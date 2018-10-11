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Свен-Еран Эрикссон: высокие зарплаты в РПЛ - это хорошо

Известный шведский тренер Свен-Еран Эрикссон отметил, что за рубежом выступает небольшое количество российских футболистов из-за высоких зарплат в РПЛ.

– Кого из российских игроков вы выделите?

– Не буду говорить о ком-то отдельно. Сборная России добилась успеха именно коллективом. В этом ваша команда похожа на Швецию.

– Только один из наших футболистов этим летом уехал за границу – Александр Головин. Удивлены?

– Удивлен. Но я понимаю, почему так мало российских игроков выступает за рубежом. В российских клубах очень высокие зарплаты, и иностранным клубам очень сложно конкурировать с такими суммами.

– Это проблема?

- Не думаю. Это хорошо. Хорошо для российских футболистов.

СЭ
Теги: Эрикссон
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