Гильерме: для меня лучше пропустить и победить, чем сыграть 0:0 (видео)

Вратарь сборной России Гильерме после победы над Турцией со счётом 2:0 в рамках Лиги наций заявил, что для него победа команды важнее, чем «сухой» матч, передаёт– Мы очень рады. Самое главное – победа. Говорят, что для меня это вторая игра на ноль, но для меня лучше пропускать, чем сыграть 0:0.– Не удивило, потому что так было и в первой игре. Мы ожидали таких моментов, потому что в атаке у них очень хорошие игроки.– Наверное с рикошетом, когда сделали подачу. Я уже пошёл на выход, но пришлось быстро возвращаться в ворота.– Это не только от меня зависит, это зависит от игроков, которые могут быстро играть. Я видел, что Головин был один и постарался отдать точный пас.