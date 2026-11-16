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Англия прервала рекордную беспроигрышную серию Испании из 43 матчей

Беспроигрышная серия сборной Испании, продолжавшаяся с 2024 года, завершилась на отметке в 43 матча.
Фото: УЕФА
Прервать рекордную серию испанцев удалось Англии в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Матч прошёл 15 ноября в Мадриде на стадионе "Сивитас Метрополитано" и завершился победой англичан со счётом 3:2.

По итогам шести туров обе сборные набрали по 15 очков. Англия заняла первое место в группе 3 благодаря лучшей разнице мячей, а Испания финишировала второй. Обе команды пробились в четвертьфинал Лиги наций.

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