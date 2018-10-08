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Сергей Анохин: Кокорин и Мамаев не имеют отношения к сборной. В команде здоровая атмосфера

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал тот факт, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ресторане избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ.

"Эти два спортсмена не в сборной и сейчас никакого отношения к ней не имеют. Одного вызывали в ноябре 2017-го, а второй последний раз играл вообще на чемпионате Европы — 2016.

У нас сейчас идет сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией в прекрасной, здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на ЧМ-2018, позволил себе подобное. При этом контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жесткие санкции за нарушение режима, за какой-либо урон имиджу футбола", - цитирует Анохина Sport24.
Теги: Анохин Мамаев Кокорин
Сегодня, 20:53
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:57)
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«Спартак»
Угу. И вообще у них выходной. И не футболисты они. давай, отмазывайтесь по полной, трусливые шавки. пока не появилась официальная позиция властьпредержащих в футбольном царстве, подобные чиновники всегда будут осторожно выбирать слова для характеристики поступков этих уродов от футбола.

А как поступит команда, так загавкают хором. Урод уродом погоняет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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