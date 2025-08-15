Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
21:45
МарсельНе начат

Бакаев: "Зенит" не отпустит ни в один топ-клуб РПЛ

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, как появился вариант с переходом в московский "Локомотив".
"Интерес был еще летом 2024-го. Но тогда у меня еще год действовал контракт с "Зенитом". Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят", - сказал Бакаев в интервью Sport24.

В летнее трансферное окно Зелимхан Бакаев перешел в московский "Локомотив" на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2027 года. Ранее полузащитник выступал за московский "Спартак", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал" и подмосковные "Химки". Всего на счету футболиста 156 матчей в Российской Премьер-Лиге, 21 забитый мяч и 32 результативные передачи.

