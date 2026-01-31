Кузьмичев - о ЦСКА: задача побороться за первое место

"По тем приобретениям, которые красно-синие уже сделали, и по тем, какие планируют сделать, очевидно, что стоит задача побороться за первое место", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе и отстает от "Краснодара" на четыре балла.
Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-синие стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны.
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев рассказал о целях ЦСКА на оставшуюся часть сезона.
