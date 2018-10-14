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Артём Дзюба: Черышева никто не держит, а меня вдвоём "душат". Как так? (видео)

Капитан сборной России Артём Дзюба после победы над Турцией в рамках Лиги наций в шутку позавидовал Денису Черышеву и отметил, что сочинское поле сильно повлияло на физическое состояние, передаёт Rusfootball.info.



– Внутри радость, потому что был очень тяжёлый матч. Потрясающая атмосфера, хочу поздравить всю Россию с очень важной победой. Очень тяжёлое поле, из-за этого поначалу казалось, что как будто под водой бежишь… Во втором тайме стало полегче, забили. Денис снова палочка-выручалочка наша, выходит человек в одно касание…

На каждом участке поля сражались, ни сантиметра не уступали. Понимали, что турки сильны индивидуально, но в защите есть проблемы. И во втором тайме особенно много выбегали, но и в первом, если бы лучше распоряжались, могли бы ещё забить.

– Есть ощущение, что после чемпионата мира изменилось отношение соперников к вам, стали ли держать плотнее? Перед играми соперники говорят прежде всего о вас.

– Есть такое. Сейчас с ребятами шутили: «Черышев, ты вбегаешь, тебя никто не держит, а меня – двое «душат». Как так-то? Тебя бы схватили, я бы один стоял».

Но пусть держат. Если меня двое держат, появляются зоны для моих партнёров. Не лукавлю: для меня не главное забивать. Главное, чтобы мы победили. Приятно, что соперник разбирает нас, но не думаю, что я – главная ударная сила, у нас вся команда… Просто много моментов, где мы выходим через длинные или средние передачи. Я им сбрасываю, они влетают, в этом наша сила. Когда это получается, это хорошо.

– Как вам Гильерме?

– Супер. Две игры на ноль, очень спокойно и уверенно. Но мне кажется, наша вратарская линия вообще никогда не вызывала проблем. И Лунёв продемонстрировал мастерство, сейчас Гильерме. Никто не выпадает, тьфу-тьфу, все сражаются. После таких сражений, когда все бьются, становится легче играть и мы побеждаем. Если кто-то выпадет – будет проблема большая.

– Вы видели голубей на поле?

– В первом тайме нам всем было так плохо, что я даже не видел особо голубей. Пару раз они пытались перехватить мяч, но я фокусировался на своих задачах.

– Почему плохо было?

– Не знаю, может, график плотный, и поле очень тяжёлое. Пришлось ждать, когда «второе дыхание» откроется. Очень много песка, моментально «сели» ноги. Надо было перебороть этот момент, а во втором тайме стало легче играть.

– Показалось, что вас и не хватило на весь матч.

– Хочешь или не хочешь, все устают. График плотный, плюс в моей игре очень много борьбы и единоборств. С моим ростом и весом к этому нужно привыкать. В Европе ребята постоянно в таком графике играют, я ими восхищаюсь. Всё от головы идёт. Тяжело, но главное – играть на команду.

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Теги: Дзюба Сборная России Rвидео Черышев
Сегодня, 22:04
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(7)
#4  VitL  Белгород (Сегодня, 22:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
по-прежнему адекватен
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#3  Riders1990  bunker (Сегодня, 22:25)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Всегда ставил Кокорина выше Дзюбы как таланта и человека.Но жизнь показала кто есть кто.Дзюба пахарь и боец.Надеюсь удержит эту планку


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#2  Сыч  Вологда (Сегодня, 22:23)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всё по делу, Артём. Спасибо за игру!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#1  chpockman  Хвастовичи (Сегодня, 22:15)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
+
Регистрация: 21.10.2013 [жалоба]
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