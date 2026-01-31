"У Владислава все хорошо. Он привыкает к команде. Тренер принял его, как и любого другого нового игрока. Общий язык с главным тренером найден. Он готовится к возобновлению сезона", - цитирует Талалаева "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно Владислав Саусь перешел из калининградской "Балтики" в московский "Спартак" за 3,8 миллионов евро и заключил с красно-белыми контракт до лета 2030 года.
В нынешнем сезоне защитник провел за калининградцев во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
Талалаев рассказал об адаптации Сауся в "Спартаке"
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, как проходит адаптация Владислава Сауся в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"