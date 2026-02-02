Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
3 - 0 3 0
ВождовацЗавершен
Динамо Мх
16:00
Арсенал ТулаНе начат

"Балтика" может арендовать полузащитника "Спартака"

Игрок красно-белых может перебраться в Калининград.
Фото: ФК "Химик"
По данным источника, "Балтика" планирует арендовать с правом выкупа 19-летнего полузащитника "Спартака" Даниила Плотникова.

Сообщается, что игрок уже побывал на просмотре у калининградцев и пройдет с командой Андрея Талалаева второй сбор.

В прошлом году хавбек играл на правах аренды за дзержинский "Химик". Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится