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Мирча Луческу: мы создали команду только в марте, а Россия играет вместе уже 2 года

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после поражения от сборной России в рамках Лиги наций (0:2) рассказал о причинах итогового результата, передаёт Rusfootball.info.

– Россия и Турция абсолютно разные команды по стилю игры. Они играют длинными передачами, ждут своего момента, быстро атакуют. Они пробежали на 7 км больше. Они заслужили победу.

Мы молодая команда, которую создана только в марте. Россия играет вместе уже два года. В этой команде игроки в своих клубах играют по 90 минут, в отличие от моих.

Мы владели мячом 60% против 40%, но не могли забить, хотя были моменты. Пропустили с углового, потом — второй. Поздравляю Россию.

– Показалось, что вы говорили арбитру об офсайде после первого гола.

– Не было офсайда. Может быть, чуть-чуть. Мы сделали ошибку, Джикия оказался свободен. Это был угловой, нам нельзя было так играть.

– Согласны с Черчесовым, что матчи России и Турции были как под копирку?

– Мы играли три матча молодым составом, были 19-20 летние игроки, это стало для нас хорошим уроком. Дальше будет лучше. Сегодня лучше играла Россия, это заслуженный результат.

Мы не играли так, как должны были. А Россия играла агрессивно и больше хотела победы. Мы должны были играть лучше сегодня. Дзюба очень понравился, он заслужил аплодисменты. А наши молодые игроки будут набираться опыта, дальше будет лучше.

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Теги: Луческу Сборная России Сборная Турции
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