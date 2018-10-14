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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Гильерме: для меня лучше пропустить и победить, чем сыграть 0:0 (видео)
Вратарь сборной России Гильерме после победы над Турцией со счётом 2:0 в рамках Лиги наций заявил, что для него победа команды важнее, чем «сухой» матч, передаёт Rusfootball.info.
– Мы очень рады. Самое главное – победа. Говорят, что для меня это вторая игра на ноль, но для меня лучше пропускать, чем сыграть 0:0.
– Удивило то, что пришлось много работать?
– Не удивило, потому что так было и в первой игре. Мы ожидали таких моментов, потому что в атаке у них очень хорошие игроки.
– Какой удар был самым сложным?
– Наверное с рикошетом, когда сделали подачу. Я уже пошёл на выход, но пришлось быстро возвращаться в ворота.
– Своей предголевой передачей довольны?
– Это не только от меня зависит, это зависит от игроков, которые могут быстро играть. Я видел, что Головин был один и постарался отдать точный пас.
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– Мы очень рады. Самое главное – победа. Говорят, что для меня это вторая игра на ноль, но для меня лучше пропускать, чем сыграть 0:0.
– Удивило то, что пришлось много работать?
– Не удивило, потому что так было и в первой игре. Мы ожидали таких моментов, потому что в атаке у них очень хорошие игроки.
– Какой удар был самым сложным?
– Наверное с рикошетом, когда сделали подачу. Я уже пошёл на выход, но пришлось быстро возвращаться в ворота.
– Своей предголевой передачей довольны?
– Это не только от меня зависит, это зависит от игроков, которые могут быстро играть. Я видел, что Головин был один и постарался отдать точный пас.
Также читайте и смотрите о матче Россия - Турция:
Ионов: каждая игра в сборной - это праздник, большая радость (видео)
Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)
Дзюба: Черышева никто не держит, а меня вдвоём "душат". Как так? (видео)
Черчесов: голуби принесли сборной России удачу
Дзюба: на поле в Сочи много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь (видео)
Черышев: готов выйти на поле даже на минуту и выложиться на максимум (видео)
Мирча Луческу: мы создали команду только в марте, а Россия играет вместе уже 2 года
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