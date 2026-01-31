Абаев: Сафонов максимально превзошёл ожидания после перехода в "ПСЖ"

"Спустя время можно сказать, что Сафонов максимально превзошёл ожидания после перехода в клуб из Парижа. Никто не ожидал, что он составит такую конкуренцию. Уже в прошлом сезоне он сыграл довольно много игр, когда в составе был Доннарумма. И сейчас достаточно успешно конкурирует с Шевалье", - цитирует Абаева "Советский Спорт".
Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с лета 2024 года - контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года.
В текущем сезоне российский голкипер вышел на поле в составе парижан в пяти встречах, пропустил четыре мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. В декабре Сафонов помог своей команде одержать победу над "Фламенго" в Межконтинентальном Кубке. Парижане одержали победу над "Фламенго" со счетом 1:1 (3:2 - пен.), в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов голкипер отразил четыре удара.
Экс-голкипер "Локомотива" Илья Абаев оценил игру Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"