"Арсенал" разгромил "Лидс" и упрочил лидерство в АПЛ

Счёт в матче открыл Мартин Субименди, после чего преимущество гостей упрочили Виктори Дьекереш и Габриэл Жезус. Окончательный результат был зафиксирован после автогола голкипера "Лидса" Карла Дарлоу.
Благодаря этой победе "Арсенал" довёл количество набранных очков до 53 и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. "Канониры" имеют отрыв в семь баллов от ближайших преследователей - "Манчестер Сити" и "Астон Виллы", но у конкурентов остаётся по одному матчу в запасе.
"Лидс", в свою очередь, с 26 очками располагается в нижней части таблицы, занимая 16-е место.