь пока не с нами. Но повторюсь, что в футболе, впрочем, как и в другом виде спорта это всё через работу. Через результаты команды. Через общение болельщиков с командой и с руководством. Если болельщик увидит, что клуб развивается правильно, что клуб открыт во всех смыслах, по восстановлению имиджа, по восстановлению работы с болельщиками, что клуб правильно распоряжается средствами, что делаются правильные шаги, нравится игра. На стадионе создаётся хорошая атмосфера боления, то почему болельщикам не вернуться? А когда болельщик видит, что команда закрытая, постоянно какие-то дрязги вокруг неё, суды, одним словом всё кроме футбола он конечно будет от такой команды отворачиваться. И будет думать почему они решают какие то свои задачи-руководство, футболисты, а мы должны за эту команду ещё и болеть. Нам сейчас надо сделать, что бы этого всего не было. И тогда болельщики сами повернуться к команде. А просто ходить и уговаривать что мы вот такие хорошие вернитесь на стадион я считаю не правильным. Болельщика не обманешь, так что это кропотливая работа по возвращению болельщиков на трибуны. Развалить то намного проще, чем что-то создать. И доказывать надо свою состоятельность не словами, а делом.
- На ваш взгляд, на сколько хорошо, на сколько серьёзно сейчас укомплектован «Урожай»?
- У нас полностью заполнена заявка. Больше игроков мы просто не можем заявить. В «Урожае» сейчас хорошая конкуренция, тем более, после последних двух дозаявленных игроков. У нас хорошая конкуренция на каждой позиции.
- Два последних игрока один из которых Илья Зуев защитник а второй Георгий Нуров нападающий пришли свободными агентами?
- Да.
- Если смотреть в будущее, на зимнюю трансферную компанию, какое участие будите принимать в ней вы и какие приоритеты будут в ней ставиться?
- Будем смотреть этот отрезок чемпионата, кто как себя из игроков в нём проявит, определять с тренерским штабом какие позиции в команде нужно усиливать, и далее ставить перед руководством задачу по усилению, при этом понимая свои возможности в соотношении цены-качества.
- Ждать ли в клубе известных футболистов?
- А что такое «известные футболисты»? Имя? Если только из-за имени кого-то брать, то нет, если игроков с опытом, то почему бы нет. Я не исключаю кстати тот вариант, что на вторую часть сезона нас устроит тот состав, который у нас есть сейчас. Это тоже вариант. Если все игроки будут выкладываться на поле, и соответствовать тому уровню, и мы будем решать свои задачи. От добра-добра не ищут. Поэтому, давайте доживём до этой зимней паузы. Понятно, что у меня этой зимней паузы не будет. И я уже с сегодняшнего дня буду отслеживать потенциальных кандидатов в команду. Но если мы поймём, что у нас боеспособный коллектив, способный решить задачу, то наверное нет смысла ничего менять. Но мы должны быть готовы, что бы у нас были предложения для тренерского штаба и руководства дать возможных кандидатов на усиление состава. И они эти возможные кандидаты как говориться должны быть на карандаше. Поэтому надо смотреть. Смотреть и в том числе нашу молодёжь, смотреть как вы говорите с именами футболистов, потому, что футбольный рынок сейчас весьма непредсказуем. В виду исчезновения клубов, в виду того, что многие клубы снимают спортивные задачи. Поэтому футбольный рынок очень быстро меняется. Ну кто ожидал, что многие игроки с именами окажутся не в премьер Лиге, а в ФНЛ. И это наверное специфика этого сезона. Посмотрим, что будет дальше.
- Ещё до Вашего прихода в команду была информация, что в клуб может прийти Владимир Быстров. В итоге в команде его не оказалось. Можете ли вы сказать, на сколько реален был этот переход?
- Вообще не в курсе этой ситуации. Это было до меня. И даже не знаю, что здесь комментировать. У меня ни какой информации на этот счёт нет.
- На сколько реально приглашение в команду игроков, с которыми вы работали в сборной?
- Ну вы знаете, за семь лет работы в РФС, я очень хорошо знаком с игроками ль 1990 года рождения до 2001. Это очень приличный пласт и я не просто знаю их, я общался с ними, я знаю характеры ребят, я понимаю спортивные возможности этих игроков это мне большое подспорье конечно в работе. Это почти все игроки которые сейчас играют! Если не брать совсем молодых, и ветеранов. Поэтому российских игроков я знаю почти всех. Естественно, что я буду их рассматривать. Тем более, что я со многими знаком лично.
- Уже не первый сезон мы играем по системе осень-весна, и очередной сезон для наших клубов которые играют в еврокубках начался мягко говоря не очень удачно. Ваша оценка на сколько целесообразен был этот переход.
- Что касается климата. Сейчас мы получили очень хорошее наследие в виде стадионов, на которых игрались матчи Чемпионата Мира, стадионы и поля, на которых можно играть даже зимой. Но вы понимаете в чём дело, мы всё равно в декабре не сможем не играть в футбол. У нас еврокубковые матчи проводятся в декабре. Для чего был в своё время задуман этот переход. Ну наверное от части для того, что бы синхронизировать трансферные окна у нас в стране и в Европе. Ведь раньше что у нас получалось-у нас заканчивался чемпионат, определялись команды играющие в еврокубках, а играть они начинали там только через пол года. А за это время происходило много событий, в том числе и изменение состава у этих команд. То-есть, переход дал некую синхронизацию с Европой. И я думаю, что если сейчас задать вопрос клубам премьер лиги о том, на сколько их устраивает система осень-весна, то они не будут против неё. Другой вопрос, это ФНЛ и ПФЛ. Они страдают, потому, что огромный пятимесячный перерыв! Клубам с небольшим бюджетом приходится содержать состав, оплачивать базы с тренировками, сборы опять же… Поэтому страдают низшие лиги ФНЛ и ПФЛ. И вот на мой взгляд, надо как-то искать здесь компромисс. Чтобы и ведущие клубы были в плюсе, и ФНЛ и ПФЛ. Вопрос очень сложный, и я не уверен, что по нему будут однозначные мнения. Моё мнение, что возможно решение о переходе было принято поспешно. Но это вопрос дискуссионный.
- На Ваш взгляд разумен ли переход ФНИ и ПФЛ на старую систему, при том, что РПЛ останется в нынешней?
- А как же будет осуществляться переход победивших команд ФНЛ в РПЛ? Вообще, это очень обширная тема, и тема отдельного интервью. Есть комитеты и комиссии в РФС, которые изучают этот вопрос.
- В этом сезоне уже не первый раз, по крайней мер, от игроков ФНЛ слышатся упрёки в адрес судейства! И временами эти упрёки ну очень серьёзные. Что на Ваш взгляд нужно делать с проблемой судейства?
- Эта тема у нас исторически на ведущем плане и постоянно на устах. Моё мнение, что у нас по крайней мере в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов. И чем быстрее это будет сделано-тем будет лучше. И не оглядываться на другие страны. Для меня тут вопрос абсолютно ясен! WAR не уберёт разумеется все проблемы, но очень сильно их уменьшит и поможет избежать именно судейских ошибок. Так называемый человеческий фактор. Есть много ещё других вещей, с которыми возможно и WAR бессильна, но здесь мы сможем помочь футболистам, командам минимизировать судейские ошибки. Ведь иногда эта самая судейская ошибка перечёркивает работу целого коллектива футбольного в течении сезона в решающем матче! Вот это обидно. WAR как раз может помочь в этом вопросе. Моё мнение-WARнеобходим на уровне Премьер Лиги. На уровне ФНЛ это конечно дороговато будет.
- На данный момент просто получается, что судейский корпус это неприкосновенная каста в своём роде, а ошибки как были раньше, так и остаются сейчас. И меньше их не становится! Может быть, надо что-то менять в структуре руководства судейского?
- Я не хочу обсуждать структуру руководства судьями-это не моя компетенция. Я хочу одно сказать, что судьи это такие же участники футбольного процесса, как и сами игроки на поле. Как тренеры и как болельщики. Но и судьи не должны забывать, что они на футбольном поле всего лишь обслуживающий персонал. Просто за частую, бывает так, что судья пытается показать, что он главный на поле. И привлекает внимание к своей персоне. А ведь чем незаметен судья в игре, тем лучше для этой самой игры. А структурные вещи… Пробовали ведь по разному, а ошибки как были, так и остаются к большому сожалению… По этому я ещё раз говорю, что судьи тоже люди, и они имеют право на ошибки. Но при этом, опять же, судьи не должны забывать, что они на поле обслуживающий персонал.
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