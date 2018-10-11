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Отчим братьев Кокориных заплакал после того, как арестовали Александра и Кирилла

Кирилл Логинов, отчим нападающего "Зенит" Александра Кокорина и его брата Кирилла, после вынесения решения об их аресте на два месяца в слезах покинул здание суда.

Общаться с представителями СМИ Логинов отказался.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 21:52
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#4  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 22:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
прощай черная икра и шампанское "Арман де Бриньяк" ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 22:21)
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online

Придется теперь самому вкалывать.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 22:06)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
кормильца посадили


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03)
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Болеет за:
«Зенит»
А что ему ещё остаётся , таких шальных денег больше не будет
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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