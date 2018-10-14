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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Мирча Луческу: мы создали команду только в марте, а Россия играет вместе уже 2 года
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после поражения от сборной России в рамках Лиги наций (0:2) рассказал о причинах итогового результата, передаёт Rusfootball.info.
– Россия и Турция абсолютно разные команды по стилю игры. Они играют длинными передачами, ждут своего момента, быстро атакуют. Они пробежали на 7 км больше. Они заслужили победу.
Мы молодая команда, которую создана только в марте. Россия играет вместе уже два года. В этой команде игроки в своих клубах играют по 90 минут, в отличие от моих.
Мы владели мячом 60% против 40%, но не могли забить, хотя были моменты. Пропустили с углового, потом — второй. Поздравляю Россию.
– Показалось, что вы говорили арбитру об офсайде после первого гола.
– Не было офсайда. Может быть, чуть-чуть. Мы сделали ошибку, Джикия оказался свободен. Это был угловой, нам нельзя было так играть.
– Согласны с Черчесовым, что матчи России и Турции были как под копирку?
– Мы играли три матча молодым составом, были 19-20 летние игроки, это стало для нас хорошим уроком. Дальше будет лучше. Сегодня лучше играла Россия, это заслуженный результат.
Мы не играли так, как должны были. А Россия играла агрессивно и больше хотела победы. Мы должны были играть лучше сегодня. Дзюба очень понравился, он заслужил аплодисменты. А наши молодые игроки будут набираться опыта, дальше будет лучше.
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– Россия и Турция абсолютно разные команды по стилю игры. Они играют длинными передачами, ждут своего момента, быстро атакуют. Они пробежали на 7 км больше. Они заслужили победу.
Мы молодая команда, которую создана только в марте. Россия играет вместе уже два года. В этой команде игроки в своих клубах играют по 90 минут, в отличие от моих.
Мы владели мячом 60% против 40%, но не могли забить, хотя были моменты. Пропустили с углового, потом — второй. Поздравляю Россию.
– Показалось, что вы говорили арбитру об офсайде после первого гола.
– Не было офсайда. Может быть, чуть-чуть. Мы сделали ошибку, Джикия оказался свободен. Это был угловой, нам нельзя было так играть.
– Согласны с Черчесовым, что матчи России и Турции были как под копирку?
– Мы играли три матча молодым составом, были 19-20 летние игроки, это стало для нас хорошим уроком. Дальше будет лучше. Сегодня лучше играла Россия, это заслуженный результат.
Мы не играли так, как должны были. А Россия играла агрессивно и больше хотела победы. Мы должны были играть лучше сегодня. Дзюба очень понравился, он заслужил аплодисменты. А наши молодые игроки будут набираться опыта, дальше будет лучше.
Также читайте и смотрите о матче Россия - Турция:
Ионов: каждая игра в сборной - это праздник, большая радость (видео)
Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)
Дзюба: Черышева никто не держит, а меня вдвоём "душат". Как так? (видео)
Черчесов: голуби принесли сборной России удачу
Дзюба: на поле в Сочи много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь (видео)
Черышев: готов выйти на поле даже на минуту и выложиться на максимум (видео)
Гильерме: для меня лучше пропустить и победить, чем сыграть 0:0 (видео)
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