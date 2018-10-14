Алексей Ионов: каждая игра в сборной - это праздник, большая радость (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал победу на Турцией (2:0) в матче Лиги наций.- Готовились, настраивались. Понимали, что нужна победа. Было время восстановиться и подготовиться к игре. Довольны победе.- Разбирали, готовились. При подготовке нам подсказали, как вскрывать зоны.- Не обращали особо внимание, играли до конца.- Каждая игра в сборной - это праздник, большая радость. Стараюсь помочь команде, выполняю то, что от меня требуется.- Постепенно готовимся к каждой игре, настраиваемся на победе. В таблицу не заглядываем, - цитирует Ионова