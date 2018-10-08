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Андрей Червиченко предложил наказать Кокорина и Мамаева 15 сутками футбола в тюремном дворе

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением, какое наказание могут получить нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, избившие директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака.

"Постоянство, с которым они влипают в истории, говорит о том, что, видимо, не до конца детство еще прошло, взрослая жизнь еще не наступила. По Мамаеву это видно — то, как человек себя разрисовал, говорит о не до конца устоявшемся рассудке.

Если они виноваты, то должны получить наказание в полной мере — может, 15 суток поиграют в футбол в каком-то тюремном дворе. Тоже может пойти на пользу. В Бутырке погоняют мячишко", — цитирует Червиченко "Царьград".
Теги: Червиченко Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:41
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#9  Sergey Gritsay  Краснодар (Сегодня, 20:12)
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Болеет за:
«Краснодар»
Этот гавнюк БЫВШИЙ опять навонял.
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
#8  pasha  Ленинград (Сегодня, 20:05)
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Болеет за:
«Зенит»
Да хрен с ним,что Кокорин за Зенит играет и как игрок мне нравится... За такие дела надо наказывать так , что бы другим неповадно было... И не рублем... Это им как слону дробина...Безнаказанность порождает вседозволенность


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#7  игра  г. Москва (Сегодня, 20:01)
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online

Всех директоров на каторгу вместе с департаментами. Приговор кота обжалованию не подлежал. Все эти ненужные народу гномы шли по этапу в столыпинских вагонах на север и за ними ползли их приспешники журналюги в коротких юбках.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#6  ythe  Ё-бург (Сегодня, 20:00)
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«Спартак»
Зачет! smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#5  александр матасов   (Сегодня, 19:56)
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Бандитам место в тюрьме,может хоть там школу закончат,ума то нет.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#4  Batman   (Сегодня, 19:55)
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Болеет за:
ЦСКА
Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по работе со средствами массовой информации Андрей Гармай опроверг информацию о том, что руководитель учреждения Сергей Гайсин стал жертвой побоев со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Это всё враньё и фейковая информация. Сергей Владимирович полностью здоров, полчаса назад проводил совещание», – сказал Гармай в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:46)
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Болеет за:
«Спартак»
15 суток в Бутырке не бывает.

Административно арестованные содержатся в специализированных приемниках, входящих в систему МВД РФ.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Gotikaoleg   (Сегодня, 19:43)
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Болеет за:
«Спартак»
светлая мысль в дырявой башке
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Сегодня, 19:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Нормальное предложение. Как раз к 11 туру освободятся.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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