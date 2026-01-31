Монтес отреагировал на информацию о бойкоте тренировок "Локомотива"

- Не знаю, как и откуда берутся подобного рода новости. Это всё неправда, - цитирует футболиста "СЭ".
Мексиканец отметил, что находится в расположении "Локомотива", принимает участие в контрольных матчах и сосредоточен исключительно на подготовке к сезону. Все вопросы, связанные с возможным трансфером, по его словам, решаются на уровне клуба и его представителей.
Ранее в СМИ появлялась информация, что 28-летний защитник якобы уведомил наставника команды Михаила Галактионова о нежелании работать на сборах из-за отказа "Локомотива" отпускать его в "Бешикташ".
Монтес выступает за московский клуб с сентября 2024 года. За это время он провёл 39 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
"Локомотив" с 37 очками в активе занимает третью строчку в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"