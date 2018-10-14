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Станислав Черчесов: голуби принесли сборной России удачу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об обилии голубей на стадионе в Сочи во время матча с Турцией, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Сегодня необычные гости были на поле. Мешали ли голуби футболистам? Показалось, что пару атак они сорвали.

- Кроме голубей видели еще 45 тысяч болельщиков. Они нас поддерживали, были активны весь матч. Благодарны им за то, что пришли на этот матч. Голубей пару раз потревожили. В следующий раз будем атаковать с другого фланга. Голуби - это хороший знак. Сегодня принесли удачу.

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Теги: Черчесов Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 22:03
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#1  Enterprise  Таганрог (Сегодня, 22:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Надо будет вв следующий раз пару-тройку страусов выпустить!И наших уже будет 14-15 в команде !И никто не подкопается!Птицы!Что с них взять!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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