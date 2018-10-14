Станислав Черчесов: голуби принесли сборной России удачу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об обилии голубей на стадионе в Сочи во время матча с Турцией, передает корреспондент- Кроме голубей видели еще 45 тысяч болельщиков. Они нас поддерживали, были активны весь матч. Благодарны им за то, что пришли на этот матч. Голубей пару раз потревожили. В следующий раз будем атаковать с другого фланга. Голуби - это хороший знак. Сегодня принесли удачу.