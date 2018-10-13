Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Габулов: крайне неправильно сейчас казнить Кокорина и Мамаева

Экс-голкипер "Брюгге" Владимир Габулов призвал объективно подойти к оценке действий футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили две драки в центре Москвы.

"Ситуация из ряда вон выходящая, мы все это понимаем. Но я считаю неправильным казнить людей только лишь из-за того, что этот случай вызвал большой общественный резонанс.

Ребята глубоко раскаиваются и сожалеют о своём поступке. Признают, что были неправы. Наказание должно быть объективным, а не основываться на давлении и эмоциях общества, которое жаждет самого сурового итога, может быть, даже необъективного.

С Сашей мы дружим очень давно. Как и все, кто его знает, я могу сказать, что Саша очень добрый, открытый, воспитанный, порядочный, щедрый и жизнерадостный человек. Он очень сильно любит свою семью и родителей!

Да, ребята — публичные персоны. Но в первую очередь они люди и так же, как и все, могут совершать ошибки", - сказал Габулов.

Инстаграм Владимира Габулова
Теги: Габулов Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(1)
#8  Barmaley   (Сегодня, 14:01)
  • +1
  •  (1)

Ну попробовал бы Габулов в Голландии такое выкинуть и сказать, простите типа за ошибку. Стая футболистов-миллионеров в открытую давит на следствие, пока без заносов следокам и судьям. А простых россиян обвиняют в непомерной жестокости к оступившимся братьям по разуму. Да в той же Голландии или Швеции Кокорина просто лишили бы пожизненно водительских прав и давно бы срок тянул за попытку дать взятку полицейским. А то он в первый раз имеет дело с полицией.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:01)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если ситуация ".. из ряда вон выходящая".и если попадает под уголовное наказание, какие могут быть оправдания.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#6  46avangard   (Сегодня, 12:54)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...

Чет мне этот коммент показался до боли знакомым. И точно. Заглянул в твою историю комментов, ты эту хрень уже 2 дня как минимум на разных ветках вставляешь,дальше просматривать не стал. Заняться нечем больше? Или это самое умное, что ты смог придумать?
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#5  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:49)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Пока все делается по закону, дабы таким защитникам как вы не было возможности лишний раз рот открыть. Если что опровержения в студию
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#4  Fint  Москва (Сегодня, 12:40)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: brysy
О, ещё один кавказский брат нарисовался, сначала Гатагов, потом сам Кадыров, Самедов, теперь Габулов, все как один братаны.

А ты мерзкий тип из свинарника вынырнувший, обделённый жизнью такими верными друзьями, как эти ребята, пошедшие против своры таких как ты лающих, хрюкающих на оступившихся. Хотя надо бы ещё дождаться окончания расследования, по водиле уже знаем, что он матерщинник и первым ударил. Уверен, что и чиновник сам спровоцировал их на ответные действия.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#3  brysy  москва (Сегодня, 12:21)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
О, ещё один кавказский брат нарисовался, сначала Гатагов, потом сам Кадыров, Самедов, теперь Габулов, все как один братаны.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 12:13)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 12:10)
  • 0
  •  (4)

Вова, не умничай, есть две вещи, которые вам всем нужно знать:

1. Налогоплательщик заказывает танцы и платит за это.
2. Есть УК и УПК.
3. Если не согласен, читай строчка в строчку п.п.1 и 2.

Со времён древнего Рима правила гладиаторских боёв не изменились.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.