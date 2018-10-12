Рамзан Кадыров: при любом исходе уголовного дела "Ахмат" готов трудоустроить Кокорина и Мамаева

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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Павел Мамаев и Александр Кокорин прославились своим неспортивным поведением. Как публичные люди и законопослушные граждане, они обязаны были соблюдать правила поведения в обществе. По непонятным пока причинам оба футболиста оказались замешанными в потасовках с рукоприкладством. Оба игрока задержаны и находятся под стражей.
Я не ставлю перед собой цель давать правовые оценки их поступку. Этим займутся следствие и суд, если дело дойдёт до суда. Я вот о чем подумал... Любое судебное решение преследует цель воспитать человека через наказание. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Появляются проблемы с трудоустройством. Я посоветовался с руководством Футбольного Клуба "Ахмат", мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде.
Заявляю ответственно, что мы не ждём от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель - помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия.
Но есть одно "но"! Давайте подумаем, сколько времени, сил, средств нужно, чтобы вырастить, воспитать, подготовить футболистов уровня сборной страны! Виноваты ли только они одни в этом, действительно, вопиющем поступке? С футболистами нам всем надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием, разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает ещё большую ответственность.
Может быть нам всем следует также немного снизить накал эмоций, подумать, есть ли иной, менее болезненный выход из этого тупика? А что если ребятам разрешить, по-настоящему, стоя лицом к лицу, попросить прощения у пострадавших, оказать им финансовую и иную поддержку при восстановлении здоровья?
Я не знаю, какие для этого существуют юридические возможности. Но почему бы их не поискать? Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено.
Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться", - написал Кадыров в телеграме.
"Павел Мамаев и Александр Кокорин прославились своим неспортивным поведением. Как публичные люди и законопослушные граждане, они обязаны были соблюдать правила поведения в обществе. По непонятным пока причинам оба футболиста оказались замешанными в потасовках с рукоприкладством. Оба игрока задержаны и находятся под стражей.
Я не ставлю перед собой цель давать правовые оценки их поступку. Этим займутся следствие и суд, если дело дойдёт до суда. Я вот о чем подумал... Любое судебное решение преследует цель воспитать человека через наказание. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Появляются проблемы с трудоустройством. Я посоветовался с руководством Футбольного Клуба "Ахмат", мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде.
Заявляю ответственно, что мы не ждём от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель - помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия.
Но есть одно "но"! Давайте подумаем, сколько времени, сил, средств нужно, чтобы вырастить, воспитать, подготовить футболистов уровня сборной страны! Виноваты ли только они одни в этом, действительно, вопиющем поступке? С футболистами нам всем надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием, разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает ещё большую ответственность.
Может быть нам всем следует также немного снизить накал эмоций, подумать, есть ли иной, менее болезненный выход из этого тупика? А что если ребятам разрешить, по-настоящему, стоя лицом к лицу, попросить прощения у пострадавших, оказать им финансовую и иную поддержку при восстановлении здоровья?
Я не знаю, какие для этого существуют юридические возможности. Но почему бы их не поискать? Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено.
Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться", - написал Кадыров в телеграме.
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