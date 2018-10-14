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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Константин Генич: если сборная России правильно подойдёт к матчу с турками, то проблем у неё возникнуть не должно (1)
Алексей Ионов: каждая игра в сборной - это праздник, большая радость (видео)
Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал победу на Турцией (2:0) в матче Лиги наций.
- Какие ощущения?
- Готовились, настраивались. Понимали, что нужна победа. Было время восстановиться и подготовиться к игре. Довольны победе.
- Вы буквально уничтожали соперников на своем фланге. Заранее знали, что этот фланг послабее?
- Разбирали, готовились. При подготовке нам подсказали, как вскрывать зоны.
- Боковой судья работал очень странно, раза три свистнул офсайд с опозданием. Как действовать с таким арбитром?
- Не обращали особо внимание, играли до конца.
- Вы уже не первый матч подряд выглядите бодро. Как это можете объяснить?
- Каждая игра в сборной - это праздник, большая радость. Стараюсь помочь команде, выполняю то, что от меня требуется.
- Какие ощущения от двух побед над Турцией, ничьей со Швецией? Все спокойно или есть ощущение, что "здорово, мы молодцы"?
- Постепенно готовимся к каждой игре, настраиваемся на победе. В таблицу не заглядываем, - цитирует Ионова Rusfootball.info
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- Какие ощущения?
- Готовились, настраивались. Понимали, что нужна победа. Было время восстановиться и подготовиться к игре. Довольны победе.
- Вы буквально уничтожали соперников на своем фланге. Заранее знали, что этот фланг послабее?
- Разбирали, готовились. При подготовке нам подсказали, как вскрывать зоны.
- Боковой судья работал очень странно, раза три свистнул офсайд с опозданием. Как действовать с таким арбитром?
- Не обращали особо внимание, играли до конца.
- Вы уже не первый матч подряд выглядите бодро. Как это можете объяснить?
- Каждая игра в сборной - это праздник, большая радость. Стараюсь помочь команде, выполняю то, что от меня требуется.
- Какие ощущения от двух побед над Турцией, ничьей со Швецией? Все спокойно или есть ощущение, что "здорово, мы молодцы"?
- Постепенно готовимся к каждой игре, настраиваемся на победе. В таблицу не заглядываем, - цитирует Ионова Rusfootball.info
Также читайте и смотрите о матче Россия - Турция:
Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)
Дзюба: Черышева никто не держит, а меня вдвоём "душат". Как так? (видео)
Черчесов: голуби принесли сборной России удачу
Дзюба: на поле в Сочи много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь (видео)
Черышев: готов выйти на поле даже на минуту и выложиться на максимум (видео)
Гильерме: для меня лучше пропустить и победить, чем сыграть 0:0 (видео)
Мирча Луческу: мы создали команду только в марте, а Россия играет вместе уже 2 года
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