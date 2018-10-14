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Алексей Ионов: каждая игра в сборной - это праздник, большая радость (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал победу на Турцией (2:0) в матче Лиги наций.



- Какие ощущения?

- Готовились, настраивались. Понимали, что нужна победа. Было время восстановиться и подготовиться к игре. Довольны победе.

- Вы буквально уничтожали соперников на своем фланге. Заранее знали, что этот фланг послабее?

- Разбирали, готовились. При подготовке нам подсказали, как вскрывать зоны.

- Боковой судья работал очень странно, раза три свистнул офсайд с опозданием. Как действовать с таким арбитром?

- Не обращали особо внимание, играли до конца.

- Вы уже не первый матч подряд выглядите бодро. Как это можете объяснить?

- Каждая игра в сборной - это праздник, большая радость. Стараюсь помочь команде, выполняю то, что от меня требуется.

- Какие ощущения от двух побед над Турцией, ничьей со Швецией? Все спокойно или есть ощущение, что "здорово, мы молодцы"?

- Постепенно готовимся к каждой игре, настраиваемся на победе. В таблицу не заглядываем, - цитирует Ионова Rusfootball.info

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Теги: Ионов Сборная Турции Сборная России Rвидео
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Тоже пьяница... и запарывает 90% своих голевых моментов, но быстр...

Не жрал бы водку - забивал бы хотя бы 50 % своих моментов...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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