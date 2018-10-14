Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Черышев: готов выйти на поле даже на минуту и выложиться на максимум (видео)

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над командой Турции (2:0) в Сочи в матче Лиги наций, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Самое главное было победить. Добились результата.

- Расстроились, что в старт не попали или это добавило злости?

- Нет. Я готов выйти даже на минуту и выложиться на максимум. Играть за сборную - мечта любого маленького мальчика. Для нас это большая честь.

- Как забили гол?

- Контратака хорошая, Гильерме отдал мяч Головину, Дзюба связал двоих защитников, а я остался один и забил с первого касания после передачи Головина.

- Как оцениваете эти два матча - со Швецией и с Турцией?

- Обе команды хорошие, шведы играют в более оборонительный футбол. Теперь хотим просто прогрессировать дальше.

- Вам осталось набрать одно очко, чтобы занять первое место в группе. Это может как-то расслаблять?

- Нет. Мы в каждой игре играем на победу.

Также читайте и смотрите о матче Россия - Турция:

Ионов: каждая игра в сборной - это праздник, большая радость (видео)

Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)

Дзюба: Черышева никто не держит, а меня вдвоём "душат". Как так? (видео)

Черчесов: голуби принесли сборной России удачу

Дзюба: на поле в Сочи много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь (видео)

Гильерме: для меня лучше пропустить и победить, чем сыграть 0:0 (видео)

Мирча Луческу: мы создали команду только в марте, а Россия играет вместе уже 2 года
Теги: Черышев Сборная России Сборная Турции Rвидео
Сегодня, 22:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.