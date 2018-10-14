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Александр Кокорин поблагодарил Кадырова из СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отреагировал на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова играть за "Ахмат".

"Александр просмотру передач предпочитает книги. Он взял литературу из библиотеки. Но новости посмотрел и знает, что Рамзан Кадыров предложил ему место в его клубе. Он очень благодарен ему за слова поддержки", - цитирует Мельникова "Комсомольская правда".

Также он подчеркнул, что Кокорин может заключить контракт с «Ахматом» из СИЗО.

"В статусе подозреваемых они не ограничены в правах. Могут совершать юридические действия. Но только с разрешения следователя", — объяснил Мельников.
Теги: Кокорин Кадыров
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