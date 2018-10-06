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Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения от "Оренбурга" (0:1) в матче 10-го тура РПЛ рассказал о состоянии газона после концерта Басты.

Рэпер выступил на "Ростов Арене" в прошлую субботу, несмотря на протесты в футбольного клуба

"Вчера мы не могли тут тренироваться - в одной штрафной вообще не было травы. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично.

Говорить, что поле не пострадало — смешно. Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать — оператор стадиона или министерство спорта — не знаю, кто за это отвечает", — приводит слова Карпина пресс-служба донского клуба.

ФК "Ростов"
Теги: Карпин Ростов Оренбург
Сегодня, 19:52
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#13  Bender  г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:16)
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online
Болеет за:
«Ростов»
валерон где игра , что с командой, что это было - клоун работай или чемодан москва !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
#12  utekay  Россия (Сегодня, 21:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
В писту рэп епаный!

даёшь Металлику! confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#11  mongolor  СПБ (Сегодня, 21:02)
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online
Болеет за:
«Зенит»
газон и валера пострадавшие.....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#10  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 20:49)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Начались обычные Валерины отмазки.Выигрывает команда Валера орёл,а проигрывает...то поле,то не повезло,но моментов было....судьи....заговор....Сам пи**ит и сам в это потом верит.Так было и будет какую бы команду он не тренировал.Этим он только расхолаживает игроков.А ведь ничего особенного не произошло-в футболе всякое бывает и Барселона Рубину на своём поле проигрывала.Работай над ошибками,тренируй,а не пи**и!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#9  Босх  Россия (Сегодня, 20:44)
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Болеет за:
«Ростов»
Клоун спартаковский... Валера ,ну не позорься...
ну пстетс..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21)
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
Прально! В писту рэп епаный! Футбол - навсегда!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  Гастэряну   (Сегодня, 20:10)
  • +9
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online

Цитата: verhdon27
После таких поражений обычно уходят в отставку.

Ростов на 3-ем месте, что же тогда делать остальным тренерам?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#6  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:04)
  • -9
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Болеет за:
«Зенит»
Валера верим...широко шагаешь, штаны порвешь.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#5  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 20:01)
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Если поле действительно красили, значит, Басту в Ростове любят больше, чем "Ростов". Факт.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#4  Magmus  Домодедово (Сегодня, 20:00)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Причем тут газон. Валера!!! После таких поражений обычно уходят в отставку.

неблагодарный... Валера с Ростовом в еврокубках на данный момент (чуть ли не в ЛЧ)


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#3  Dock  Москва (Сегодня, 19:59)
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smiley
Регистрация: 19.03.2006 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 19:56)
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Короче Валера нашел корень зла,это Вася Вакуленко))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 19:55)
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Ростов»
Причем тут газон. Валера!!! После таких поражений обычно уходят в отставку.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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