Англия прервала рекордную беспроигрышную серию Испании из 43 матчей

Беспроигрышная серия сборной Испании, продолжавшаяся с 2024 года, завершилась на отметке в 43 матча.

Фото: УЕФА

Прервать рекордную серию испанцев удалось Англии в заключительном туре группового этапа Лиги наций.



Матч прошёл 15 ноября в Мадриде на стадионе "Сивитас Метрополитано" и завершился победой англичан со счётом 3:2.



По итогам шести туров обе сборные набрали по 15 очков. Англия заняла первое место в группе 3 благодаря лучшей разнице мячей, а Испания финишировала второй. Обе команды пробились в четвертьфинал Лиги наций.