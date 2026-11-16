"Конечно, мы скучаем". Семак высказался об отсутствии еврокубков

Фото: ФК "Зенит"

- Для того чтобы сравнивать, нужно принимать участие, смотреть. Конечно, мы скучаем. Это возможность сравнивать нашу команду с другими европейскими клубами, смотреть, в какую сторону мы двигаемся.

По словам тренера, международные матчи позволяли петербургской команде оценивать свой уровень на фоне европейских соперников.Также скучаем и по нашим фанатам, которые сегодня пришли и в таком количестве поддержали нас. Мы отталкиваемся от того, что есть, работаем в тех условиях, которые есть, - сказал Семак клубной пресс-службе.15 ноября петербуржцы обыграли "Трабзонспор" в товарищеском матче со счётом 3:0. Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА с 2022 года.