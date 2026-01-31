Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
МорнарЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
БорацЗавершен

"Арсенал" разгромил "Лидс" и упрочил лидерство в АПЛ

Лондонский "Арсенал" уверенно разобрался с "Лидсом" на выезде в рамках 24-го тура АПЛ, отправив в ворота хозяев четыре безответных мяча.
Фото: BBC Sport
Счёт в матче открыл Мартин Субименди, после чего преимущество гостей упрочили Виктори Дьекереш и Габриэл Жезус. Окончательный результат был зафиксирован после автогола голкипера "Лидса" Карла Дарлоу.

Благодаря этой победе "Арсенал" довёл количество набранных очков до 53 и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. "Канониры" имеют отрыв в семь баллов от ближайших преследователей - "Манчестер Сити" и "Астон Виллы", но у конкурентов остаётся по одному матчу в запасе.

"Лидс", в свою очередь, с 26 очками располагается в нижней части таблицы, занимая 16-е место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится