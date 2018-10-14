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Гильерме: для меня лучше пропустить и победить, чем сыграть 0:0 (видео)

Вратарь сборной России Гильерме после победы над Турцией со счётом 2:0 в рамках Лиги наций заявил, что для него победа команды важнее, чем «сухой» матч, передаёт Rusfootball.info.



– Мы очень рады. Самое главное – победа. Говорят, что для меня это вторая игра на ноль, но для меня лучше пропускать, чем сыграть 0:0.

– Удивило то, что пришлось много работать?

– Не удивило, потому что так было и в первой игре. Мы ожидали таких моментов, потому что в атаке у них очень хорошие игроки.

– Какой удар был самым сложным?

– Наверное с рикошетом, когда сделали подачу. Я уже пошёл на выход, но пришлось быстро возвращаться в ворота.

– Своей предголевой передачей довольны?

– Это не только от меня зависит, это зависит от игроков, которые могут быстро играть. Я видел, что Головин был один и постарался отдать точный пас.

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Теги: Гильерме Сборная России Rвидео
Сегодня, 22:16
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(2)
#3  на и мудрейший  север (Сегодня, 23:12)
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  •  (1)

хорошо говорит .без чмоканья..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 22:30)
  • -1
  •  (3)

Молодец парень,это не какой то тщеславный Акинфеев,Гильерме гораздо проще как человек,хоть и бразилиц,а гораздо ближе к нашему менталитету,нежели Акинфеев,который погнался за славой и набил антирекордов в ЛЧ и в сборной на крупных турнирах
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Сыч  Вологда (Сегодня, 22:26)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Красава!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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