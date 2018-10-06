Новости партнеров

Лассана Н'Диайе провел первую тренировку в составе ЦСКА

Новичок ЦСКА нападающий Лассана Н'Диайе провел первую тренировку в составе клуба.

Напомним, ЦСКА заключил с 18-летним игроком контракт на 5 лет. Н'Диайе сможет выступать за армейский клуб в официальных матчах только после регистрации в следующее трансферное окно.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 00:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  vitalii  moldova (Сегодня, 01:05)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
удачи!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.