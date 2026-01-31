Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
МорнарЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
БорацЗавершен

Кузьмичев - о ЦСКА: задача побороться за первое место

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев рассказал о целях ЦСКА на оставшуюся часть сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"По тем приобретениям, которые красно-синие уже сделали, и по тем, какие планируют сделать, очевидно, что стоит задача побороться за первое место", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе и отстает от "Краснодара" на четыре балла.

Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-синие стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны.

