Бакаев: "Зенит" не отпустит ни в один топ-клуб РПЛ

"Интерес был еще летом 2024-го. Но тогда у меня еще год действовал контракт с "Зенитом". Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят", - сказал Бакаев в интервью Sport24.
В летнее трансферное окно Зелимхан Бакаев перешел в московский "Локомотив" на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2027 года. Ранее полузащитник выступал за московский "Спартак", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал" и подмосковные "Химки". Всего на счету футболиста 156 матчей в Российской Премьер-Лиге, 21 забитый мяч и 32 результативные передачи.