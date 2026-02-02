По данным источника, "Балтика" планирует арендовать с правом выкупа 19-летнего полузащитника "Спартака" Даниила Плотникова.
Сообщается, что игрок уже побывал на просмотре у калининградцев и пройдет с командой Андрея Талалаева второй сбор.
В прошлом году хавбек играл на правах аренды за дзержинский "Химик". Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Metaratings
"Балтика" может арендовать полузащитника "Спартака"
Игрок красно-белых может перебраться в Калининград.
Фото: ФК "Химик"