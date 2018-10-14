Станислав Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Турцией в Лиге Наций, передает корреспондент- Для обеих команд поле было одинаковым. Мне со стороны не показалось, что оно мешало. Футболисты на это не обращали внимания. Занимались тем, о чем договаривались с ними до матча Что касается сборной Турции, мы знали, что нельзя с ними начинать матч слишком монотонно. Сразу пошли в атаку, оказывали прессинг. Захватили инициативу и в итоге забили гол. Потом играли хоть и не по счету, но турки начали открываться, они быстрые ребята. То, что мы знали, то мы и увидели. Три игры получились практически все под копирку.- Не хотелось бы заострять внимание на ком-то одном. Лунев, к сожалению, приехал травмированный, не стали им рисковать. Мы никогда не рискуем травмированными. Андрей бы играл, если бы не было травмы. Гильерме я сказал, что мы не сомневаемся в игроках, которых вызываем. У нас даже сомнений не было. Игры через месяц, надо быть в стабильной форме.- Турки очень техничны, а Луческу опытен. Мы знаем, как он строит игру. Думаю, в первом тайме мы четыре раза подряд потеряли мяч на ровном месте, и показалось, что турки перехватили инициативу. В каждой игре так у нас бывает. В этом плане нам надо поработать, чтобы не привозить себе какие-то проблемы. И отношением, и в тактическом плане претензий нет. Думаю, зрителей порадовали. Как я уже сказал, мы не художественная гимнастика, тут за артистизм очков не дают. Мы были нацелены на победу и добились результата.- Нет, почему? Все было достаточно. Со шведами игра была энергозатратная. Мы играли на третий день, сделали всего две замены. Оставьте телефон, мы вам все цифры передадим. Я думаю, в плане темпа игра была качественной.- Мы единолично возглавляем турнирную таблицу. Теоретически мы еще не заняли первое место, хотя смотрится все красиво. У нас ответный матч со шведами, в котором нам надо набирать очки. Шведы играют на выезде с Турцией. Мы хотим занять первое место. Мы чувствовали себя достаточно комфортно. Сегодня мы знали, что у турков последний шанс сегодня зацепиться за победу в группе. Но у нас были свои задачи, и мы их решили. Мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа.- Во-первых, мы разыгрываем стандарты и Роман оказался там, где должен был. Мяч отскочил, Роман забил великолепный гол.Отцепил? Мы это называем "не внесли в заявку". Посчитали, что по спортивному принципу другие были лучше, ничего личного. Мы с ним об этом разговаривали. Когда вызвал его на сбор, он был в отличном состоянии. Что было тогда, было тогда. Что будет через месяц - посмотрим. Он великолепно себя чувствует и дает возможность на него рассчитывать.- Второй гол. Если бы он случился в первом тайме, вопрос был бы открытым. Мы видели, как Турция играла со шведами - дожали. Турция потом чуть сникла. Думаю, второй гол решил все вопросы.