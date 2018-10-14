Станислав Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)

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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Турцией в Лиге Наций, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Для обеих команд поле было одинаковым. Мне со стороны не показалось, что оно мешало. Футболисты на это не обращали внимания. Занимались тем, о чем договаривались с ними до матча Что касается сборной Турции, мы знали, что нельзя с ними начинать матч слишком монотонно. Сразу пошли в атаку, оказывали прессинг. Захватили инициативу и в итоге забили гол. Потом играли хоть и не по счету, но турки начали открываться, они быстрые ребята. То, что мы знали, то мы и увидели. Три игры получились практически все под копирку.
- Как вам игра Гильерме?
- Не хотелось бы заострять внимание на ком-то одном. Лунев, к сожалению, приехал травмированный, не стали им рисковать. Мы никогда не рискуем травмированными. Андрей бы играл, если бы не было травмы. Гильерме я сказал, что мы не сомневаемся в игроках, которых вызываем. У нас даже сомнений не было. Игры через месяц, надо быть в стабильной форме.
- В целом вы довольны игрой сегодня?
- Турки очень техничны, а Луческу опытен. Мы знаем, как он строит игру. Думаю, в первом тайме мы четыре раза подряд потеряли мяч на ровном месте, и показалось, что турки перехватили инициативу. В каждой игре так у нас бывает. В этом плане нам надо поработать, чтобы не привозить себе какие-то проблемы. И отношением, и в тактическом плане претензий нет. Думаю, зрителей порадовали. Как я уже сказал, мы не художественная гимнастика, тут за артистизм очков не дают. Мы были нацелены на победу и добились результата.
- Остались ли вы довольны темпом игры? Показалось, что интенсивности не добираем.
- Нет, почему? Все было достаточно. Со шведами игра была энергозатратная. Мы играли на третий день, сделали всего две замены. Оставьте телефон, мы вам все цифры передадим. Я думаю, в плане темпа игра была качественной.
- Какие у вас ожидания на остаток турнира?
- Мы единолично возглавляем турнирную таблицу. Теоретически мы еще не заняли первое место, хотя смотрится все красиво. У нас ответный матч со шведами, в котором нам надо набирать очки. Шведы играют на выезде с Турцией. Мы хотим занять первое место. Мы чувствовали себя достаточно комфортно. Сегодня мы знали, что у турков последний шанс сегодня зацепиться за победу в группе. Но у нас были свои задачи, и мы их решили. Мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа.
- Роман Нойштедтер был на позиции центрального нападающего, когда забил гол. Это разовая история или планируете это наигрывать? Вы его отцепляли от заявки на ЧМ-2018. Сейчас он достаточно крепок, чтобы быть в основной обойме?
- Во-первых, мы разыгрываем стандарты и Роман оказался там, где должен был. Мяч отскочил, Роман забил великолепный гол.
Отцепил? Мы это называем "не внесли в заявку". Посчитали, что по спортивному принципу другие были лучше, ничего личного. Мы с ним об этом разговаривали. Когда вызвал его на сбор, он был в отличном состоянии. Что было тогда, было тогда. Что будет через месяц - посмотрим. Он великолепно себя чувствует и дает возможность на него рассчитывать.
- Какой момент сегодня был решающим?
- Второй гол. Если бы он случился в первом тайме, вопрос был бы открытым. Мы видели, как Турция играла со шведами - дожали. Турция потом чуть сникла. Думаю, второй гол решил все вопросы.
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- Для обеих команд поле было одинаковым. Мне со стороны не показалось, что оно мешало. Футболисты на это не обращали внимания. Занимались тем, о чем договаривались с ними до матча Что касается сборной Турции, мы знали, что нельзя с ними начинать матч слишком монотонно. Сразу пошли в атаку, оказывали прессинг. Захватили инициативу и в итоге забили гол. Потом играли хоть и не по счету, но турки начали открываться, они быстрые ребята. То, что мы знали, то мы и увидели. Три игры получились практически все под копирку.
- Как вам игра Гильерме?
- Не хотелось бы заострять внимание на ком-то одном. Лунев, к сожалению, приехал травмированный, не стали им рисковать. Мы никогда не рискуем травмированными. Андрей бы играл, если бы не было травмы. Гильерме я сказал, что мы не сомневаемся в игроках, которых вызываем. У нас даже сомнений не было. Игры через месяц, надо быть в стабильной форме.
- В целом вы довольны игрой сегодня?
- Турки очень техничны, а Луческу опытен. Мы знаем, как он строит игру. Думаю, в первом тайме мы четыре раза подряд потеряли мяч на ровном месте, и показалось, что турки перехватили инициативу. В каждой игре так у нас бывает. В этом плане нам надо поработать, чтобы не привозить себе какие-то проблемы. И отношением, и в тактическом плане претензий нет. Думаю, зрителей порадовали. Как я уже сказал, мы не художественная гимнастика, тут за артистизм очков не дают. Мы были нацелены на победу и добились результата.
- Остались ли вы довольны темпом игры? Показалось, что интенсивности не добираем.
- Нет, почему? Все было достаточно. Со шведами игра была энергозатратная. Мы играли на третий день, сделали всего две замены. Оставьте телефон, мы вам все цифры передадим. Я думаю, в плане темпа игра была качественной.
- Какие у вас ожидания на остаток турнира?
- Мы единолично возглавляем турнирную таблицу. Теоретически мы еще не заняли первое место, хотя смотрится все красиво. У нас ответный матч со шведами, в котором нам надо набирать очки. Шведы играют на выезде с Турцией. Мы хотим занять первое место. Мы чувствовали себя достаточно комфортно. Сегодня мы знали, что у турков последний шанс сегодня зацепиться за победу в группе. Но у нас были свои задачи, и мы их решили. Мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа.
- Роман Нойштедтер был на позиции центрального нападающего, когда забил гол. Это разовая история или планируете это наигрывать? Вы его отцепляли от заявки на ЧМ-2018. Сейчас он достаточно крепок, чтобы быть в основной обойме?
- Во-первых, мы разыгрываем стандарты и Роман оказался там, где должен был. Мяч отскочил, Роман забил великолепный гол.
Отцепил? Мы это называем "не внесли в заявку". Посчитали, что по спортивному принципу другие были лучше, ничего личного. Мы с ним об этом разговаривали. Когда вызвал его на сбор, он был в отличном состоянии. Что было тогда, было тогда. Что будет через месяц - посмотрим. Он великолепно себя чувствует и дает возможность на него рассчитывать.
- Какой момент сегодня был решающим?
- Второй гол. Если бы он случился в первом тайме, вопрос был бы открытым. Мы видели, как Турция играла со шведами - дожали. Турция потом чуть сникла. Думаю, второй гол решил все вопросы.
Также читайте и смотрите о матче Россия - Турция:
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Дзюба: Черышева никто не держит, а меня вдвоём "душат". Как так? (видео)
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Дзюба: на поле в Сочи много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь (видео)
Черышев: готов выйти на поле даже на минуту и выложиться на максимум (видео)
Гильерме: для меня лучше пропустить и победить, чем сыграть 0:0 (видео)
Мирча Луческу: мы создали команду только в марте, а Россия играет вместе уже 2 года
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