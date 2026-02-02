Матчи Скрыть

Сафонов признан лучшим вратарем 20-го тура чемпионата Франции

Вратарь сборной России и "ПСж" Матвей Сафонов стал лучшим вратарем 20-го тура чемпионата Франции.
Фото: Getty Images
Вратарь стал единственным представителем своей команды в сборной тура. Команда составлялась спортивной газетой L’Equipe.

Вчера, 1 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" встречался на выезде со "Страсбургом". Игра завершилась победой парижан со счетом 2:1.

Напомним, российский голкипер Матвей Сафонов во второй встрече подряд после травмы руки вышел в стартовом составе команды. На 21-й минуье при счете 0:0 вратарь сборной России отразил пенальти.

