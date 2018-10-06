Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения от "Оренбурга" (0:1) в матче 10-го тура РПЛ рассказал о состоянии газона после концерта Басты.Рэпер выступил на "Ростов Арене" в прошлую субботу, несмотря на протесты в футбольного клуба"Вчера мы не могли тут тренироваться - в одной штрафной вообще не было травы. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично.Говорить, что поле не пострадало — смешно. Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать — оператор стадиона или министерство спорта — не знаю, кто за это отвечает", — приводит слова Карпина пресс-служба донского клуба.